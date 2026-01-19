  • Новость часаЭксперты объяснили внезапный вывод военных бундесвера из Гренландии
    Никита Анисимов Никита Анисимов Агрессия США напомнила Латинской Америке заветы Боливара

    Последние годы в Латинской Америке много говорили о важности становления многополярного мира, справедливом мироустройстве и борьбе с неоколониализмом. Но реальность оказалась даже жестче, чем ожидали многие местные политики.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Чтобы никто не мог отменить Новый год

    Чтобы люди разного этнического происхождения могли мирно и плодотворно взаимодействовать между собой, необходима общая культура, которая предоставляет общий набор правил и общий язык. И в России эта культура и язык – русские.

    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Ожидание скорой победы лишь продлевает путь к ней

    Тогда, в феврале 2022-го, казалось, что скоро наступит мир и восторжествует справедливость. Но события начали нас ломать. Но любая вьюга кончается. Надо просто... перестать ждать просвета.

    19 января 2026, 14:49 • Новости дня

    Стоматолог объяснил, почему россияне теряют зубы раньше европейцев

    Стоматолог Копылов: Россияне теряют зубы из-за слабой профилактики и гигиены

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россияне теряют свои первые зубы в среднем в возрасте 20 лет, в то время как жители Европы и США сталкиваются с этим только к сорока годам, рассказал стоматолог-хирург Максим Копылов.

    Стоматолог Копылов объясняет, что основной причиной ранней потери зубов в России остается недостаточно развитая культура профилактики и гигиены. По его словам, многие россияне до сих пор чистят зубы так, как научили родители, не уделяя внимания современным рекомендациям, передает Газета.Ru.

    Копылов подчеркнул, что в Швейцарии стоматологи требуют от пациентов освоить правильную гигиену до начала сложного лечения, а профессиональную чистку делают не реже одного раза в полгода. Такой подход позволяет своевременно выявлять и лечить стоматологические проблемы, что значительно снижает риск потери зубов. В странах Европы и США большую роль играет медицинская страховка, обязывающая регулярно посещать врача-гигиениста для профессионального ухода за полостью рта.

    В России же профессиональная гигиена только начинает входить в повседневную жизнь, отметил эксперт. По его мнению, исторически сложилось так, что россияне обращаются к стоматологу только в экстренных случаях, что приводит к запущенным случаям и сложному лечению. Копылов добавил, что профилактика всегда проще, дешевле и эффективнее, чем лечение, но этому мало кто уделяет внимание.

    Стоматолог обратил внимание и на популярность имплантации зубов в России. По его словам, распространенное мнение, что имплантат можно поставить в любой момент, приводит к пренебрежению гигиеной и профилактикой. При этом имплантаты требуют не меньшего ухода, а история их наблюдения пока не превышает 50 лет, что не позволяет говорить об их «вечности».

    Копылов уверен, что повышение возраста первого удаления зуба возможно только при формировании новой культуры ухода за полостью рта. Он считает, что задача стоматологических клиник – не только лечить, но и просвещать пациентов по вопросам гигиены и профилактики. Если россияне станут внимательнее относиться к уходу за зубами, шанс сохранить свои зубы до 50-60 лет существенно возрастет.

    Ранее стоматолог-терапевт Анастасия Черношей объяснила необходимость замены зубной щетки после простуды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врач, стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог Арам Давидян рассказал о методах отбеливания зубов без вреда.

    17 января 2026, 17:42 • Новости дня
    Пенсионеры стали менять «схемы Долиной» после ее поражения в суде

    Пенсионеры начали менять «схему Долиной» после ее поражения в суде

    Пенсионеры стали менять «схемы Долиной» после ее поражения в суде
    @ Олеся Чепурченко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пожилые люди, продающие квартиры, стали использовать аргумент недееспособности для оспаривания уже завершенных сделок, что увеличивает риски для покупателей, отмечают СМИ.

    После решения Верховного суда по делу Полины Лурье и Ларисы Долиной пожилые продавцы квартир в России начали применять новую схему для расторжения сделок, пишет РИА «Новости», ссылаясь на Telegram-канал Mash.

    Теперь вместо ссылок на давление или обман они обращаются к статье 177 Гражданского кодекса России, утверждая, что не осознавали свои действия из-за проблем с головой.

