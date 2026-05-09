Освобождавший Курскую область Герой России Крош смотрел парад Победы с Путиным

Tекст: Мария Иванова

Сергей Крашенинников, известный под позывным «Крош», присутствовал на параде Победы в Москве вместе с главой государства Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

Боец батальона «Арктический» 40-й бригады морской пехоты с Камчатки получил звание Героя России за выдающиеся заслуги в ходе освобождения Курской области.

Одним из главных подвигов военного стало успешное командование подразделением, которое смогло занять восемь укрепленных позиций противника и удерживать их на протяжении 52 дней.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов так охарактеризовал бойца: «Это совсем молодой, простой и скромный парень, за плечами которого уже есть невероятный подвиг».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в преддверии Дня защитника Отечества 19-летний боец с позывным «Крош» получил звание Героя России.

В этом году на параде Победы в Москве рядом с главой государства присутствовала первая женщина – Герой России Людмила Болилая.