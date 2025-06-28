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    Появление нового российского плацдарма в ДНР ухудшает положение ВСУ
    Военкор объяснил значение освобождения междуречья Волчьей и Мокрых Ялов
    Эксперт рассказал о целях прощального визита Дуды на Украину
    Пушков назвал высказывания датского генерала о России глупостью года
    МИД дал разъяснения Азербайджану по задержаниям в Екатеринбурге
    На Сумском направлении обнаружена несуществующая 168-я бригада ВСУ
    На Украине заявили о рисках изоляции Украины из-за заявлений Сибиги
    Царев назвал казахстанскую сенаторшу «русофобом» после слов об угрозе российского ТВ
    Актер из «Убойной силы» и «Улиц разбитых фонарей» Вадим Алферов погиб на СВО
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Ирано-израильская война была похожа на кино, но финальных титров ещё нет

    Израиль победил? Жестко, возмущая людей по всему миру, но героически или подло победил, как на заре своей истории? Так казалось в начале всех последних ближневосточных бед, включая Газу. Нет. Израиль не победил.

    3 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Национальный мессенджер – часть неизбежной суверенизации

    Всякая страна, имеющая технологические возможности и амбиции, будет стремиться к обеспечению автономности работы своих средств связи. Национальный мессенджер, который нам обещают, это только часть неизбежной суверенизации цифрового пространства.

    25 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Горячий Ледовитый

    27 июня 1935 года, 90 лет назад, ЦИК СССР официально утвердил этот океаноним – Северный Ледовитый океан. В те годы начиналось активное освоение Арктики с применением дирижаблей, пароходов, самолетов. Кажется, в XXI веке в Арктику придет настоящая жара, и вовсе не по причине глобального потепления.

    4 комментария
    28 июня 2025, 20:30 • Новости дня

    Суд арестовал депутата Милюту заксобрания Петербурга по делу о крупных взятках

    Tекст: Вера Басилая

    Депутат Олег Милюта отправлен под стражу до 25 августа по обвинению в получении взятки свыше 14 млн рублей от подрядчика по благоустройству Петербурга, сообщили в суде.

    Депутат Законодательного собрания Петербурга Олег Милюта был арестован на два месяца решением Колпинского районного суда по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, передает ТАСС.

    По версии следствия, Милюта и его соучастники получили от подрядчика более 14 млн рублей в рамках работ по благоустройству.

    Ранее стало известно, что Олег Милюта был задержан сотрудниками ФСБ и Следственного комитета вместе с главой Колпинского района Юлией Логвиненко, а также главой муниципального образования «Город Колпино». Все они проходят по одному уголовному делу. Расследование продолжается.

    Напомним, руководитель Колпинского района Петербурга Юлия Логвиненко и глава администрации города Колпино Дмитрий Кохно признали вину в получении взятки размером 9,2 млн рублей.

    Следствие инкриминирует депутату петербургского заксобрания Олегу Милюте получение взятки в особо крупном размере на сумму свыше 14 млн рублей.

    28 июня 2025, 09:25 • Новости дня
    Подполковник США усомнился в адекватности политиков ЕС после слов Зеленского
    Подполковник США усомнился в адекватности политиков ЕС после слов Зеленского
    @ Pascal Bastien/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис прокомментировал выступление Владимира Зеленского в Совете Европы и ответил на него европейским парламентариям.

    По словам Дэвиса, Зеленский говорил о необходимости поражения России, а европейские политики встречали его слова аплодисментами, передает «Царьград».

    Он выразил мнение, что подобная реакция свидетельствует о коллективной утрате адекватности у депутатов, которых, вероятно, вводят в заблуждение такие лидеры, как Стармер и Макрон.

    Дэвис также считает, что поддержка подобных заявлений лишь способствует росту числа жертв среди тех, кого эти политики якобы защищают.

    Он отметил, что в НАТО уже признают приближающееся падение режима Зеленского и выразил опасения, что это может быть использовано для усиления военной истерии в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский попросил ЕС продолжить «покрытие бюджетных потребностей» Украины.

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    28 июня 2025, 10:44 • Новости дня
    Пушков назвал высказывания датского генерала о России глупостью года
    Пушков назвал высказывания датского генерала о России глупостью года
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы Арктического командования Дании о якобы российской угрозе в Гренландии.

    В своем Telegram-канале он указал, что слова датского генерала Андерсена претендуют на звание самой нелепой реплики года.

