Зеленский заявил о миллионе киевлян без электричества и тепла
В украинской столице более миллиона потребителей остались без света, а свыше четырех тысяч многоквартирных домов лишены отопления, заявил Владимир Зеленский.
Более миллиона потребителей в Киеве сейчас остались без электричества, сообщил Владимир Зеленский в своем видеообращении, пишет ТАСС. По его словам, «только в Киеве по состоянию на вечер более миллиона потребителей без электричества. Значительное количество домов без тепла – более четырех тысяч многоквартирных домов».
Зеленский подчеркнул, что ожидает от чиновников детальных предложений по перестройке работы для поддержки населения и бизнеса. Президент Украины отметил необходимость максимальной координации с бизнесом, чтобы перераспределить имеющиеся ресурсы и добиться стабилизации ситуации в городе.
По его словам, необходимо внедрять дополнительные программы поддержки для граждан и предприятий. Как ранее отмечал мэр Киева Виталий Кличко, численность населения столицы составляет 3,6 млн человек.
Ранее сообщалось, что жители Киева сталкиваются с отключениями электроэнергии более чем на 36 часов, а электроснабжение восстанавливается местами всего на два-три часа.
В Киеве и ряде городов Киевской области Украины оказалась наибольшая в стране продолжительность отключений электричества после наступления морозов.
Мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям с просьбой выехать из города на фоне продолжающихся перебоев с электричеством и коммунальными услугами.
Кличко заявил, что Киев располагает примерно половиной необходимой электроэнергии и некоторые жители проводят без централизованного электроснабжения до 18–20 часов в сутки.