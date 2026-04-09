Германия увеличила финансирование экскурсий школьников в концлагеря

Как пишет Daily Mirror, программа рассчитана на пять лет и предполагает увеличение количества поездок для школьников в такие места, как Аушвиц, Треблинка и Собибор. Планируется, что ежегодно экскурсии смогут посещать до 12 тыс. подростков, передает «Царьград».

Министр по делам семьи Карин Прин подчеркнула, что число свидетелей Холокоста сокращается, и только «личное знакомство с этой мрачной страницей истории помогает молодежи понять масштаб трагедии». Она также отметила, что посещение концлагеря не делает человека антифашистом или демократом, но важно задуматься, как подобное вообще стало возможным. По ее словам, террор начинался не с концлагерей, а с постепенного лишения людей прав, унижения достоинства и отъема имущества.

Карин Прин стала первой в истории ФРГ федеральным министром с открыто заявленными еврейскими корнями и призналась, что ее родственники погибли в нацистских лагерях. С 2010 года подобные поездки уже совершили более 40 тыс. немецких подростков. В рамках новой инициативы также планируется создать образовательный центр, связанный с мемориалом Яд ва-Шем в Иерусалиме, и решение о его расположении примут до конца этого года.

В январе сообщалось, что мемориал на месте бывшего фашистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме в 2025 году посетили почти два миллиона человек.