    Пушков отметил, что до этого в подобном «конкурсе» раньше лидировал президент Франции Эммануэль Макрон со словами о «русских у ворот Парижа», однако теперь датский военный обогнал его, выразив опасение появления российских сил на Гренландии.

    Сенатор также с иронией выразил удивление тем, что генерала не волнуют заявления экс-президента США Дональда Трампа о возможной аннексии Гренландии ради стратегических интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дания перебросила истребители F-16, два вертолета и фрегат в Гренландию для усиления военного потенциала и патрулирования западного побережья острова.

    Президент Франции Эммануэль Макрон 15 июня посетит Гренландию для обсуждения вопросов безопасности и сотрудничества на фоне новых попыток Дональда Трампа установить контроль над островом.

    Пентагон рассматривает возможность передачи Гренландии из-под Европейского командования в ведение Северного командования уже на этой неделе.

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    28 июня 2025, 13:00 • Видео
    Над Урсулой сгустились тучи. Уволят?

    На главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен посыпались удары со всех сторон. В Европарламенте хотят вынести ей вотум недоверия и уже набрали нужное количество голосов для запуска этого процесса. Устоит ли лучшая подруга Владимира Зеленского в ЕС?

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    27 июня 2025, 23:10 • Новости дня
    Мэр Труханов по-русски заявил, что Одесса «не русский город»

    Мэр Труханов по-русски заявил, что Одесса не принадлежала России

    Мэр Труханов по-русски заявил, что Одесса «не русский город»
    @ t.me/truonline

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе спора с жителями мэр Одессы Геннадий Труханов на русском языке заявил, что город никогда не принадлежал России.

    Украинские СМИ пишут, что Геннадий Труханов вступил в перепалку с жителями города после вопроса о судьбе памятника Александру Пушкину, который в конце 2024 года депутаты Одесского горсовета решили снести. Сооружение, находящееся под охраной ЮНЕСКО, стало причиной споров в обществе, передает РБК.

    Во время ссоры Труханов на русском языке заявил:, что Одесса – это «не русский город и никогда России не принадлежала». «У нас своя история и своя жизнь», – заявил мэр, посоветовав жителю «меньше ссылаться на Путина».

    Ранее американский экономист Джеффри Сакс заявил, что продолжение конфликта с Россией грозит Украине утратой Черноморского побережья, в том числе Одессы.

    Помощник президента России Патрушев заявил, что большинство одесситов не связывают будущее города с киевскими властями.

    Президент России Владимир Путин назвал Одессу русским городом и чуть-чуть еврейским.

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    28 июня 2025, 10:14 • Новости дня
    NYT: Российские войска оставили Украину без ресурсов для сделки

    New York Times: Российские войска оставили Украину без ресурсов для сделки

    NYT: Российские войска оставили Украину без ресурсов для сделки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские войска заняли ряд территорий на Украине, что привело к сокращению месторождений редкоземельных металлов под контролем Киева, пишет New York Times.

    Уточняется, что украинская сторона лишилась возможности использовать эти ресурсы для потенциальных сделок с Соединенными Штатами, передает Ura.ru.

    Издание отмечает, что российские военные установили контроль над литиевым месторождением в Донецкой области, которое Киев рассматривал как ключ к развитию экономического сотрудничества с Вашингтоном.

    Газета указывает, что этот актив планировалось задействовать в стратегическом соглашении между Украиной и США по поставкам критически важных минеральных ресурсов.

    По информации издания, сейчас российские войска приближаются к новым залежам титана, урана и других полезных ископаемых, что еще больше ограничивает экономические возможности киевских властей.

    Ранее экс-член команды Госдепа по восстановлению Украины Тайсон Баркер заявил, что на Украине до сих пор не подтверждено наличие значимых запасов редкоземельных металлов.

    Крупнейшие мировые компании не видят выгоды в разработке месторождений на Украине.

    Эксперты сообщили, что соглашение по минералам между США и Украиной не обеспечит прибыль от добычи полезных ископаемых как минимум в течение ближайших 10-15 лет.

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    27 июня 2025, 22:18 • Новости дня
    Небензя заявил о политической «смерти» Зеленского

    Небензя заявил, что в политическом плане Зеленский уже мертв

    Небензя заявил о политической «смерти» Зеленского
    @ Pascal Bastien/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский продолжает удерживать власть из страха перед ответственностью за хищения миллиардов долларов международной помощи, с политической точки зрения он уже мертв, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    По словам Небензи, Владимир Зеленский с политической точки зрения уже мертв, однако у него есть причины цепляться за власть, передает RT.

