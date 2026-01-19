  • Новость часаПриставы начали принудительное выселение Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему планы США по Гренландии больше всего пугают Прибалтику
    Европа задумалась о разводе с Америкой
    Медведев спросил о понимании «болванами из ЕС» смысла слогана MAGA
    Валиева объявила о возвращении на лед
    Европа оказалась на грани критической зависимости от газа из США
    ЕС задумался о применении против США «торговой базуки»
    Трамп обвинил Данию в бездействии из-за «российской угрозы» для Гренландии
    Покупку Гренландии США назвали катастрофическим сигналом для Украины
    В России появится национальный штаб по искусственному интеллекту
    Мнения
    Никита Анисимов Никита Анисимов Агрессия США напомнила Латинской Америке заветы Боливара

    Последние годы в Латинской Америке много говорили о важности становления многополярного мира, справедливом мироустройстве и борьбе с неоколониализмом. Но реальность оказалась даже жестче, чем ожидали многие местные политики.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Чтобы никто не мог отменить Новый год

    Чтобы люди разного этнического происхождения могли мирно и плодотворно взаимодействовать между собой, необходима общая культура, которая предоставляет общий набор правил и общий язык. И в России эта культура и язык – русские.

    0 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Ожидание скорой победы лишь продлевает путь к ней

    Тогда, в феврале 2022-го, казалось, что скоро наступит мир и восторжествует справедливость. Но события начали нас ломать. Но любая вьюга кончается. Надо просто... перестать ждать просвета.

    12 комментариев
    19 января 2026, 11:59 • Новости дня

    Стало известно об отключении света в Киеве более чем на 36 часов

    Очевидцы сообщили об отключении света в Киеве более чем на 36 часов

    Tекст: Вера Басилая

    Жители Киева сталкиваются с отключениями электроэнергии более чем на 36 часов, а электроснабжение восстанавливается местами всего на 2-3 часа, сообщили в пророссийском подполье.

    По данным подпольщиков, в жилых домах Киева электричество появляется только на два-три часа в сутки, а в ряде случаев отключения продолжаются свыше 36 часов, передает ТАСС.

    Критическую ситуацию с электроснабжением признают даже киевские власти. Мэр Виталий Кличко ранее отмечал, что город получает только около половины необходимого объема электроэнергии, и сотни многоквартирных домов остаются без отопления.

    Ранее очевидцы сообщали, что формальные графики отключения электричества не соблюдаются, отопление и водоснабжение работают с перебоями, а восстановление подачи ресурса происходит лишь на несколько часов в сутки.

    В Киеве и ряде городов Киевской области Украины оказалась наибольшая в стране продолжительность отключений электричества после наступления морозов.

    Мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям с просьбой выехать из города на фоне продолжающихся перебоев с электричеством и коммунальными услугами.

    Кличко заявил, что Киев располагает примерно половиной необходимой электроэнергии и некоторые жители проводят без централизованного электроснабжения до 18–20 часов в сутки.

    Депутат Киевского городского совета Марина Порошенко предупредила, что жители ряда домов могут быть вынуждены покинуть свои квартиры, если не удастся восстановить отопление и электроснабжение.

    19 января 2026, 08:51 • Новости дня
    Покупку Гренландии США назвали катастрофическим сигналом для Украины

    Guardian: Возможная покупка Гренландии США ослабит позиций ЕС для Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Возможная покупка Гренландии Соединенными Штатами, о чем ранее заявлял Дональд Трамп, может стать катастрофическим сигналом для Украины, сообщает The Guardian.

    Издание пишет, что возможная покупка Соединёнными Штатами Гренландии, входящей в состав Дании, станет катастрофическим сигналом для Украины, передает РИА «Новости».

    Как отмечается в публикации, обсуждение сделки было инициировано президентом США Дональдом Трампом, и подобные уступки по продаже территории страны-члена ЕС вызывают серьёзные опасения.

    В материале приводится мнение о том, что «уступки в рамках навязываемой продажи территории страны-члена ЕС пошлют Украине катастрофический сигнал о ЕС как о геополитическом акторе и его приверженности обязательствам». Отмечается, что Гренландия хотя и вышла из состава Европейского сообщества в 1985 году, всё ещё ассоциируется с ЕС.

    Ранее в The New York Times подчеркивалась значительная зависимость Европы от США в вопросах, связанных со спецоперацией на Украине.

    Посол Украины в США Ольга Стефанишина призвала не раздувать напряженность из-за Гренландии и подчеркнула, что главная драма сейчас разворачивается на Украине.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что введение пошлин против стран ЕС по вопросу Гренландии может привести к ухудшению отношений между Европой и США.

