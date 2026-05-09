В Кремле начался торжественный прием иностранных гостей

Путин: Победа всегда была и всегда будет за нами

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Твердо уверен, что наше дело – правое. Мы вместе. Победа всегда была и всегда будет за нами. Слава народу победителю, слава ветеранам, слава Вооруженным силам России!» – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Президент добавил, что залогом успеха является моральная сила, отвага и сплоченность граждан.

«Залог успеха – наша моральная, нравственная сила, отвага и доблесть, наша сплоченность и способность выдержать все, одолеть любые испытания», – подчеркнул президент.

Путин в ходе своей речи на Красной площади в Москве поздравил российских военных и всех российских граждан с Днем Победы.

Также он подчеркнул, что подвиг победителей Великой Отечественной войны мотивирует бойцов спецоперации.