    Mash приводит пример, когда в 2024 году 70-летняя Ольга Ф. продала квартиру 47-летней Эмме В., которая оформила ипотеку на 28 лет. Сделка длилась более двух часов, Ольга предоставила справку о дееспособности, но позже заявила, что деньги отдала мошенникам, а после решения по делу Лурье и Долиной стала настаивать на своей невменяемости в момент сделки.

    Юристы считают, что этот аргумент слабее прежних, однако он представляет серьезную угрозу для покупателей. Если суд примет справку о невменяемости продавца, новые владельцы могут потерять и квартиру, и деньги.

    Ранее председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил о необходимости закона о риелторах после дела Долиной.

    А юридические факультеты ведущих вузов России намерены включить дело о квартире Долиной в обучающие программы для проработки практических аспектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России могут принять в первом квартале 2026 года новые законопроекты для борьбы с так называемой «схемой Долиной».

    18 января 2026, 10:54 • Новости дня
    Центробанк Латвии заявил о войне Европы с Россией
    Центробанк Латвии заявил о войне Европы с Россией
    @ TOMS KALNINS/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европа уже находится в состоянии войны с Россией, заявил глава Центробанка Латвии Мартиньш Казакс.

    Казакс в интервью Financial Times отметил, что «наивно полагать, что мы уже не воюем», передает РИА «Новости».

    Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил о реальной подготовке Западной Европы к военному столкновению с Россией, назвав такую политику опасной.

    6 декабря Орбан уточнил, что Евросоюз готовится к возможному военному конфликту с Россией, но он планирует этому противодействовать.

    Ранее сообщалось, что британские морские пехотинцы в Норвегии проводят учения, отрабатывая сценарии применения статьи 5 Устава НАТО в случае конфликта с Россией.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    16 января 2026, 18:44 • Новости дня
    Немцев задержали при переходе границы России на снегоступах

    Три немецких туриста задержаны при незаконном переходе границы Финляндии и России

    Немцев задержали при переходе границы России на снегоступах
    @ IMAGO/Jussi Nukari/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пограничники Финляндии начали проверку в отношении троих немецких путешественников, которые прошли на снегоступах через границу с Россией в Пальякке.

    Пограничная служба Финляндии начала расследование в отношении троих немецких туристов, которые 14 января незаконно пересекли государственную границу между Финляндией и Россией в районе Пальякки в Куусамо, передает ТАСС.

    По данным ведомства, туристы передвигались по территории «из любопытства» и пересекли границу на снегоступах в обоих направлениях. В сообщении уточняется, что на месте инцидента отсутствовало какое-либо заграждение, что позволило путешественникам беспрепятственно перейти границу.

    Финский пограничный комиссар вышел на связь с российским коллегой для обсуждения ситуации. Сейчас расследование продолжается, действия туристов квалифицируются как предполагаемое преступление на государственной границе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у заграждения на восточной границе Финляндии отмечен заметный поток иностранных туристов, которые рискуют получить штраф за несанкционированные селфи.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова предложила финским властям, строя заборы с Россией, оборудовать туалеты у границы для борьбы с собственными страхами.

    До этого в Финляндии решили провести автопробег в поддержку открытия границы с Россией.

    17 января 2026, 03:10 • Новости дня
    Дмитриев раскрыл секрет стремления США завладеть Гренландией
    Дмитриев раскрыл секрет стремления США завладеть Гренландией
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В свете климатических изменений последних десятилетий, северные земли, такие как Гренландия, довольно скоро могут лишиться вечной мерзлоты и стать пригодными для жизни, поделился спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Секрет: Гренландия –  это рычаг климатического воздействия. По мере таяния арктического льда потепление ускоряется, а вечная мерзлота высвобождает накопленный углерод (CО2 + метан), запуская каскадные обратные связи, которые приводят к повышению глобальных температур. Северные территории могут стать наиболее пригодными для жизни по мере потепления Земли», – написал он в соцсети Х.

    Напомним, ранее Белый дом заявил, что переброска европейских войск в Гренландию не повлияет на планы президента США Дональда Трампа по приобретению острова. Потому что Трамп объяснил, зачем ему необходима Гренландия.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, новый постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский усомнился в решимости ЕС защитить Гренландию при силовом сценарии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что для президента США международное право не было приоритетом в ситуации с Гренландией.

