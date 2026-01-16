Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.16 комментариев
Мужчина погиб при ударе беспилотника по дому в Херсонской области
Мужчина погиб при ударе беспилотника по дому в Раденске Херсонской области
В результате атаки беспилотника на жилой дом в Раденске в Херсонской области погиб 84-летний мужчина, при других атаках пострадали автомобили и инфраструктура, сообщают власти региона.
В поселке Раденск Алешкинского округа Херсонской области в результате сброса боеприпаса с беспилотника на частный дом погиб мужчина 1941 года рождения. О трагедии сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Телеграм-канале.
Кроме того, в Каховке беспилотник атаковал трансформаторную подстанцию, в результате чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован.
В Новой Каховке, Новой Збурьевке, Великих Копанях, Тарасовке и Новой Маячке также была зафиксирована серия атак беспилотников, в результате которых получили повреждения несколько легковых автомобилей и машина скорой помощи, однако обошлось без пострадавших.
Также удары были нанесены по ряду других населенных пунктов, включая Великую Кардашинку, Голую Пристань, Днепряны, Забарино, Коханы, Корсунку, Малую Кардашинку, Песчановку, Подстепное, Пролетарку, Рыбальчее, Саги, Старую Збурьевку и Чулаковку, добавил Сальдо.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в поселке Новая Маячка в Херсонской области в результате атаки беспилотника на грузовой автомобиль погиб мужчина.
Сальдо ранее отметил, что в сейчас в Херсонской области идет рост попыток переброски оружия диверсантам с помощью тяжелых беспилотников через Днепр.
Также губернатор сообщил, что национализированное имущество бывших украинских собственников и олигархов в регионе переходит в федеральную и региональную собственность России.