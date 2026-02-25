Путин встретился в Кремле с Гергиевым

Tекст: Вера Басилая

Вечером 24 февраля президент России Владимир Путин встретился с главой Большого и Мариинского театров Валерием Гергиевым, сообщается на сайте Кремля.

Встреча прошла в Кремле и была посвящена вопросам, связанным с развитием культуры и театрального искусства в России.

В ходе разговора Путин отметил ажиотаж вокруг балета «Щелкунчик» в Большом театре.

Гергиев согласился с этим мнением и подчеркнул, что трансляция постановки в прямом эфире Первого канала стала верным решением, поскольку позволила зрителям из разных регионов насладиться спектаклем. Он добавил: «Потому что дефицит был неприятной проблемой, помните?».

«Вся страна хочет попасть на «Щелкунчика», – отреагировал Путин.

В ходе беседы также обсуждалась премьера оперы «Турандот» Джакомо Пуччини в постановке Алексея Франдетти, состоявшаяся 19 февраля на Исторической сцене Большого театра. Путин отметил, что видел информацию о премьере в СМИ и смотрел интервью с артистами.

Гергиев рассказал, что для партии Турандот было найдено шесть исполнителей, чтобы спектакль можно было чаще ставить в ближайшие полтора-два года, а также отметил акцент на молодежи как «решающий бросок вперед».

Путин подчеркнул, что главной целью объединения управления Большого и Мариинского театров было именно их активное взаимодействие. Гергиев подтвердил, что оба театра сейчас тесно сотрудничают, что и было смыслом объединения.

Напомним, максимальная ставка за комплект билетов на балет «Щелкунчик» в декабре достигла 800 тыс. рублей. Начальная стоимость комплекта билетов составила 200 тыс. рублей.