Народ – это та точка, где прошлое, настоящее и будущее сходятся. Народ – это возможность истории как таковой. Народ хранит в себе образы и память предков, а в его несгибаемой воле к жизни рождаются и образы будущих поколений.
В Грузии чествовали участников Великой Отечественной войны
Руководители Грузии 9 мая посетили Парк культуры и отдыха ветеранов в Тбилиси, чтобы отдать дань памяти участникам Великой Отечественной войны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Наш долг – воздать память героям», – заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
Он напомнил о 300 тыс. выходцев из Грузии, которые погибли на фронтах.
По словам Ираклия Кобахидзе, грузины – участники ВОВ стали «символами мужества».
Грузия 9 мая торжественно отмечает День Победы как государственный праздник. Грузия отправила на фронты ВОВ 700 тыс. человек, половина из них не вернулась. В процентном отношении Грузия понесла самые высокие потери среди республик бывшего СССР.