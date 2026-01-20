Американцы пытаются «взять на понт» своих союзников за океаном и давят на расшатанную психику Берлина, Парижа и Лондона. А европейские элиты дошли до той стадии, когда реально верят, что могут пригрозить США компромиссом с Россией.0 комментариев
Умерла заслуженная артистка России Лариса Крамер
Умерла заслуженная артистка России Лариса Крамер, актриса Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина - филиала Национального драматического театра России (Александринского театра), ей было 84 года.
В труппе Псковского театра Лариса Крамер служила с 1961 по 2016 годы, сыграла более 150-ти ролей, создав галерею замечательных сценических образов – героинь с непростой судьбой и стойкими принципами, рассказали в театре.
В 1997 году актрису наградили Орденом Почета за заслуги перед государством и многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства.
«Имя Ларисы Крамер занесено в театральную летопись России, а в памяти коллег она останется человеком безусловно талантливым, предельно честным, настоящим во всем», – сообщили в память о ней коллеги на странице театра.