    17 января 2026, 17:15 • Новости дня
    Орбан: Западная Европа готовится к войне с Россией
    Орбан: Западная Европа готовится к войне с Россией
    @ Marton Monus/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил о реальной подготовке Западной Европы к военному столкновению с Россией, назвав такую политику опасной.

    Западная Европа намерена поддерживать Украину и готовится к войне с Россией. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил на встрече с активистами партии ФИДЕС, что заседания лидеров Евросоюза стали напоминать военные советы, на которых обсуждают, как победить Россию, передает ТАСС.

    «В Западной Европе идет настоящая подготовка к войне», – подчеркнул Орбан. По его словам, ЕС обсуждает выделение Украине новых военных кредитов и ассигнований на восстановление, в том числе беспроцентный кредит на 90 млрд евро в 2026-2027 годах и еще 800 млрд долларов на 10 лет.

    Еврокомиссия рассчитывает вернуть эти средства за счет репараций от России и экспроприации замороженных российских активов. Орбан отметил, что США уже отказались от финансовой поддержки Украины, а ЕС теперь пытается переложить расходы на своих граждан, хотя собственных средств у объединения нет. Он предупредил, что в случае невозможности погасить кредиты, европейские банки заберут деньги у европейцев. Орбан добавил, что политика Брюсселя разрушает Европу и создает угрозу новой мировой войны.

    Премьер-министр напомнил о ситуации перед Первой и Второй мировыми войнами и заявил, что война «совсем рядом», поскольку ее физическое пространство находится в соседней стране.

    Орбан пообещал, что в случае победы ФИДЕС на выборах Венгрия не будет втянута в конфликт и не поддержит планы ЕС по Украине. Также он заверил, что его правительство сделает все возможное для сохранения нейтралитета страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Венгрии заявил, что победы Киева над Россией не будет и Украина не получит репараций от Москвы.

    Также Орбан отметил, что решения 2026 года станут определяющими для мира или войны в Европе на фоне разногласий между США и Евросоюзом.

    Еще 6 декабря Орбан уточнил, что Евросоюз готовится к возможному военному конфликту с Россией, но он планирует этому противодействовать.

    16 января 2026, 15:34 • Новости дня
    Медведев назвал цифры набора контрактников в ВС России в 2025 году

    Медведев озвучил цифры набора контрактников в ВС России в 2025 году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Более 422 тыс. человек подписали контракт на службу в Вооруженных силах России в 2025 году, а еще 32 тыс. выбрали добровольный формат, сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев на совещании по вопросам комплектования войск беспилотных систем заявил, что в 2025 году контракт на прохождение военной службы с Вооруженными силами России заключили 422 704 человека, передает ТАСС. По словам Медведева, это окончательные данные, которыми располагают власти.

    Он также отметил, что дополнительно 32 тыс. человек подписали контракт о прохождении службы на добровольных началах, став добровольцами. Медведев добавил, что задача по комплектованию армии, поставленная верховным главнокомандующим, выполнена в полном объеме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре Медведев отмечал, что в 2026 году одним из главных направлений работы по комплектованию Вооруженных сил России контрактниками станет формирование войск беспилотных систем.

    А в ноябре замначальника войск беспилотных систем Сергей Иштуганов сообщил, что в России продолжается работа по увеличению боевого состава войск беспилотных систем и планируется создание высшего военного учебного заведения.

    17 января 2026, 04:50 • Новости дня
    Глава Роскосмоса рассказал о старте серийного производства аналога Starlink

    Баканов сообщил о начале серийного производстве аналога Starlink в 2026 году

    Глава Роскосмоса рассказал о старте серийного производства аналога Starlink
    @ Science Photo Library/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Спутник «Зоркий», аналог Starlink компании SpaceX, будет запущен в серийное производство в 2026 году, заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.

    «Здесь представлен спутник «Зоркий» – это аппарат, который снимает из космоса. И на базе этих съемок создаются цифровые карты, по которым потом передвигаются беспилотные аппараты», – сказал Баканов в эфире «Первого канала».

