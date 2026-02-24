Эксперт: Борьба с русофобией – это защита российской идентичности

Часто приходится слышать, что республики Центральной Азии слишком много получают от России и ничего особенно не дают взамен. Вполне естественным выглядит соблазн принять в отношении них более прагматичный курс. Подобный тому, что уже пару сотен лет США проводят в странах Центральной Америки.3 комментария
Борьба с русофобией в Год единства народов России приобретает особую значимость, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. По его словам, сейчас на Западе предпринимаются попытки размыть культурный код российской цивилизации. Во вторник на коллегии ФСБ Владимир Путин призвал сотрудников ведомства жестко пресекать преступную деятельность тех, кто пропагандирует идеи русофобии.
«Путин в рамках коллегии ФСБ поставил задачи по борьбе с русофобией. Тем самым он объявил о нулевой терпимости к идеям национальной розни и другим видам экстремизма, которые стали знаменем всех антироссийских сил за рубежом», – отметил Владимир Шаповалов, руководитель проектов Департамента по работе с экспертным сообществом ЭИСИ.
По его словам, в Год единства народов России противодействие русофобии приобретает особую значимость. «Борьба с неприязнью ко всему русскому – это защита нашей идентичности и тех принципов, которые позволяют представителям почти 200 народов жить в мире и взаимоуважении», – подчеркнул он.
Эксперт также указал на необходимость жестко пресекать любые попытки подорвать наши традиции единства и «размыть» культурный код российской цивилизации. «Ряд политических и общественных сил на Западе, среди прочего, занимаются «деколонизацией» нашей страны. При этом в реальности Россия, СССР и Российская империя никогда не были «тюрьмой народов», а наоборот, местом гармоничной жизни многонационального народа», – напомнил он.
Ранее президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил, что актуальной задачей спецслужбы остается борьба с экстремизмом. «За последние годы на этом направлении достигнуты весомые результаты. Надо и впредь жестко пресекать преступную деятельность тех, кто пропагандирует идеи русофобии, ксенофобии, религиозной нетерпимости и тем самым пытается расколоть наше общество», – цитирует Кремль главу государства.
«Нынешний год объявлен Годом единства народов России. Патриотизм, общая ответственность за судьбу Родины во все времена сплачивали наш народ. Нам нужно беречь, развивать и защищать эти традиции, жестко реагировать на попытки подорвать, ослабить основы конституционного строя России», – добавил он.
Ранее эксперты ЭИСИ назвали национальное многообразие России и братство живущих в стране народов залогом сильного общества и конкурентным преимуществом государства.