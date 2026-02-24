Умерла заслуженная артистка России Ирина Шевчук

Tекст: Мария Иванова

О смерти заслуженной артистки России Ирины Шевчук стало известно 24 февраля: актриса ушла из жизни на 75-м году, о чем сообщила ее дочь, актриса театра и кино Александра Афанасьева-Шевчук, передает ТАСС.

«Да, это правда. [Последнее время] она очень сильно болела», – сказала собеседница агентства.

По словам дочери, причиной смерти стала лимфома головного мозга, с которой Ирина Шевчук боролась почти три года. Она рассказала, что все это время семья вместе с врачами пыталась одолеть «проклятую болезнь», однако победить ее не удалось.