    Он подчеркнул важность обеспечения связью всех территорий, не покрытых наземными сетями, и для этого есть российская разработка – терминал для широкополосного доступа в интернет из любой точки Земли.

    «Как раз в этом году серийное изготовление уже будет данного оборудования, и к 2027 году будет полностью развёрнута орбитальная группировка данных аппаратов в количестве более 300 штук», – добавил глава Роскосмоса.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Роскосмос пообещал запустить российский аналог Starlink к 2030 году. Баканов в октябре 2025 года сообщал о запуске российской низкоорбитальной группировки в декабре–январе. В ноябре в России успешно испытали макет спутника дистанционного зондирования EOS-O


    17 января 2026, 06:06 • Новости дня
    Марочко сообщил об обрушении фронта ВСУ у Гуляйполя

    Tекст: Катерина Туманова

    Солдаты украинской армии начали покидать позиции у Гуляйполя, что вызвало обрушение фронта на ряде участков у Гуляйполя Запорожской области и продвижение российских войск, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Оттягивание украинских боевиков от Гуляйполя на вторую и третью линию обороны, а на некоторых участках и самовольное оставление позиций, помогают продвигаться нашим военнослужащим на данном направлении. Более того, здесь даже есть некоторые элементы обрушения фронта у противника», – сообщил он ТАСС.

    По словам Марочко, противник уже не может контролировать разрозненные отряды, пытающиеся спастись бегством.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, штурмовик «Кащей» с трофейным огнеметом захватил бункер ВСУ у Гуляйполя. В декабре 2025 года штурмовики группировки войск «Восток» захватили штаб батальона 102-й бригады теробороны Украины в Гуляйполе.

    Также стало известно, что выход войск России к городу Запорожье готовится на двух направлениях.


    17 января 2026, 13:32 • Новости дня
    В России установили норматив приезда скорой помощи

    Правительство РФ утвердило норматив прибытия бригады скорой помощи

    В России установили норматив приезда скорой помощи
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Согласно новому постановлению правительства России, экстренная медицинская помощь должна прибывать к пациенту не позднее 20 минут после вызова.

    Бригада скорой помощи в России обязана прибывать к пациенту в течение 20 минут после поступления вызова, передает . Это требование закреплено в новом постановлении правительства, с которым ознакомились журналисты РИА «Новости». В документе говорится, что установленный норматив касается оказания скорой медицинской помощи в экстренной форме.

    В постановлении также отмечается, что в территориальных программах государственных гарантий допускается корректировка времени прибытия бригады. Она должна быть обоснована особенностями транспортной доступности, плотностью населения, а также климатическими и географическими условиями конкретного региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее правительство России утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

    До этого Кабмин обновил список болезней для бесплатной медицинской помощи. Также правительство России расширило перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, включив в него болезни крови, иммунные нарушения, врожденные аномалии и осложнения при беременности.

    17 января 2026, 16:57 • Новости дня
    Олешко и Михалкова получили звания народных артистов РФ в НЦ «Россия»
    Олешко и Михалкова получили звания народных артистов РФ в НЦ «Россия»
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Национальном центре «Россия» прошли торжества, посвященные новому профессиональному празднику – Дню артиста, приуроченному к 150-летию Союза театральных деятелей. В рамках торжеств состоялось вручение государственных наград выдающимся деятелям культуры, в том числе званий Народных и Заслуженных артистов России.

    Торжество, посвященное старту года празднования 150-летия Союза театральных деятелей России, прошло в Национальном центре «Россия», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В субботу впервые в стране отмечают новый профессиональный праздник – День артиста, учрежденный по предложению народного артиста России, председателя Союза театральных деятелей РФ Владимира Машкова. Дата выбрана неслучайно: она совпадает с днем рождения Константина Станиславского, реформатора русского театра.

    В рамках торжеств состоялось вручение государственных наград выдающимся деятелям культуры, в том числе артистам театра, кино, эстрады и цирка. Всего в рамках мероприятия были награждены 23 деятеля культуры.

    Почетного звания «Народный артист РФ» удостоились: артист Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Максим Аверин, артист Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Александр Олешко, артистка, советник генерального директора по вопросам молодежной и культурной политики Российского фонда культуры Анна Михалкова.

