Народ – это та точка, где прошлое, настоящее и будущее сходятся. Народ – это возможность истории как таковой. Народ хранит в себе образы и память предков, а в его несгибаемой воле к жизни рождаются и образы будущих поколений.
В Москве сняли ограничения на мобильный интернет
Временные блокировки связи, введенные для обеспечения безопасности во время празднования Дня Победы в столице, полностью отменены, сообщили в Минцифры.
Работа домашнего интернета и сетей Wi-Fi в Москве осуществляется в штатном режиме, указали в ведомстве, передает ТАСС.
«Операторы связи восстанавливают доступ абонентов к привычным сервисам. Пока работает «белый список» сайтов, с 13.00 мск все ресурсы будут доступны в полном объеме», – подчеркнули в министерстве.
Точечные блокировки в регионах применяются при наличии угроз безопасности, в частности из-за опасности атак беспилотников. Отключение мобильного интернета помогает снизить точность наведения дронов.
В начале мая операторы связи предупредили москвичей о возможных перебоях с мобильным интернетом до 9 мая. Минцифры пообещало заблаговременно оповещать абонентов о возможных повторных блокировках.