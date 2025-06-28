Суд арестовал депутата Милюту заксобрания Петербурга по делу о крупных взятках

Tекст: Вера Басилая

Депутат Законодательного собрания Петербурга Олег Милюта был арестован на два месяца решением Колпинского районного суда по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, передает ТАСС.

По версии следствия, Милюта и его соучастники получили от подрядчика более 14 млн рублей в рамках работ по благоустройству.

Ранее стало известно, что Олег Милюта был задержан сотрудниками ФСБ и Следственного комитета вместе с главой Колпинского района Юлией Логвиненко, а также главой муниципального образования «Город Колпино». Все они проходят по одному уголовному делу. Расследование продолжается.

Напомним, руководитель Колпинского района Петербурга Юлия Логвиненко и глава администрации города Колпино Дмитрий Кохно признали вину в получении взятки размером 9,2 млн рублей.

Следствие инкриминирует депутату петербургского заксобрания Олегу Милюте получение взятки в особо крупном размере на сумму свыше 14 млн рублей.