    Почетное звание «Заслуженный артист РФ» получили: артист Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Артем Дырул, директор-распорядитель Центрального дома актера имени А. А. Яблочкиной Александр Жигалкин, артист Малого театра России Дмитрий Зеничев, артистка балета Большого театра России Анастасия Сташкевич, артист Государственного академического симфонического оркестра России имени Е. Ф. Светланова Пауль Суссь.

    Почетное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» получила профессор ВГИКа имени С. А. Герасимова Зоя Дзюбло.

    Благодарность Президента России была объявлена артистке Московского Губернского драматического театра Карине Андоленко, концертмейстерам камерного оркестра «Вивальди-оркестр» Лилии Смбулян и Светлане Федоровой.

    Орденами «За заслуги в культуре и искусстве» были удостоены: артист Государственного театра наций Виктор Вержбицкий, главный режиссер структурного подразделения «Московский драматический театр «Сфера» Московского театра «Эрмитаж» Александр Коршунов, артистка Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя Ольга Науменко, художественный руководитель и главный дирижер Государственной академической симфонической капеллы России Валерий Полянский, художественный руководитель Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема Борис Фрумкин, артист театра «Ленком Марка Захарова» Виктор Раков.

    Медаль «За труды в культуре и искусстве» получили преподаватель Детской музыкальной школы имени Ф. И. Шаляпина Екатерина Агаджанян, артист Челябинского государственного академического театра драмы имени Наума Орлова Николай Осминов, заместитель директора РГАМТ Кирилл Рыбкин, артист-концертмейстер группы флейт МГАСО Алексей Мазур.

    Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова подчеркнула, что празднование юбилея Союза театральных деятелей сопровождается масштабной федеральной поддержкой, включая финансирование, восстановление инфраструктуры и проведение мероприятий по всей стране. Все регионы России приняли решения по поддержке и празднованию юбилея, а мероприятия в 2026 году охватят всю страну.

    «Мы благодарны за то, что нашу идею об учреждении этого праздника поддержали и Администрация Президента, и Правительство России. Для нас это огромный подарок», – подчеркнул Владимир Машков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в субботу президент России Владимир Путин направил поздравительное послание артистическому сообществу в честь их профессионального праздника. В этом году праздник артистов отмечается впервые.

    А первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко отметил, что российские артисты организовали более 25 тыс. концертов для военнослужащих и раненых участников спецоперации на Украине. Многие из них рисковали жизнью ради поддержки бойцов.

    17 января 2026, 10:30 • Новости дня
    Экспорт российских лекарств в ЕС достиг рекордных за пять лет объемов

    Экспорт российских лекарств в ЕС достиг рекордных за последние пять лет 30 млн евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Объем экспорта российских лекарств в страны Евросоюза за январь-ноябрь 2025 года превысил тридцать миллионов евро, обновив максимум с 2020 года.

    Отгрузки российских лекарств в страны Евросоюза за 11 месяцев 2025 года выросли в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечает РИА «Новости» со ссылкой на данные Евростата. Общий объем поставок составил более 30миллионов евро, что стало рекордом с 2020 года.

    Крупнейшими покупателями российской фармпродукции стали Словения, на долю которой пришлось 67% экспорта, и Венгрия с 29%. Наиболее заметный рост импорта зафиксировали Швеция – в четыре раза, до 403,7 тыс. евро, Словения – в два раза, до 20,04 млн евро, и Венгрия – также в два раза, до 8,6 млн евро.

    В то же время Германия сократила покупки российских лекарств в два раза, до 553,9 тыс. евро, а Испания – почти в четыре раза, до 99,4 тыс. евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз рекордно увеличил закупки российских медикаментов за три квартала 2025 года.

    Кроме того, Россия заняла третье место по стоимости импорта газа в Евросоюз. А ранее Брюссель и Париж выступили против ограничения импорта урана из России, несмотря на обсуждение новых санкций против Москвы внутри Евросоюза..

