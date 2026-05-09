Первая женщина Герой России на СВО Болилая находилась на параде рядом с Путиным

На параде Победы в Москве за спиной президента Владимира Путина находилась медсестра Людмила Болилая – первая женщина, удостоенная звания Героя России в ходе спецоперации на Украине, сообщает корреспондент ТАСС.

Болилая получила высокое звание за мужество, проявленное во время выполнения своих обязанностей под обстрелом Вооруженных сил Украины. Она продолжала оказывать помощь раненым военнослужащим, несмотря на угрозу собственной жизни.

По данным ТАСС, ефрейтор Болилая в критический момент закрыла своим телом тяжелораненого солдата, приняв на себя осколки и поражающие элементы. Благодаря ее поступку военнослужащий выжил, а сама Болилая с тяжелыми ранениями была доставлена в госпиталь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин лично поприветствовал бойцов специальной военной операции на трибунах после окончания парада ко Дню Победы.

Полковник Леонид Рыжов, Герой России и участник освобождения ЛНР, также находился на трибуне рядом с президентом. Позже герои спецоперации на Украине вместе с главой государства возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.