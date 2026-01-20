Зеленский заявил о миллионе киевлян без электричества и тепла

Tекст: Ольга Иванова

Более миллиона потребителей в Киеве сейчас остались без электричества, сообщил Владимир Зеленский в своем видеообращении, пишет ТАСС. По его словам, «только в Киеве по состоянию на вечер более миллиона потребителей без электричества. Значительное количество домов без тепла – более четырех тысяч многоквартирных домов».

Зеленский подчеркнул, что ожидает от чиновников детальных предложений по перестройке работы для поддержки населения и бизнеса. Президент Украины отметил необходимость максимальной координации с бизнесом, чтобы перераспределить имеющиеся ресурсы и добиться стабилизации ситуации в городе.

По его словам, необходимо внедрять дополнительные программы поддержки для граждан и предприятий. Как ранее отмечал мэр Киева Виталий Кличко, численность населения столицы составляет 3,6 млн человек.

Ранее сообщалось, что жители Киева сталкиваются с отключениями электроэнергии более чем на 36 часов, а электроснабжение восстанавливается местами всего на два-три часа.

В Киеве и ряде городов Киевской области Украины оказалась наибольшая в стране продолжительность отключений электричества после наступления морозов.

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям с просьбой выехать из города на фоне продолжающихся перебоев с электричеством и коммунальными услугами.

Кличко заявил, что Киев располагает примерно половиной необходимой электроэнергии и некоторые жители проводят без централизованного электроснабжения до 18–20 часов в сутки.