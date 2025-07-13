Европейская гуманность, которую впитали русские интеллигенты, в прошлом уже показывала свое лицемерие, побуждая русскую интеллектуальную элиту поворачиваться лицом на Восток.6 комментариев
Суд арестовал помощника губернатора Ставрополья по делу о мошенничестве
Помощник губернатора Ставропольского края отправлен под стражу по обвинению в хищении свыше 19 млн рублей при организации фестиваля для работающей молодежи.
Ленинский районный суд Пятигорска арестовал помощника губернатора Ставропольского края по обвинению в мошенничестве, передает РИА «Новости». Решение суда предусматривает содержание под стражей на один месяц и четырнадцать суток, до 25 августа 2025 года. Суд отметил, что обвиняемый действует в составе группы лиц по предварительному сговору и причастен к особо крупному хищению.
По версии следствия, помощник губернатора вместе с другими лицами в 2022 году обеспечил победу компании ООО «Сэлма» на электронном аукционе. Это привело к заключению госконтракта на организацию Всероссийского творческого фестиваля работающей молодежи «На высоте» по завышенной цене.
Суд сообщил: «Разница между реальной стоимостью услуг и суммой контракта составила 19 730 744 рублей 33 копейки, которые гражданин Д. и иные лица похитили, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив бюджету Ставропольского края материальный ущерб на указанную сумму». Следствие квалифицировало действия по части 4 статьи 159 УК РФ.
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