    Глава евродипломатии Кая Каллас считает, что спор по Гренландии не должен отвлекать НАТО от оказания помощи Киеву.

    Эксперты видят в давлении Дональда Трампа на европейские страны новые возможности, которые могут ускорить урегулирование ситуации на Украине.

    Комментарии (4)
    18 января 2026, 17:09 • Новости дня
    В Нидерландах назвали продолжение военной поддержки Украины преступлением

    Tекст: Дарья Григоренко

    Продолжающаяся военная поддержка Киева Нидерландами является «отвратительным примером оппортунизма и преступлением», заявил основатель правоконсервативной партии BVNL и бывший депутат парламента страны Вибрен ван Хага.

    Он подчеркнул: «Я считаю это отвратительным примером оппортунизма. И я считаю преступлением, что мы продолжаем поддерживать эту войну. И я думаю, нам не следовало вмешиваться», передает РИА «Новости».

    Ван Хага убежден, что за срывами любых мирных инициатив стоят Евросоюз, генсек НАТО Марк Рютте и сами Нидерланды, тогда как «убийства продолжаются, хотя у нас нет абсолютно никаких причин поддерживать Украину». По мнению политика, министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс и Рютте особенно склонны к милитаризму и используют конфликт в своих личных интересах.

    Он считает, что продолжение конфликта является преступлением против человечности, поскольку «никто в здравом уме не хочет войны, если есть шанс ее остановить ради общего блага». Ван Хага уверен, что нынешний курс руководства страны не отражает интересов большинства жителей Нидерландов.

    Ранее власти Нидерландов заявили о праве Киева закупать вооружение в США и других странах на часть европейских кредитных средств.

    В странах Евросоюза возникли разногласия относительно распределения 90 млрд евро на военную помощь на Украине. ЕС согласовал предоставление беспроцентного кредита на сумму 90 млрд евро на 2026-2027 годы, основанного на выпуске облигаций ЕС.

    Чехия, Венгрия и Словакия отказались нести финансовые обязательства в рамках этой инициативы.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Запад продолжает провоцировать напряженность на Украине и использует Россию для оправдания своих ошибок.

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    18 января 2026, 15:55 • Новости дня
    Киевлянам посоветовали искать место для переселения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жителям Киева, в чьих домах уже неделю отсутствует отопление, стоит искать место для временного переселения, заявил директор центра исследования энергетики Александр Харченко.

    По его словам, в Киеве жителям домов, где уже неделю нет отопления, рекомендовано искать временное место для проживания, передает ТАСС. Харченко отметил: «Я бы советовал искать, куда временно переселиться. И я надеюсь, что кто-то в городском управлении возьмет на себя смелость сказать то же самое. Если до сих пор не удалось [починить отопление], то возможно, что не удастся в ближайшее время. А это уже реальная угроза».

    Харченко подчеркнул, что ситуация с отсутствием отопления может затянуться, а это уже несет реальную опасность для здоровья жителей. Он выразил надежду, что власти города также признают сложившуюся проблему и дадут жителям четкие рекомендации.

    Мэр Киева Виталий Кличко накануне подтвердил, что в столице без отопления остаются 50 домов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города покинуть столицу из-за сложной ситуации с отоплением и энергоснабжением.

    В многоэтажных домах Киева начали лопаться трубы отопления из-за отсутствия тепла.

    Президент Украины Владимир Зеленский и Виталий Кличко поспорили из-за энергетического кризиса, который усугубляет положение киевлян.

    Комментарии (2)
    18 января 2026, 19:48 • Новости дня
    Полиция Украины усилила ночные патрули из-за энергокризиса

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские правоохранители переведены на усиленный режим работы, чтобы защитить инфраструктуру и предотвратить кражи на фоне энергетического кризиса, говорится в сообщении Национальной полиции страны.

    Украинская полиция усилила патрулирование, особенно в ночное время, для предотвращения краж и обеспечения порядка в условиях энергетического кризиса, передает ТАСС.

    В сообщении Национальной полиции отмечается: «В условиях чрезвычайной ситуации в энергетике полиция работает в усиленном режиме. В частности, увеличено количество патрулей, которые будут нести службу, в том числе в ночное время».

    Главными задачами патрулей названы поддержание публичного порядка, предотвращение воровства и других правонарушений, а также исключение угроз для людей и ключевых объектов инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города покинуть столицу из-за сложной ситуации с отоплением и энергоснабжением.

    Директор центра исследования энергетики Александр Харченко сообщил, что жителям Киева, в чьих домах уже неделю отсутствует отопление, стоит искать место для временного переселения.

