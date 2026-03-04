Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и трех бригад теробороны около Новой Сечи, Мирополья и Краснополья Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной, артиллерийской бригад ВСУ, бригадам нацгвардии и теробороны рядом с Печенегами, Циркунами, Мартовым, Борщевой, Графским, Симиновкой и Анискино.

Потери ВСУ при эжтом составили до 215 военнослужащих, танк и два артиллерийских орудия. Уничтожены две станции РЭБ, три склада боеприпасов и шесть складов матсредств.

Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии возле Староверовки, Новоосиново, Самборовки, Грушевки и Болдыревки Харьковской области.

Потери противника составили до 180 военнослужащих, бронетранспортер, три бронемашины и два артиллерийских орудия. Уничтожены станция РЭБ и три склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям четырех механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Алексеево-Дружковки, Липовки, Рай-Александровки, Кондратовки, Никифоровки, Славянска, Краматорска и Константиновки Донецкой народной республики (ДНР).

При этом противник потерял более 135 военнослужащих, два бронетранспортера и станцию РЭБ. Уничтожены девять складов боеприпасов, горючего и матсредств.

В то же время подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, пехотной, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии у Райского, Золотого Колодезя, Доброполья, Белицкого, Сергеевки, Новониколаевки ДНР, Василевки, Межевой и Новопавловки Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 290 военнослужащих, два танка, пять бронемашин, четыре орудия полевой артиллерии, включая американскую 155-мм гаубицу М777, и станция РЭБ.

Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ поблизости от Гавриловки, Добропасово, Гай, Катериновки Днепропетровской области, Любицкого, Воздвижевки, Копани, Новоселовки и Верхней Терсы Запорожской области.

ВСУ потеряли свыше 285 военнослужащих, два бронетранспортера, две бронемашины, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана» и станцию РЭБ.

Подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ возле Новоандреевки и Кирово Запорожской области. Уничтожены до 45 украинских военнослужащих, бронемашина, три станции РЭБ, три склада боеприпасов и два склада матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска освободили запорожскую Веселянку и сумскую Бобылевку. Ранее группировка «Север» освободила село Круглое. В тот же день российские войска освободили Дробышево и Резниковку в ДНР.