    18 января 2026, 23:20 • Новости дня
    Европарламент решил приостановить ратификацию торгового соглашения ЕС и США

    Глава ведущей фракции ЕП Вебер: Ратификация договора ЕС и США приостанавливается

    Европарламент решил приостановить ратификацию торгового соглашения ЕС и США
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Принято решение о приостановке процедуры ратификации торгового соглашения между Евросоюзом и США из-за угроз со стороны Вашингтона, сообщил Манфред Вебер – глава Европейской народно партии, ведущей фракции Европарламента.

    Вебер подчеркнул, что приостановка ратификации торгового соглашения стала первым четким сигналом Вашингтону, решение было принято «минувшей ночью», передает ТАСС.

    «Это означает, что Дональд Трамп не получит беспошлинный доступ своей американской продукции на внутренний рынок ЕС», – сказал Вебер, добавив, что глава американского государства «минувшей ночью многое потерял».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили о введении 10% пошлин на товары из европейских стран из-за спора о Гренландии. Европейская народная партия объявила, что намерена потребовать пересмотра тарифного соглашения между Евросоюзом и США.

    Весной США начали масштабную тарифную войну. Летом ЕС и США договорились о введении пошлин в размере 15% на 75% европейских поставок в США. При этом ЕС отказался от тарифов на американские товары.

    16 января 2026, 16:25 • Новости дня
    Командующий «Запада» доложил о наступлении с общим фронтом более 320 км

    Tекст: Валерия Городецкая

    Войска группировки «Запад» продолжают активное наступление сразу на четырех направлениях фронта, протяженность которого превышает 320 км, сообщил командующий группировкой генерал-полковник Сергей Кузовлев в ходе доклада министру обороны России Андрею Белоусову.

    «Командующий группировкой «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев доложил министру обороны, что войска продолжают вести активные наступательные действия на всех четырех направлениях с общим фронтом более 320 километров», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    По словам Кузовлева, в декабре подразделения «Запада» освободили шесть населенных пунктов: Кучеровку, Подолы, Куриловку, Новоплатоновку, Богуславку и Диброву, а также взяли под контроль более 155 кв. км территории. Сейчас бои идут еще в десяти населенных пунктах, где ведутся действия по их освобождению.

    Ранее Кузовлев доложил Белоусову, что Купянск полностью перешел под контроль российских войск.

    16 января 2026, 20:02 • Новости дня
    Баканов: Роскосмос представит Путину систему связи для передачи сигнала на БПЛА

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госкорпорация «Роскосмос» готовится представить президенту России Владимиру Путину систему широкополосной спутниковой связи для передачи сигнала на беспилотные летательные аппараты.

    Глава корпорации Дмитрий Баканов сообщил, что технология позволит управлять БПЛА даже в тех регионах, где отсутствует покрытие наземных сетей, передает ТАСС.

    «Мы сегодня президенту покажем широкополосную связь, чтобы вне зон покрытия наземных сетей можно было сигнал передавать на беспилотную авиацию», – сообщил Баканов.

    Он уточнил, что проект реализуется за счет частных инвестиций. Это снижает нагрузку на государственный бюджет.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия добилась перелома в боевом применении беспилотников.

    16 января 2026, 20:54 • Новости дня
    Объявлено о запуске 60 беспилотных «Ласточек» на МЦК
    Объявлено о запуске 60 беспилотных «Ласточек» на МЦК
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    После 2029 года на Московском центральном кольце планируется запуск 60 полностью беспилотных электропоездов «Ласточка».

    Эти поезда будут оснащены системой автоматического управления четвертого уровня автономности (УА4), подразумевающей полное отсутствие машиниста в кабине и полный переход к автоматизированному движению, передает ТАСС.

    Согласно материалам к выставке в рамках совещания у президента России Владимира Путина, на первом этапе с 2026 по 2029 годы ожидается модернизация 139 электропоездов, которые получат третий уровень автономности – УА3. «В этот период машинист продолжит находиться в кабине и сможет при необходимости взять управление на себя», – говорится в документах.

    В августе 2025 года на МЦК уже был запущен первый поезд «Ласточка» с третьим уровнем автоматизации. В Минтрансе России уточнили, что полностью беспилотную «Ласточку» планируют вывести на линию уже в 2026 году.

    Ранее кабмин анонсировал создание беспилотного грузовика пятого уровня автоматизации.

    Премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что в Москве в 2026 году запустят беспилотное такси.

