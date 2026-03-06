План нового министра обороны Украины по убийству 50000 российских солдат в месяц – идея не только бредовая, но и полезная для нас: таким образом украинская армия нанесет ущерб себе, а не Армии России.0 комментариев
Марочко: Киев выдал взрыв склада за удар ВС России по Дружковке
Солдаты Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) Украины пытаются выдать детонацию вооружения на украинском полевом складе за удар российских сил по гражданской инфраструктуре Дружковки в Донецкой народной республике, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, украинские специалисты Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) пытаются представить детонацию боеприпасов на полевом складе как удар российских сил по гражданской инфраструктуре Дружковки, сообщает ТАСС.
Марочко пояснил, что российский беспилотник атаковал машину реактивной системы залпового огня «Град» Вооруженных сил Украины у Дружковки, в результате чего были уничтожены как автомобиль, так и его расчет. После этого произошла детонация боеприпасов, что привело к возгоранию склада ракетно-артиллерийского вооружения.
Марочко отметил, что при взрыве боеприпасы начали разлетаться в разные стороны, и несколько ракет попали непосредственно в Дружковку, что повлекло повреждение объектов гражданской инфраструктуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель ЛНР Андрей Марочко заявил, что силы ВС России продвигаются к Дружковке. ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО порядка 1150 военнослужащих.