    Комментарии (0)
    18 января 2026, 21:46 • Новости дня
    Силовики сообщили о массовом использовании «мертвых душ» в ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Вакантные должности в штурмовых подразделениях ВСУ формально заняты несуществующими бойцами, чьи зарплаты присваивают командиры для личной выгоды, рассказали в российских силовых структурах.

    Вакантные должности в штурмовых подразделениях ВСУ заполняются так называемыми «мертвыми душами», когда людей физически нет в подразделении, а их зарплаты получают командиры, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

    «Примерно половину этих вакантных должностей начали забивать «мертвыми душами», которые по факту не присутствуют в подразделении, но на них выделяется зарплата. Зарплата переводится на счет этих «мертвых душ», а затем делится между заинтересованными лицами», – пояснил собеседник агентства. По его словам, масштабирование штурмовых подразделений только способствовало увеличению подобных схем.

    Силовики отмечают, что случаи с «мертвыми душами» обсуждаются и самими украинскими военнослужащими в соцсетях. В частности, речь идет о командире батальона беспилотных систем 225-го отдельного штурмового полка Анваре Хисориеве. После расширения его подразделения до батальона численность выросла в 4-5 раз, но командир, по сведениям источника, сознательно не заполнял вакансии, чтобы получать дополнительные выплаты.

    В качестве побочного подтверждения схемы собеседник агентства назвал образ жизни супруги Хисориева – Анны Александровны, которая уже несколько месяцев путешествует по курортам Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование украинской армии столкнулось с массовым побегом бойцов 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

    Комментарии (0)
    18 января 2026, 17:59 • Новости дня
    В Сумах обесточили большинство объектов водоканала

    Tекст: Ольга Иванова

    В городе Сумы на севере Украины большая часть объектов «Горводоканала» осталась без электричества из-за серьезных перебоев в энергоснабжении.

    Большинство объектов водоканала в Сумах на севере Украины оказались без электроснабжения, передает РИА «Новости».

    Мэр города Александр Лысенко сообщил, что с 15.00 по местному времени коммунальное предприятие «Горводоканал» лишилось электроэнергии из-за масштабных перебоев. По его словам, это привело к остановке работы большинства объектов, ответственных за водоснабжение города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города покинуть столицу на фоне продолжающегося энергетического кризиса. В Киеве и ряде городов Киевской области оказалась наибольшая в стране продолжительность отключений электричества после наступления морозов.

    Комментарии (0)
    18 января 2026, 15:24 • Новости дня
    ВСУ атаковали заправку в Херсонской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Дрон Вооруженных сил Украины атаковал автозаправку в селе Петропавловка Херсонской области, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.

    «Прилет. Село Петропавловка. Дрон попал в заправку. Погибших нет, ранен кассир, осколочные ранения. На месте работает полиция, заправка временно закрыта и оцеплена», – написал Филипчук в своем Telegram-канале.

    В пятницу зампредседателя правительства Херсонской области Сергей Черевко сообщил о подрыве на мине машины скорой помощи, спешившей на вызов, он назвал произошедшее «бесчеловечным террором со стороны украинских формирований».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в этот же день мужчина погиб при ударе беспилотника по дому в Херсонской области. Днем ранее в поселке Новая Маячка в Херсонской области в результате атаки беспилотника на грузовой автомобиль погиб мужчина.

    Комментарии (0)
    19 января 2026, 08:56 • Новости дня
    Кимаковский сообщил о ликвидации элиты ВСУ в Запорожской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Несколько десятков солдат двух элитных подразделений ВСУ уничтожены за трое суток в Запорожской области. Как рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский, речь идет об уничтожении личного состава полка «Шквал» и подразделения «Волки да Винчи».

    По его словам, несколько десятков бойцов двух элитных подразделений ВСУ были уничтожены в Запорожской области за последние трое суток, передает ТАСС.

    Кимаковский добавил, что удары были нанесены по позициям полка «Шквал» и подразделения «Волки да Винчи». «На линии боевого соприкосновения в Запорожской области за трое суток ударами ФАБ уничтожены несколько десятков боевиков подразделения «Волки да Винчи» и полка «Шквал», – заявил Кимаковский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кимаковский объяснил выгоду освобождения Закотного для дальнейших наступательных действий.

    ВСУ перебросили резервы беспилотников к линии фронта.

    Военнослужащие ВСУ при отступлении разграбили музей Махно в Гуляйполе.

