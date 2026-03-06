План нового министра обороны Украины по убийству 50000 российских солдат в месяц – идея не только бредовая, но и полезная для нас: таким образом украинская армия нанесет ущерб себе, а не Армии России.0 комментариев
Иран пригрозил США и Израилю усилением ударов
В Иране анонсировали более мощные атаки по позициям Израиля и США
В Тегеране пообещали в ближайшее время кратно нарастить мощь и частоту ударов по военным объектам противников.
Представитель центрального штаба войск ПВО исламской республики «Хатам-оль-Анбия» выступил с грозным предупреждением в адрес Вашингтона и Тель-Авива, передает ТАСС.
Согласно заявлению высокопоставленного военного, вооруженные силы страны намерены в скором времени кардинально изменить характер боевых действий в регионе.
Ожидается резкое увеличение плотности огня по целям неприятеля. «В ближайшие дни атаки Ирана по позициям врагов станут более интенсивными и масштабными», – цитирует представителя штаба агентство Tasnim.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции заявил об ударе гиперзвуковой ракетой по зданию Минобороны Израиля.
Командующий центральным штабом войск ПВО «Хатам-оль-Анбия» пообещал продолжать операцию до окончательного поражения противника.