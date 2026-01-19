Стало известно об отключении света в Киеве более чем на 36 часов

Очевидцы сообщили об отключении света в Киеве более чем на 36 часов

Tекст: Вера Басилая

По данным подпольщиков, в жилых домах Киева электричество появляется только на два-три часа в сутки, а в ряде случаев отключения продолжаются свыше 36 часов, передает ТАСС.

Критическую ситуацию с электроснабжением признают даже киевские власти. Мэр Виталий Кличко ранее отмечал, что город получает только около половины необходимого объема электроэнергии, и сотни многоквартирных домов остаются без отопления.

Ранее очевидцы сообщали, что формальные графики отключения электричества не соблюдаются, отопление и водоснабжение работают с перебоями, а восстановление подачи ресурса происходит лишь на несколько часов в сутки.

В Киеве и ряде городов Киевской области Украины оказалась наибольшая в стране продолжительность отключений электричества после наступления морозов.

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям с просьбой выехать из города на фоне продолжающихся перебоев с электричеством и коммунальными услугами.

Кличко заявил, что Киев располагает примерно половиной необходимой электроэнергии и некоторые жители проводят без централизованного электроснабжения до 18–20 часов в сутки.

Депутат Киевского городского совета Марина Порошенко предупредила, что жители ряда домов могут быть вынуждены покинуть свои квартиры, если не удастся восстановить отопление и электроснабжение.