Путин: Москва никогда не делила победу на «свою и чужую»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Москва никогда не делила грандиозную победу в Великой Отечественной войне на «свою и чужую», подчеркнул президент России Владимир Путин на торжественном приеме в Кремле, передает РИА «Новости». Он отметил, что российская сторона чтит вклад всех воинов антигитлеровской коалиции, подчеркнув единство мирового сообщества перед лицом нацизма.

«При этом мы никогда не делили эту грандиозную победу на свою и чужую, и потому чтим вклад всех воинов антигитлеровской коалиции», – сказал российский лидер на торжественном приеме в честь Дня Победы.

В этом году Россия отмечает 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Торжественный прием в Кремле был организован для зарубежных гостей и высокопоставленных партнеров, прибывших на празднование Дня Победы.

Выступая на приеме, Владимир Путин отметил: «Искренне рад отмечать этот праздник в кругу друзей и надежных партнеров».

Ранее президент России вместе с зарубежными гостями принял участие в церемонии у Вечного огня и возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Также Путин лично поприветствовал бойцов спецоперации на трибунах после завершения парада, посвященного 81-й годовщине Победы.