    Дипломат считает, что у него есть причины не проводить выборы, чтобы избежать любой ценой ответственность за украденные деньги и «гнева людей, которых он страшно подвел».

    Небензя добавил, что на Украине и среди иностранных спонсоров Зеленскому уже задают вопросы по поводу похищения миллиардов долларов из полученной помощи. По его словам, даже администрация Джо Байдена предпринимала попытки призвать Зеленского к отчету за потраченные средства.

    Постпред России при ООН также заявил, что, по его мнению, разоблачение главы киевского режима, когда оно произойдет, будет очень жестким.

    Ранее бывший помощник президента Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский намерен продолжать военные действия до полного истощения людских ресурсов.

    Президент США Дональд Трамп отметил, что Зеленский оказался в крайне сложном положении.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что легитимность Зеленского станет ключевым вопросом при подписании мирного соглашения с Киевом, и назвал Зеленского неадекватным руководителем.

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    28 июня 2025, 14:00 • Новости дня
    Баку выразил протест из-за задержания азербайджанцев в Екатеринбурге

    Tекст: Александра Юдина

    Временный поверенный в делах посольства России в Азербайджане Петр Волоковых был вызван в МИД страны из-за событий в Екатеринбурге.

    Азербайджанская сторона заявила о проведении 27 июня рейдов российскими силовиками в квартирах, в результате чего были задержаны девять граждан Азербайджана, передает ТАСС.

    В пресс-службе МИД Азербайджана отметили, что российской стороне выражен решительный протест по этому поводу.

    По данным Баку, в ходе событий в Екатеринбурге погибли два человека, еще несколько получили травмы.

    Ранее глава МВД Владимир Колокольцев сообщал, что мигранты без работы или учебы обязаны покинуть Россию, если не прошли дактилоскопию или не изучают русский язык.

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    28 июня 2025, 06:42 • Новости дня
    Марочко сообщил о боях в Купянске
    Марочко сообщил о боях в Купянске
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Небольшие группы российских военных проводят рейды вглубь обороны украинских войск в Купянске, где уже начались бои, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Касаемо населенного пункта Купянск: наши войска, по некоторым данным, уже работают в городе», – приводит слова Марочко ТАСС.

    По его словам, армейские подразделения проводят разведку боем и определяют огневые точки ВСУ внутри города. Российские силы действуют как «ряд малых групп».

    «Наши военнослужащие совершили ряд рейдов в глубину обороны противника именно в самом Купянске», – сказал он.

    Он отметил, что этими действиями армия России ведет подготовку к возможному полномасштабному входу в город.

    Также, по словам Марочко, на Сумском направлении продолжается формирование буферной зоны, а продвижение российских войск от границы превышает 13,5 км. Он добавил, что главные успехи отмечены у Кондратовки и Юнаковки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко заявил, что украинские подразделения, которые в ВСУ считаются элитой, понесли значительные потери у Юнаковки в Сумской области.

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    28 июня 2025, 13:45 • Новости дня
    Эксперт рассказал о целях прощального визита Дуды на Украину

    Политолог Корнилов объяснил прощальный визит президента Польши Дуды на Украину

    Эксперт рассказал о целях прощального визита Дуды на Украину
    @ Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    После ухода с отставку с поста президента Анджей Дуда хотел бы продолжить карьеру в Еврокомиссии, в течение последнего года он проявлял полную лояльность в отношении линии Евросоюза по украинскому направлению, сказал газете ВЗГЛЯД Владимир Корнилов. В субботу Дуда прибыл с прощальным визитом в Киев, где намерен встретиться с Владимиром Зеленским.

    «Анджей Дуда, как и другие политики такого ранга, надеется после отставки продолжить свою карьеру в Еврокомиссии, получить должность одного из еврокомиссаров», – считает политолог Владимир Корнилов.

    «Поэтому заметьте – Дуда старается сейчас не только угодить нынешней польской власти в лице премьер-министра Дональда Туска, хотя они из разных политических лагерей, но и потрафить европейским лидерам. В течение последнего года президент Польши проявляет полную лояльность в отношении линии Еврокомиссии по украинскому направлению», – добавил собеседник.

    Корнилов не исключил, что в течение нескольких месяцев после ухода с поста президента «Дуда всплывет где-то» на бюрократической должности в структурах Евросоюза. 