    Комментарии (0)
    18 января 2026, 23:56 • Новости дня
    Украина и США во Флориде договорились встретиться в Давосе на уровне делегаций

    Умеров: Во Флориде договорились с США продолжить дискуссии в Давосе

    Tекст: Антон Антонов

    Делегации Украины и США во Флориде договорились продолжить дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе на уровне делегаций, сообщил секретарь СНБО Украины Рустем Умеров.

    Умеров сообщил, что переговоры с американской делегацией во Флориде были посвящены вопросам экономического развития и реализации так называемого плана процветания, а также гарантиям безопасности для Украины. Он заявил, что обсуждения носили предметный характер «с фокусом на практических механизмах их реализации и имплементации».

    «Договорились продолжить работу на уровне команд на следующем этапе консультаций в Давосе», – приводит его слова ТАСС.

    При этом Умеров не сообщил о каких-либо договоренностях по итогам встречи, а также не упомянул о возможности встречи украинского лидера Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Давосе.

    В переговорах во Флориде с украинской стороны также участвовали глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) и глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

    Со стороны США присутствовали спецпредставитель президента Стивен Уиткофф, предприниматель и зять американского лидера Джаред Кушнер, министр армии Дэниел Дрисколл и сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что переговоры делегаций Украины и США во Флориде проходят тяжело. Он подчеркнул, что эти переговоры не принесут позитивного результата.

    СМИ заявляли, что соглашение «о процветании» стороны планируют подписать в Давосе на полях Всемирного экономического форума. Ожидалось, что это произойдет в рамках личной встречи Зеленского и Трампа.

    Комментарии (0)
    18 января 2026, 23:28 • Новости дня
    В Раде посоветовали «не ждать позитива» от переговоров Украины и США во Флориде

    Депутат Рады Гончаренко: Позитива от переговоров с США во Флориде можно не ждать

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры делегаций Украины и США в американском штате Флорида проходят тяжело и не принесут позитивного результата, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    «Переговоры во Флориде идут тяжело», –заявил он. Депутат Рады добавил, что «позитива можно не ждать». При этом он не указал свой источник информации о ходе переговоров, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия прибыли на переговоры в США.

    Комментарии (2)
    18 января 2026, 22:31 • Новости дня
    Ряд населенных пунктов Черниговской области Украины остался без электричества

    Tекст: Антон Антонов

    Несколько населенных пунктов в Черниговской области Украины остались без электроэнергии после повреждения энергетического объекта, сообщили в компании «Черниговоблэнерго».

    Компания сообщила, что «обесточен ряд населенных пунктов». Причиной инцидента стало повреждение важного энергетического объекта в регионе, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Сумы большая часть объектов «Горводоканала» осталась без электричества из-за перебоев в энергоснабжении. Киевская область стала лидером на Украине по продолжительности отключения света. Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города покинуть столицу на фоне продолжающегося энергетического кризиса.

    Комментарии (0)
    18 января 2026, 22:13 • Новости дня
    Мирная жительница пострадала в результате атак БПЛА в Белгородской области
    Мирная жительница пострадала в результате атак БПЛА в Белгородской области
    @ Официальный Telegram-канал Губернатора Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атак украинских дронов пострадала местная жительница, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    «Под ударами дронов ВСУ четыре муниципалитета. Пострадала мирная жительница», – сообщил Гладков в Telegram.

    В Грайворонском округе в селе Головчино беспилотник атаковал автомобиль, в результате женщина получила баротравму и осколочные ранения ноги.

    В поселке Чапаевский из-за удара FPV-дрона возник пожар в гараже, который был оперативно ликвидирован. В городе Шебекино частный дом подвергся атаке дрона, пробита кровля здания. В селе Графовка Шебекинского округа детонация дрона повредила объект инфраструктуры.

    В Волоконовском округе в селе Волчья Александровка FPV-дрон выбил окна и посек фасад частного дома, поврежден припаркованный автомобиль. В селе Грушевка детонация дрона повредила остекление частного дома, разбиты стекла, посечен кузов легкового автомобиля. В селе Борисовка FPV-дрон повредил машину.

    В поселке Малиновка Белгородского округа атака дрона привела к повреждению багажника автомобиля. В результате еще одной атаки FPV-дрона повреждены кровля и окна частного дома. В селе Бессоновка беспилотник сдетонировал на парковке предприятия, повреждены два легковых и грузовой автомобиль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атак дронов вооруженных сил Украины на территории Белгородской области погибла женщина. Еще один человек получил ранения.

    Комментарии (0)
    19 января 2026, 00:46 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Днепропетровске

    Tекст: Антон Антонов

    Звуки взрывов слышны в Днепропетровске, сообщают украинские СМИ.

