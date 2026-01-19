Последние годы в Латинской Америке много говорили о важности становления многополярного мира, справедливом мироустройстве и борьбе с неоколониализмом. Но реальность оказалась даже жестче, чем ожидали многие местные политики.0 комментариев
Стало известно об отключении света в Киеве более чем на 36 часов
Жители Киева сталкиваются с отключениями электроэнергии более чем на 36 часов, а электроснабжение восстанавливается местами всего на 2-3 часа, сообщили в пророссийском подполье.
По данным подпольщиков, в жилых домах Киева электричество появляется только на два-три часа в сутки, а в ряде случаев отключения продолжаются свыше 36 часов, передает ТАСС.
Критическую ситуацию с электроснабжением признают даже киевские власти. Мэр Виталий Кличко ранее отмечал, что город получает только около половины необходимого объема электроэнергии, и сотни многоквартирных домов остаются без отопления.
Ранее очевидцы сообщали, что формальные графики отключения электричества не соблюдаются, отопление и водоснабжение работают с перебоями, а восстановление подачи ресурса происходит лишь на несколько часов в сутки.
В Киеве и ряде городов Киевской области Украины оказалась наибольшая в стране продолжительность отключений электричества после наступления морозов.
Мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям с просьбой выехать из города на фоне продолжающихся перебоев с электричеством и коммунальными услугами.
Кличко заявил, что Киев располагает примерно половиной необходимой электроэнергии и некоторые жители проводят без централизованного электроснабжения до 18–20 часов в сутки.
Депутат Киевского городского совета Марина Порошенко предупредила, что жители ряда домов могут быть вынуждены покинуть свои квартиры, если не удастся восстановить отопление и электроснабжение.