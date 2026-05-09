Народ – это та точка, где прошлое, настоящее и будущее сходятся. Народ – это возможность истории как таковой. Народ хранит в себе образы и память предков, а в его несгибаемой воле к жизни рождаются и образы будущих поколений.
Лавров в Кремле поздравил словацкого посла с Днем Победы
Перед началом переговоров в Кремле министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил словацкого посла в РФ Петера Припутена с праздником, отметив значимость Дня Победы.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров перед началом встречи между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Словакии Робертом Фицо поздравил посла Словакии в России Петера Припутена с Днем Победы, передает ТАСС.
Обращаясь к дипломату в зале ордена святой Екатерины в Кремле, Лавров сказал: «Товарищ посол, с праздником!». После этого они обменялись короткими фразами, стоя возле стола переговоров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве проходит встреча президента Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо, где обсуждаются развитие двусторонних отношений и совместные экономические проекты. Фицо отметил, что для него большая честь находиться в Москве на праздновании Дня Победы.
В свою очередь, президент России подчеркнул важность неизменной позиции словацкого премьера по вопросу роли Красной армии во Второй мировой войне. Между тем, премьер-министр Словакии заявил о появлении нового «железного занавеса» в Европе.