Росавиация ввела временные ограничения полётов в аэропорту Сочи
Представитель Росавиации объявил о введении временных ограничений полётов в аэропорту Сочи.
«Аэропорт Сочи: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – написал он в Telegram-канале.
Напомним, ранее вечером вторника аэропорт Геленджика приостановил приём и отправку рейсов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны вечером вторника заявило об уничтожении 60 украинских БПЛА над регионами и Азовским морем.