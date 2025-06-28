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Суд арестовал депутата Милюту заксобрания Петербурга по делу о крупных взятках
Депутат Олег Милюта отправлен под стражу до 25 августа по обвинению в получении взятки свыше 14 млн рублей от подрядчика по благоустройству Петербурга, сообщили в суде.
Депутат Законодательного собрания Петербурга Олег Милюта был арестован на два месяца решением Колпинского районного суда по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, передает ТАСС.
По версии следствия, Милюта и его соучастники получили от подрядчика более 14 млн рублей в рамках работ по благоустройству.
Ранее стало известно, что Олег Милюта был задержан сотрудниками ФСБ и Следственного комитета вместе с главой Колпинского района Юлией Логвиненко, а также главой муниципального образования «Город Колпино». Все они проходят по одному уголовному делу. Расследование продолжается.
Напомним, руководитель Колпинского района Петербурга Юлия Логвиненко и глава администрации города Колпино Дмитрий Кохно признали вину в получении взятки размером 9,2 млн рублей.
Следствие инкриминирует депутату петербургского заксобрания Олегу Милюте получение взятки в особо крупном размере на сумму свыше 14 млн рублей.