    В субботу президент Польши Анджей Дуда прибыл с необъявленным визитом на Украину. Эта поездка стала для него «прощальной», так как Дуда уходит со своего поста 6 августа. На вокзале в Киеве польского лидера встретил глава МИД Украины Андрей Сибига. По данным польского телеканала TVP Info, цель визита – встреча с Владимиром Зеленским.

    Ранее на этой неделе Дуда поблагодарил президента Литвы за его неизменную поддержку Украины, вспомнив их совместный визит в Киев в первые дни после начала российской спецоперации на Украине и подчеркнув их единую позицию вместе с Зеленским.

    Следующим президентом Польши будет кандидат от консервативных сил, директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий, который одержал победу во втором туре в начале июня.

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    28 июня 2025, 01:55 • Новости дня
    Трамп назвал слова Путина приятными
    Трамп назвал слова Путина приятными
    @ Ppe/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин сделал «ряд очень приятных заявлений», сказал глава американского государства Дональд Трамп.

    «Владимир Путин сделал ряд очень приятных заявлений сегодня. Смотрите, он уважает нашу страну снова», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По версии Трампа, Путин якобы «не уважал» США «год назад», когда страну возглавлял Джо Байден. Трамп добавил, что китайский и северокорейский лидеры Си Цзиньпин и Ким Чен Ын «тоже уважают» США, передает ТАСС.

    Путин заявлял, что Москва признательна Трампу за усилия по урегулированию на Украине и на Ближнем Востоке. Путин указал, что Трамп, по его мнению, «искренне стремится» добиться мира на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин допустил возможность личной встречи с президентом США. Трамп говорил о намерении обсудить с Путиным завершение конфликта на Украине. Трамп также отмечал, что хочет заключить сделку с российской стороной.

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    28 июня 2025, 18:33 • Новости дня
    МИД дал разъяснения Азербайджану по задержаниям в Екатеринбурге

    Посол России дал разъяснения Баку в связи с задержаниями в Екатеринбурге

    МИД дал разъяснения Азербайджану по задержаниям в Екатеринбурге
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российский дипломат предоставил разъяснения МИД Азербайджана относительно недавних задержаний подозреваемых в убийствах на Урале, подчеркнув контроль ситуации правоохранительными органами, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что временный поверенный в делах России Петр Волоковых 28 июня посетил МИД Азербайджана. Он предоставил разъяснения по поводу задержаний граждан России, выходцев из Азербайджана, подозреваемых в тяжких преступлениях, совершенных в предыдущие годы, следует из сообщения на сайте МИД России.

    По ее словам, задержания и обыски проходили по местам проживания подозреваемых. Она особо подчеркнула, что ситуация полностью контролируется российскими правоохранительными органами.

    Следственные действия по этим уголовным делам продолжаются. Захарова добавила, что более подробная информация будет предоставляться по мере поступления данных со стороны Следственного комитета России.

    Ранее МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых после задержаний подозреваемых в нескольких убийствах в Екатеринбурге.

    МВД и СК заявили, что в Екатеринбурге задержали подозреваемых в преступлениях прошлых лет.

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    28 июня 2025, 16:23 • Новости дня
    На Украине заявили о рисках изоляции Киева из-за заявлений Сибиги

    Депутат Рады заявил, что призывы Сибиги к санкциям оттолкнут нейтральные страны

    На Украине заявили о рисках изоляции Киева из-за заявлений Сибиги
    @ Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги о необходимости санкций против стран, приобретающих российскую нефть, может привести к дипломатической изоляции Киева, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.

    По словам Дубинского, заявление Сибиги о санкциях против стран, приобретающих российскую нефть, может оттолкнуть от Киева те государства, которые до сих пор сохраняли нейтралитет, передает РИА «Новости» .

    Он заявил, что Украина готова «бить не только по союзникам Кремля, но и по странам Глобального Юга, транзитным хабам и даже европейским переработчикам, которые сохраняли нейтральную позицию.

    Дубинский отмечает, что подобная риторика может привести к ухудшению отношений Киева с рядом нейтральных государств и потенциально снизить поддержку Украины на международной арене.

    Ранее Андрей Сибига заявил, что нефть, газ и другие энергетические продукты продолжают приносить России значительные доходы, а также поступают на европейские рынки, несмотря на текущие ограничения.

    Ранее Украина призвала ЕС и США установить ценовой потолок на российскую нефть в 30 долларов за баррель.

