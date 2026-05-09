Путин призвал жестко пресекать фальсификации событий Второй мировой войны

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент Владимир Путин в своей речи на приеме по случаю Дня Победы высказался против попыток фальсификации событий Второй мировой войны. Российский лидер подчеркнул, что необходимо жестко пресекать такие действия, а также любые попытки героизации нацистов и коллаборационистов, передает ТАСС.

Путин заявил: «Важно жестко пресекать попытки фальсификации событий Второй мировой войны, героизации нацистов и коллаборационистов. На их совести невыносимые страдания и гибель миллионов мирных жителей».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве начался торжественный банкет для зарубежных делегаций, на который прибыли лидеры сразу нескольких стран по случаю 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Путин на приеме в Кремле заявил о единстве Победы и подчеркнул важность вклада всех участников антигитлеровской коалиции. Президент также поднял тост за поколение победителей и дружбу стран и народов.



