Умерла заслуженная артистка России Лариса Крамер

Tекст: Катерина Туманова

В труппе Псковского театра Лариса Крамер служила с 1961 по 2016 годы, сыграла более 150-ти ролей, создав галерею замечательных сценических образов – героинь с непростой судьбой и стойкими принципами, рассказали в театре.

В 1997 году актрису наградили Орденом Почета за заслуги перед государством и многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства.

«Имя Ларисы Крамер занесено в театральную летопись России, а в памяти коллег она останется человеком безусловно талантливым, предельно честным, настоящим во всем», – сообщили в память о ней коллеги на странице театра.