    ЕС не смог добиться утверждения 18-го пакета ограничительных мер против России.

    Премьер Словакии Роберт Фицо сравнил отказ ЕС от российских энергоресурсов с выстрелом в колено.

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    28 июня 2025, 14:35 • Новости дня
    Украинку задержали во время сборки бомбы в палатке в Ярославской области

    Tекст: Александра Юдина

    В Ярославской области задержали женщину из Житомира, подозреваемую в подготовке диверсии на железнодорожных путях с использованием самодельного взрывного устройства.

    Женщину из Житомира задержали в Ярославской области за попытку собрать взрывное устройство, передает RT со ссылкой на Telegram-канал Baza.

    По информации канала, 57-летняя гражданка Украины прибыла в Россию в августе 2020 года и позже через знакомого связалась с украинской стороной.

    В начале июня неустановленное лицо, как отмечается, предложило женщине собрать бомбу и совершить подрыв железнодорожных путей на участке Чебаково – Ваулово. Женщина, согласно сообщению, согласилась выполнить задание и стала следовать инструкциям злоумышленников.

    Она приобрела необходимые компоненты для взрывного устройства и приступила к его сборке в палатке, установленной в деревне Малое Масленниково. Именно там она была задержана правоохранителями.

    Отмечается, что за все время пребывания в России задержанная не оформила ни постоянной прописки, ни регистрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее задержанный ФСБ за попытку диверсии на заводе ОПК в Подмосковье агент Киева готовил подрыв замаскированных под пауэрбанк бомб.

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    28 июня 2025, 14:28 • Новости дня
    В МВД и СК прокомментировали задержания азербайджанцев в Екатеринбурге

    МВД и СК: В Екатеринбурге задержали подозреваемых в преступлениях прошлых лет

    В МВД и СК прокомментировали задержания азербайджанцев в Екатеринбурге
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Екатеринбурге силовики провели обыски и задержали несколько человек, подозреваемых в преступлениях прошлых лет, среди которых – уроженцы Азербайджана, сообщили в МВД и СК по региону.

    Мероприятия по задержанию подозреваемых и проведению обысков прошли в Екатеринбурге при силовой поддержке отряда СОБР, передает ТАСС.

    Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых и помощник руководителя следственного управления СК России по региону Максим Чалков заявили, что задержания произошли в рамках расследования уголовных дел о преступлениях, совершенных в предыдущие годы.

    Следственные органы проверяют задержанных на причастность к расследуемым и другим эпизодам, связанным с преступной деятельностью прошлых лет. Более подробная информация, по словам следствия, на данном этапе в интересах расследования не разглашается.

    Министерство иностранных дел Азербайджана выразило озабоченность событиями и заявило, что в ходе рейда могли погибнуть их соотечественники, еще несколько человек получили тяжелые телесные повреждения, а также были задержаны девять человек. В Баку требуют тщательного расследования инцидента и разъяснений относительно происшедшего.

    Местные СМИ сообщали, что 27 июня в Екатеринбурге были задержаны свыше 50 уроженцев Азербайджана – среди них разыскивали человека, подозреваемого в убийстве, совершенном в 2000-е годы.

    Временный поверенный в делах посольства России в Азербайджане Петр Волоковых был вызван в МИД Азербайджана из-за событий в Екатеринбурге.

    В Баку заявили о гибели двух человек и ранении нескольких других в ходе этих событий.

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    28 июня 2025, 14:56 • Новости дня
    Путин: Россия – это страна безграничных возможностей

    Путин принял участие в открытии новых молодежных центров в регионах

    Путин: Россия – это страна безграничных возможностей
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин, выступая на открытии молодежных комплексов в регионах, заявил, что Россия представляет собой страну безграничных возможностей.

    Путин подчеркнул, что и в будущем в стране продолжат предприниматься все усилия для подтверждения этих слов на практике и поздравил граждан с Днем молодежи, передает ТАСС.

    Глава государства принимал участие в открытии молодежных центров сразу в шести регионах страны в режиме видеоконференции и планировал пообщаться с представителями молодежных организаций.

    Новые центры созданы для работы с различными категориями молодежи, включая молодых творцов, жителей малых городов, участников Движения первых и тех, кто нуждается в психологической поддержке.

    Участники встречи обсуждали, как новые возможности в России помогают молодежи реализовывать свои мечты и какие перспективы открывают для них новые центры. Кроме того, праздничные мероприятия проходят по всей стране, их основные темы – 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и Год защитника Отечества.

    Главными площадками празднования стали Омск и Пермь, выбранные молодежными столицами России 2025 года.

    Напомним, Путин обратился к выпускникам российских школ, пожелав каждому из них найти и реализовать свое призвание. 27-28 июня в российских школах проводятся выпускные вечера. В субботу в России пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню молодежи.

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    28 июня 2025, 11:15 • Новости дня
    В муке для Газы обнаружили таблетки оксикодона из США и Израиля

    В гуманитарном грузе муки для Газы обнаружили таблетки оксикодона из США и Израиля

    В муке для Газы обнаружили таблетки оксикодона из США и Израиля
    @ IMAGO/Zoonar.com/Steve Heap/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Во время проверки гуманитарной помощи, поступившей в сектор Газа, в мешках с мукой нашли наркотические вещества. Продукты поставлялись гуманитарными центрами, работающими под эгидой США и Израиля.

    Власти Газы отметили, что в составе муки оказались таблетки оксикодона – опиоидного обезболивающего, представляющего опасность для здоровья, передает «Царьград».

    Правительство региона уточнило, что наркотики были обнаружены именно в тех поставках, которые прибыли из американо-израильских центров.

    Представители руководства предположили, что попадание измельченных таблеток в муку могло быть не случайным. По их словам, подобные вещества могут вызвать галлюцинации и затруднения дыхания, что вызывает серьезное беспокойство у местных жителей.

    Напомним, Израиль и Соединенные Штаты договорились о завершении войны в Газе в течение ближайшей пары недель, о чем сообщают израильские СМИ.

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    Главное
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    Украинку задержали во время сборки бомбы в палатке в Ярославской области

    Россия впервые построила сложнейший ледовый танкер для экспорта СПГ

    Россия впервые построила уникальный танкер высокого ледового класса для вывоза российского СПГ из Арктики на экспорт. Он заработает во второй половине этого года на заводе «Арктик СПГ-2». Это дефицитные суда, которые строить еще сложнее, чем ледоколы. Это важный шаг России к развитию собственного судостроения и к самостоятельной постройке подобных сложных танкеров, без которых невозможен экспорт нашего СПГ на мировой рынок. Подробности

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    Война с журналистами обесценила успех Трампа в Иране

    Успех Дональда Трампа на Ближнем Востоке оспаривается американскими журналистами. СМИ продолжают требовать от главы Белого дома и его администрации подтверждений уничтожения ядерных объектов Ирана. Как отмечают эксперты, столь сильные разногласия с медиа способны расшатать власть республиканцев и привести к очередной эскалации на Ближнем Востоке. Могут ли стороны прийти к взаимопониманию? Подробности

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    Появление нового российского плацдарма в ДНР ухудшает положение ВСУ

    Контроль российскими войсками междуречья Волчьей и Мокрых Ялов на территории ДНР позволит создать дополнительный плацдарм для захода в Днепропетровскую область. Это стало возможным благодаря освобождению нескольких населенных пунктов в ходе стремительного наступления на этой неделе. Как говорят эксперты, ВСУ с трудом сдерживают давление россиян в Сумской области, что открывает новые возможности на территории ДНР. Подробности

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    Финляндия возродила рабство на клубничных плантациях

    В Финляндии разорилась компания Arctic International, специализирующаяся на сборе и переработке ягод – заявление о банкротстве подано в суд. Ей принадлежала крупнейшая в стране клубничная ферма. За падением Arctic International скрывается драматическая история лжи и лицемерия: типичными для ЕС обещаниями процветания и терпимости прикрывались расизм и настоящее рабство. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Над Урсулой сгустились тучи. Уволят?

      На главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен посыпались удары со всех сторон. В Европарламенте хотят вынести ей вотум недоверия и уже набрали нужное количество голосов для запуска этого процесса. Устоит ли лучшая подруга Владимира Зеленского в ЕС?

    • У Трампа отнимают победу в Иране

      Несмотря на заявления властей США, многие не верят, что удары Пентагона по Ирану имели смысл и привели к успеху. Это вызвало у Дональда Трампа истерику. Чем больше он шумит, тем меньше похож на победителя.

    • Каллас хочет увеличить Евросоюз втрое

      Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в очередной раз опозорилась, решив посоревноваться с президентом США Дональдом Трампом за контроль над Канадой.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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