    В Днепропетровской области Украины сработали сирены воздушной тревоги, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне взрывы произошли в Харьковской области Украины и в Харькове, в Николаеве и в Сумах.

    Комментарии (0)
    19 января 2026, 04:11 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Одессе

    Tекст: Антон Антонов

    В Одессе на юге Украины прогремели как минимум два взрыва, сообщили украинские СМИ.

    В нескольких регионах Украины действует режим воздушной тревоги, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось о взрывах в Харьковской области Украины и в Днепропетровске.

    Комментарии (0)
    19 января 2026, 08:41 • Новости дня
    Бойцы президентской бригады нацгвардии Украины сбежали в Запорожской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Группа военнослужащих первой президентской бригады Нацгвардии Украины оставила свои позиции после массированных ударов ФАБ в Запорожской области, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Группа военнослужащих первой президентской оперативной бригады Нацгвардии Украины покинула свои позиции и дезертировала с линии фронта в Запорожской области, передает ТАСС. Об этом сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

    По его словам, именно интенсивные авиационные удары стали решающим фактором для бегства военных с Украины с занимаемых позиций. В результате бойцы покинули линию соприкосновения, что, как отмечается, негативно сказалось на состоянии обороны ВСУ в этом районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военнослужащие дезертировали из Вооруженных сил Украины во время военной подготовки в странах Европы.

    В районе Гуляйполя Запорожской области зафиксировали массовые случаи дезертирства среди военнослужащих ВСУ, крупными группами они покидали позиции.

    Комментарии (0)
    Главное
    Число жертв крушения поездов в Испании достигло 39 человек
    Российским войскам осталось пройти до Славянска 30 км
    Европарламент приостановил ратификацию торгового соглашения ЕС и США
    Эстония подтвердила готовность отправить военных в Гренландию
    В Португалии не смогли избрать президента
    Лукашенко окунулся в прорубь
    Названы самые востребованные профессии в 2026 году

    Как Азербайджан получил бывших клиентов Газпрома в Европе

    Азербайджан хвастается, что покупателями его газа стали некогда важнейшие европейские партнеры Газпрома. Следом за Украиной азербайджанский газ начали приобретать Германия и Австрия. Однако гордость Азербайджана от завоевания новых рынков ЕС, которые раньше принадлежали России, омрачает ряд фактов. Подробности

    Перейти в раздел

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Перейти в раздел

    «Система Станиславского» переходит на государственный уровень

    «Этот праздник должен быть не только для театралов, но и для тех, кто никогда не был в театре». Такими словами глава Союза театральных деятелей России Владимир Машков обозначил планы празднования 150-летия СТД в 2026 году. Но не только этим был примечателен День артиста, который впервые отметили в России 17 января 2026 года. Подробности

    Перейти в раздел

    Почему планы США по Гренландии больше всего пугают Прибалтику

    Среди тех, кто больше всего переживает за судьбу Гренландии, внезапно оказались страны Прибалтики. Казалось, какое им дело до далекого арктического острова, который даже не входит в состав ЕС? Эксперты объясняют, почему прибалтийские страны так напуганы возможными последствиями этой аннексии и при чем тут их русофобия. Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать

      Праздник Крещения Господня, или Богоявления, – один из главных в православном календаре. С ним связано одно из самых известных и любимых в народе церковных установлений – освящение воды. Крещенская вода, которую часто называют «великой агиасмой» (святыней), обладает особым благоговейным почитанием. Как правильно набирать святую воду, сколько она хранится и как правильно ее использовать?

    • Коридор затмений в 2026 году: точные даты, что можно и что нельзя делать в опасный период

      Каждый год с приближением коридора затмений в обществе оживают разговоры о судьбоносных переменах, кармических уроках и нестабильности. Этот интерес – на стыке древних верований и желания найти ориентиры в хаотичном мире. Несмотря на научный скепсис, многие люди продолжают учитывать эти астрологические периоды, планируя важные события на более спокойное время.

    • Открытки на старый Новый год: красивые картинки и поздравления для близких

      Чудесный праздник, растягивающий волшебство – так можно назвать старый Новый год, который отмечают в ночь на 14 января. Эта традиция – живое напоминание об истории, возникшая из-за расхождения юлианского и григорианского календарей. Сегодня это по-настоящему душевный повод собраться за столом с семьей, завершить то, что не успели, и еще раз обменяться теплыми пожеланиями. Газета ВЗГЛЯД подготовила поздравительные открытки со старым Новым годом, которыми можно поздравить родных и близких.

    Перейти в раздел

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации