    Российские углеводороды вернулись в Индию с новой выгодой
    Арабский миллиардер объяснил Трампу, что такое истинное лидерство
    Фицо осудил «безобразные заявления» Зеленского в адрес Орбана
    Дмитриев предсказал энергетический коллапс ЕС
    США разрешили Индии покупать российскую нефть 30 дней
    Украина обвинила Венгрию в захвате заложников и краже денег
    Трамп: После Ирана будет Куба
    Фицо сказал, почему Зеленский не проводит выборы
    Бывший первый замглавы Минобороны Цаликов отказался признать вину
    Борис Джерелиевский Баллы за убийство не повысят боевую эффективность ВСУ

    План нового министра обороны Украины по убийству 50000 российских солдат в месяц – идея не только бредовая, но и полезная для нас: таким образом украинская армия нанесет ущерб себе, а не Армии России.

    0 комментариев
    Дмитрий Родионов Кто последний в очереди в «ядерный клуб»

    О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян США отметили собственный «день позора»

    Возможно, в Вашингтоне считают, что они поступили с Ираном правильно. Вспоминают Сунь-Цзы и его лозунг о том, что «война – это путь обмана». Однако в данном конкретном случае обман может дорого обойтись.

    15 комментариев
    6 марта 2026, 08:51 • Новости дня

    Красный Полумесяц оценил ущерб гражданским объектам Ирана от ударов

    Удары США и Израиля повредили 3643 гражданских объекта в Иране

    Tекст: Мария Иванова

    Более 3 тыс. гражданских построек, включая жилые дома и медцентры, получили повреждения при атаке на исламскую республику.

    Глава иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд сообщил о последствиях совместных атак. По его данным, разрушения затронули множество зданий, передает ТАСС.

    «Всего в ходе этих атак повреждены 3643 гражданских объекта, включая 3090 жилых домов, 528 торговых центров, 14 медицинских и фармацевтических учреждений и девять центров Красного Полумесяца. Также несколько автомобилей экстренных служб были повреждены в этих атаках», – приводит агентство Fars слова чиновника.

    Коливанд добавил, что большинство ударов пришлось по густонаселенным жилым районам. Анализ географии атак показал, что основной ущерб нанесен гражданской инфраструктуре Тегерана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиация США и Израиля нанесла удары по жилым кварталам Тегерана. Количество погибших в результате атак достигло 1230 человек. Корпус стражей исламской революции сообщил о поражении школ и больниц.

    5 марта 2026, 19:59 • Новости дня
    Иран атаковал штаб военных США у аэропорта Абу-Даби
    Иран атаковал штаб военных США у аэропорта Абу-Даби
    @ REUTERS/Abdelhadi Ramahi

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Иран нанес несколько ударов по штабу американских военных в районе международного аэропорта Заид в Абу-Даби, сообщила иранская гостелерадиокомпания.

    Иран нанес несколько ударов по штабу американских военных, расположенному рядом с международным аэропортом Заид в Абу-Даби, передает ТАСС со ссылкой на иранскую гостелерадиокомпанию. Как отмечается, в районе аэропорта было слышно несколько взрывов, что подтвердило агентство Reuters.

    Министерство обороны ОАЭ сообщило, что системы противовоздушной обороны страны отражают ракетную атаку, осуществленную с территории Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько высокопоставленных сотрудников ЦРУ США погибли при ракетном ударе Ирана по их штабу в одной из ближневосточных стран.

    Иран заявил о неминуемом возмездии США за потопление иранского фрегата IRIS Dena у берегов Шри-Ланки.

    Вооруженные силы Ирана провели девятнадцатую волну операции «Правдивое обещание 4» и нанесли удары по американским и израильским объектам ракетами и беспилотниками.

    Комментарии (7)
    5 марта 2026, 21:21 • Новости дня
    Telegraph: Иран пытается превратить Ормузский пролив в «морской Вьетнам» для США
    Telegraph: Иран пытается превратить Ормузский пролив в «морской Вьетнам» для США
    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters

    Тегеран стремится втянуть Вашингтон в затяжное противостояние в Ормузском проливе, превратив ключевой мировой нефтяной маршрут в «морской Вьетнам» для США.

    Как пишет британская The Telegraph, план Ирана может поставить США перед сложным выбором между риском военной эскалации и угрозой глобального энергетического кризиса. Иранские власти заявили о «полном контроле» над Ормузским проливом – одним из важнейших морских путей мира, через который проходит около пятой части глобальных поставок нефти и газа.

    Представители иранского Корпуса стражей исламской революции пригрозили атаковать любые суда, которые попытаются пересечь акваторию. По данным западных СМИ, на фоне угроз страховые компании резко повысили стоимость страхования морских перевозок или вовсе отказались страховать рейсы через пролив. В результате поток нефтяных танкеров через Ормуз сократился примерно на 90%.

    Сейчас Вашингтон рассматривает возможность предоставления государственныx страховых гарантий для торговых судов и отправки кораблей Военно-морские силы США для сопровождения танкеров. Однако, как отмечают эксперты, именно такого шага может добиваться Тегеран. По мнению специалистов, Иран пытается втянуть США в длительную и затратную военно-морскую операцию. Эксперт из Университет Санкт-Галлена Андреас Бем считает, что даже единичное попадание по американскому кораблю может стать серьезным политическим ударом по Вашингтону.

    Несмотря на значительные потери иранского флота в результате ударов США и Израиля, у Тегерана остаются инструменты давления. Среди них – подводные лодки, береговые ракетные комплексы и беспилотники, а также поддержка союзных группировок на Ближнем Востоке, включая движение хуситов в Йемене. Эксперты считают, что стратегия Ирана заключается в том, чтобы превратить конфликт в изматывающую кампанию, способную подорвать поддержку войны внутри США.

    При этом даже локальная зона напряженности вокруг Ормузского пролива серьезно бьет по мировой экономике. На фоне кризиса цена нефти уже выросла выше 80 долларов за баррель. Аналитики предупреждают, что дальнейшие перебои с поставками через Ормуз способны ускорить дальнейший цен на топливо и энергоресурсы по всему миру.

    Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что финансовые потери мировой экономики при закрытии Ормузского пролива на один день составляют порядка семи млрд долларов.

    Комментарии (3)
    5 марта 2026, 19:09 • Видео
    Закавказье пытаются втянуть в войну с Ираном

    Азербайджан обвинил Иран в ударе беспилотниками по аэропорту и школе в Нахичевани. В Тегеране категорически отвергают все обвинения. Суть игры ясна: США и Израилю срочно нужна подмога в войне с Ираном. Азербайджан выглядит как идеальный кандидат.

    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 17:18 • Новости дня
    АТОР внесла ряд отелей Дубая в черный список за выселения россиян

    АТОР направила в Дубай черный список отелей, выселявших россиян

    АТОР внесла ряд отелей Дубая в черный список за выселения россиян
    @ IMAGO/Michael Bihlmayer/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ассоциация туроператоров России передала властям Дубая перечень отелей, где туристов из России выселяли после отмены авиарейсов.

    Ассоциация туроператоров России направила туристическим властям Дубая так называемый черный список гостиниц, выселявших российских туристов в условиях отмены авиарейсов, передает ТАСС. В ассоциации отметили, что большинство путешественников были размещены в отелях, однако зафиксированы и случаи, когда россиян выселяли после отмены их рейсов.

    Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила: «Некоторые отели вели себя крайне некорректно, не гостеприимно, выселяя своих постояльцев либо не заселяя тех, кто пришел из других отелей. Пускай это будет на их совести. Мы направили туристическим властям Дубая информацию с полным перечнем таких отелей».

    Ломидзе подчеркнула, что сейчас ситуация с размещением и отправкой российских туристов находится под контролем. По ее словам, авиакомпании и туроператоры наладили оперативную работу по размещению и организации выезда граждан.

    Ранее в четверг Ломидзе заявила, что туроператоры полностью вернут российским туристам деньги за туры в страны Ближнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, некоторые отели в ОАЭ выселяют российских туристов под предлогом скорого вылета рейса, а затем расселяют их по более дешевым гостиницам.

    Между тем еще 2 марта власти Дубая поручили местным отелям продлить проживание туристов из-за массовой отмены авиарейсов.

    Комментарии (4)
    6 марта 2026, 02:11 • Новости дня
    Трамп: После Ирана будет Куба

    Трамп пообещал решить вопрос с Кубой после Ирана

    Трамп: После Ирана будет Куба
    @ Samuel Corum - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил в четверг на мероприятии с футбольной командой «Интер Майами» в Белом доме, что Куба очень хочет «заключить сделку», поэтому Трамп намерен положить конец войне в Иране, а затем, и «это будет лишь вопросом времени», заняться Кубой.

    «То, что происходит с Кубой, поразительно, и мы считаем, что хотим сначала завершить это дело [операцию против Ирана], и это лишь вопрос времени», – приводит Reuters слова главы Белого дома.

    Трамп пообещал, что «это будет лишь вопросом времени, когда вы и множество невероятных людей вернетесь на Кубу».

    «Мы хотим сначала закончить этот конфликт», – сказал он об иранской военной кампании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп ранее высказывался о возможности «дружественного захвата Кубы». Сенатор Линдси Грэм назвал Кубу следующей после Ирана целью для  США. Глава МИД России Сергей Лавров предположил, что США могут не ограничиться попытками установления контроля только над Ираном, Венесуэлой и Кубой.

    Комментарии (16)
    5 марта 2026, 21:57 • Новости дня
    МИД Ирана: США ждет катастрофа при наземном вторжении

    Аракчи: США ждет катастрофа при наземном вторжении в Иран

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о полной готовности страны к ведению сухопутных боевых действий.

    В интервью NBC News он подчеркнул, что иранская армия не только не боится возможной наземной операции США, но и уверена в способности противостоять ей, передает РИА «Новости».

    «Нет, мы их (США) ждем… Потому что мы уверены, что сможем им противостоять, и это станет для них большой катастрофой», – заявил Аракчи.

    Ранее посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что Иран ответит на возможную наземную операцию США.

    Военный министр США Пит Хегсет заявлял, что операция против Ирана под названием «Эпическая ярость» носит исключительно воздушный характер.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала, насколько реалистично использование США курдских сил в наземной операции против Ирана.

    Комментарии (5)
    5 марта 2026, 17:04 • Новости дня
    Рютте: НАТО не будет задействовать пятую статью после инцидента с ракетой в Турции

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что альянс не планирует задействовать пятую статью из-за уничтожения ракеты над Турцией.

    Об этом Рютте сообщил в интервью агентству Reuters, передает РИА «Новости». По его словам, речь о применении пятой статьи в нынешней ситуации не идет.

    По его словам, противники альянса увидели, насколько НАТО сильно и внимательно, особенно в условиях напряженности на Ближнем Востоке. Генсек уточнил, что альянс усилил меры безопасности с субботы, учитывая последние события в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, баллистический снаряд, выпущенный с территории Ирана и пролетевший над воздушным пространством Ирака и Сирии, перехватили и обезвредили силы ПВО и ПРО НАТО в Восточном Средиземноморье.

    Вооруженные силы Ирана опровергли сообщения о запуске ракет по турецкой территории.

    СМИ сообщили, что сбитая над Турцией иранская баллистическая ракета была направлена на авиабазу Инджирлик, где размещаются американские военные.


    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 04:24 • Новости дня
    Минфин США выдал Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти

    Tекст: Катерина Туманова

    После нескольких месяцев давления Вашингтона на Нью-Дели с целью прекращения закупок российской нефти, Министерство финансов США в четверг выдало Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти, которая в настоящее время застряла в море.

    «Для обеспечения бесперебойного потока нефти на мировой рынок, Министерство финансов предоставляет индийским нефтеперерабатывающим заводам временное 30-дневное разрешение на закупку российской нефти», – приводит Reuters слова министра финансов США Скотта Бессента.

    Он подчеркнул, что эта «краткосрочная мера» незначительно отразится на  финансовой выгоде российскому правительству, поскольку позволяет только операции с нефтью, уже застрявшей в море из-за ближневосточной эскалации.

    Бессент отметил, что в Вашингтоне ожидает переход Индии на американскую нефти, которой страна будет закупать больше.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявлял о договоренности с Индией по отказу от импорта российской нефти. Новак сообщил о готовности увеличить поставки нефти в Китай и Индию. Индия увеличила закупки российской нефти.

    Комментарии (14)
    5 марта 2026, 23:00 • Новости дня
    Генпрокуратура Ливии задержала подозреваемых в убийстве сына Каддафи

    Tекст: Катерина Туманова

    Генпрокуратура Ливии заявила о задержании троих человек по делу об убийстве Сейф аль-Ислама Каддафи в Зинтане.

    «В ходе расследования были установлены личности троих подозреваемых. Генеральная прокуратура постановила задержать их», – приводит РИА «Новости» выдержку из заявления ведомства.

    Напомним, 3 февраля СМИ сообщали, что сын Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам был убит в городе Эз-Зинтан на западе Ливии, политика убили во дворе дома.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президентский совет Ливии назвал цель убийства сына Каддафи. Племянник Каддафи опубликовал последнее аудиосообщение Сейф аль-Ислама.

    Газета ВЗГЛЯД и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов разбирались, почему убийство Хаменеи будет фатальнее смертей Каддафи и Хусейна.


    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 20:07 • Новости дня
    Названо количество вывезенных из стран Персидского залива россиян

    АТОР сообщил о выезде 15,8 тыс. россиян из стран Персидского залива

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Около 15,8 тыс. россиян уже покинули страны Персидского залива, причем за сутки из ОАЭ улетели примерно 7 тыс. пассажиров, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

    Страны Персидского залива уже покинули около 15,8 тыс. россиян, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Только за последние сутки из ОАЭ смогли вылететь примерно 7 тыс. пассажиров, из них 3,9 тыс. – с начала дня 5 марта.

    В Ассоциации отметили, что вывоз россиян продолжается, а объемы перевозки увеличиваются. С 2 по 4 марта из ОАЭ и Омана российские и иностранные авиакомпании выполнили 64 рейса, которыми в Россию вернулись 12,2 тыс. пассажиров. Самолеты прибывали не только в Москву, но и в Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Минеральные Воды, Махачкалу, Казань и Краснодар.

    За последние сутки из ОАЭ в Россию было выполнено 35 рейсов из аэропортов Дубая и Шарджи. В ассоциации также сообщили, что до конца дня запланированы еще 11 рейсов, в том числе Flydubai, Utair, «Победа» и S7 Airlines в Москву, Екатеринбург, Казань и Минеральные Воды. Рейс Oman Air WY183 Маскат – Москва задерживается до 18:20 по местному времени, а рейс FZ977 в Минеральные Воды вылетит 6 марта в 00:50.

    «Если все рейсы будут выполнены, по итогам 5 марта за сутки из стран Персидского залива в Россию вылетят около 90 самолетов и примерно 17,5 тыс. пассажиров», – говорится в сообщении ассоциации.

    Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что до конца недели планируют вывезти всех российских туристов с Ближнего Востока.

    Также туроператоры пообещали вернуть средства за аннулированные туры в страны Ближнего Востока в полном объеме. Сейчас доля аннуляций туров в страны Персидского залива не превышает 15%, большинство туристов перебронируют свои поездки.

    Напомним, что накануне президент России дал поручение МЧС, МИД и другим ведомствам организовать вывозные рейсы для россиян, находящихся на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 07:35 • Новости дня
    Миллиардер из ОАЭ написал открытое письмо Трампу об Иране
    Миллиардер из ОАЭ написал открытое письмо Трампу об Иране
    @ REUTERS/Ashraf Mohammad

    Tекст: Катерина Туманова

    Бизнесмен и миллиардер из ОАЭ Аль Хабтур в открытом обращении к американскому президенту Дональду Трампу в соцсети Х задал ему несколько вопросов о том, на каком основании США начали войну, все ли ходы, варианты и последствия просчитаны и действительно ли это тот самый мир, который глава Белого дома обещал американцам.

    С первых строк Аль Хабтур задает Трампу вопрос: кто дал ему право втянуть регион в войну с Ираном.

    «На каком основании вы приняли это опасное решение? Учли ли вы сопутствующий ущерб, прежде чем нажать на «Пуск»? Думали ли вы, что первыми пострадают от этой эскалации страны региона?» – говорится в письме.

    Автор отмечает, что несмотря на инициативы по миру и обещания стабильности, объявленные администрацией США, арабские страны оказались втянуты в военное противостояние, а финансирование многих программ поступало из региона.

    В этой связи лидеры Персидского залива требуют разъяснить, куда исчезли выделенные на развитие миллиарды долларов и почему вместо мира страны оказались на грани войны.

    «Ещё опаснее, что ваше решение угрожает не только жителям региона, но и американскому народу, которому вы обещали мир и процветание. А теперь он оказался втянутым в войну, финансируемую деньгами налогоплательщиков, которая, по данным Института политических исследований (IPS), обойдется в 40-65 млрд долларов на прямые военные операции и потенциально может достичь 210 млрд долларов с учетом экономических последствий и косвенных потерь, если она продлится четыре-пять недель», – сообщил Аль Хабтур.

    Арабский бизнесмен добавил, что Трамп нарушил собственные предвыборные обещания, отдав приказы о военных интервенциях в семи странах и увеличив число зарубежных авиаударов до 658 за первый год второго срока.

    На этом фоне рейтинг одобрения Трампа среди американцев снизился на 9% за 400 дней, что отражает тревогу среди граждан США по поводу новой войны и ее последствий.

    «Истинное лидерство измеряется не решениями о ведении войны, а мудростью, уважением к другим и стремлением к миру. Если эти инициативы были предприняты во имя мира, то мы имеем право требовать полной прозрачности и подотчетности», – завершил послание Трампу Аль Хабтур.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп обнародовал возможный график войны с Ираном, предположив, что боевые действия могут продолжаться в течение четырех недель или закончиться раньше. Военный министр США Пит Хегсет заявил о готовности Вашингтона идти настолько далеко, насколько этого потребуют американские интересы. Politico выяснила, что Пентагон планирует вести войну с Ираном до сентября.

    WSJ узнала о готовности ОАЭ заморозить активы Ирана в качестве наказания.

    Комментарии (2)
    5 марта 2026, 22:55 • Новости дня
    КСИР: БПЛА вынудили авианосец «Авраам Линкольн» уйти от иранского берега

    Tекст: Вера Басилая

    Американский корабль «Авраам Линкольн» подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов в акватории Оманского залива и был вынужден экстренно сменить дислокацию.

    Иранские военные заявили об атаке беспилотниками по американскому авианосцу «Авраам Линкольн», находившемуся в Оманском заливе, передает РИА «Новости».

    Центральный штаб военного командования «Хатам аль-Анбия» сообщил, что корабль подошел на расстояние 340 километров к морским границам Ирана для контроля над акваторией, после чего был атакован беспилотниками ВМС КСИР.

    «После атаки корабль быстро скрылся более чем на тысячу километров от залива», – говорится в заявлении, которое приводит IRIB.

    Ранее Тегеран объявил о запуске четырех баллистических ракет по американскому авианосцу «Авраам Линкольн». Центральное командование ВС США опровергло информацию о попадании боеприпасов по кораблю.

    КСИР заявил, что поразил эсминец США ракетами Qadr и Talaiyeh в 650 километрах от берега.

    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 22:11 • Новости дня
    Генерала КСИР Каани могли казнить за шпионаж в пользу Израиля

    Nationalnews: Экс-главу «Кудс» Каани казнили за связь с Моссад

    Tекст: Вера Басилая

    Бывшего генерала спецподразделения «Кудс» Исмаила Каани, который ранее пережил несколько покушений, предположительно, казнили за подозрение в работе на израильскую разведку «Моссад», сообщает издание Nationalnews.

    По данным Nationalnews, бывший генерал спецподразделения Корпуса стражей исламской революции «Кудс» Исмаил Каани был казнен за шпионаж в пользу израильской разведки «Моссад», сообщают «Вести».

    По данным издания, Каани пережил покушение на свою жизнь и даже находился рядом с верховным лидером Ирана Али Хаменеи во время атаки США и Израиля.

    В публикации отмечается, что Исмаил Каани, возглавлявший элитное подразделение КСИР, был осужден и казнен самим Корпусом стражей исламской революции по подозрению в передаче секретной информации спецслужбам Израиля.

    До своей казни Каани неоднократно становился целью покушений, в том числе, по информации The New York Times, в июне 2025 года, когда сообщалось о его возможной гибели во время операции «Восходящий лев», проводимой израильской армией.

    Иранские СМИ в июне 2025 года опровергли сообщения о гибели Исмаила Каани при израильском авиаударе.

    Ранее генерал уже появлялся на публике вопреки слухам о своей смерти в Ливане.

    Израильские военные узнали местоположение аятоллы Али Хаменеи, взломав камеры дорожного движения и наблюдая за охраняемым комплексом несколько лет.

    Корпус стражей исламской революции пообещал отомстить за смерть Хаменеи.

    Газета ВЗГЛЯД писала, кто и как мог предать верховного иранского лидера Хаменеи.

    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 16:04 • Новости дня
    Алиев потребовал объяснений и извинений от Ирана за инцидент с дроном

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев высказал требование к официальным лицам Ирана дать разъяснения и извиниться за инцидент с дроном.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от иранских официальных лиц разъяснений и извинений после инцидента с дроном, передает РИА «Новости». Об этом он заявил в ходе заседания Совета безопасности Азербайджана в Баку.

    Алиев подчеркнул, что те, кто совершил этот террористический акт, должны быть привлечены к уголовной ответственности. Он отметил, что официальный Баку ожидает от Тегерана внятной реакции на произошедшее, а также официальных объяснений причин инцидента.

    Ранее Генштаб ВС Ирана опроверг сообщения о запуске беспилотника по территории Азербайджана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны Азербайджана пообещало ответить на удары иранских беспилотников. Азербайджан выразил официальный протест Ирану по данному инциденту.

    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 22:38 • Новости дня
    Хуситы заявили о готовности в любой момент нажать на спусковой крючок ради Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы) Абдель Малик аль-Хуси заявил, что пальцы хуситов всегда находятся «на спусковом крючке» для защиты Ирана.

    Лидер движения «Ансар Алла» (хуситы) Абдель Малик аль-Хуси в ходе еженедельного обращения, которое транслировал телеканал Al Masirah, подчеркнул готовность поддержать Иран в случае необходимости, передает РИА «Новости».

    «Мы солидарны с Ираном, и наши руки всегда на спусковом крючке в ожидании, когда этого потребуют военные события», – заявил лидер хуситов.

    Ранее военный представитель хуситов предупредил о готовности атаковать американские корабли в случае агрессии США против Тегерана.

    The New York Times писала, что масштабная атака на Иран и гибель аятоллы Али Хаменеи могут привести к геополитическим изменениям, сопоставимым с распадом СССР.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие последствия повлекут за собой атака на Иран и гибель Хаменеи.

    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 17:05 • Новости дня
    Эксперты назвали инцидент с дронами в Нахичевани возможной провокацией против Ирана

    Политолог Лукьянов: Баку может усилить военное присутствие в Нахичевани после инцидента с БПЛА

    Эксперты назвали инцидент с дронами в Нахичевани возможной провокацией против Ирана
    @ Chen Junfengmulatuofu/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Удар дронов по Нахичевани может оказаться как случайностью на фоне масштабной эскалации, так и целенаправленной провокацией. Однако Азербайджан, равно как и Турция, постараются избежать вовлечения в конфликт, действуя максимально сдержанно. Также в качестве ответной меры Баку может усилить военное присутствие в Нахичевани. Такое развитие событий допустили в разговоре с газетой ВЗГЛЯД политологи Федор Лукьянов и Тимофей Бордачев.

    «Когда начинается крупная акция с элементами авантюризма, расползание насилия и боевых действий практически неизбежно», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Фонда клуба «Валдай». Он отметил, что Иран – исходя из соотношения сил – не может одержать победу в конфликте военным путем.

    «Единственный выход в такой ситуации – это создание нетерпимого хаоса вокруг: в том числе в Персидском Ормузском проливах, – чтобы цена этой дестабилизации ударила по атакующим, прежде всего США и их союзникам. Чем больше вокруг инцидентов, тем выше градус», – добавил собеседник.

    Вместе с тем, судить о том, была ли это намеренная атака Ирана по Азербайджану или это случайность, не представляется возможным, заметил Лукьянов. «Ответит ли Баку? Влезать в конфликт активным образом – чрезвычайно рискованно», – рассуждает политолог. Впрочем, он допускает, что азербайджанская сторона использует произошедшее в своих интересах.

    «Например, власти республики могут усилить присутствие ВС Азербайджана в регионе, – предположил эксперт. – Переброска возможна сухопутным маршрутом через территорию Армении. Пойдет ли на это Баку, и последует ли ответ Еревана в таком случае?».

    Схожей точки зрения придерживается Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай». По его мнению, падение дронов может быть случайностью. «Когда присутствует такая военная сумятица, иногда происходят такого рода инциденты», – отметил он. В то же время, можно допустить, что произошедшее – провокация, добавил собеседник. «Я не стал бы полностью исключать ни того, ни другого», – сказал политолог.

    Также Бордачев усомнился в том, что Азербайджан будет предпринимать резкие шаги в отношении Ирана. По его мнению, Баку постарается вести себя максимально сдержано, равно как и Турция – чтобы избежать вероятности быть втянутыми в конфликт.

    «Американцы то уйдут, Израиль тоже неизвестно, насколько жилец в долгосрочной перспективе, а тюркам с персами еще жить бок о бок», – указал Бордачев в своем Telegram-канале.

    Военный эксперт Владислав Шурыгин, в свою очередь, полагает, что удар БПЛА – спецоперация американцев по втягиванию в противостояние с Ираном Азербайджана. По его мнению, цель – блокировать Исламскую республику со стороны Каспия. «С большой долей вероятности для атаки могли быть использованы геранеподобные дроны, запущенные из акватории Черного моря. Впрочем, для запуска могла также использоваться территория Армении, где сегодня находятся мощные резидентуры Израиля и США», – отметил он в своем Telegram-канале.

    Ранее в четверг в Азербайджане сообщили о падении дронов, запущенных с территории Ирана. Как уточнили в азербайджанском МИД, один из БПЛА упал на здание терминала международного аэропорта, второй – рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки зданию аэропорта был нанесен ущерб, а двое гражданских лиц получили ранения.

    В министерство иностранных дел был вызван чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Азербайджане Моджтаба Демирчилу, чтобы выразить протест и вручить соответствующую ноту, сообщили в ведомстве. «Мы требуем от Исламской республики Иран в кратчайшие сроки прояснить инцидент, дать объяснения и принять необходимые срочные меры для предотвращения подобных случаев в будущем. Азербайджанская сторона оставляет за собой право принять соответствующие ответные меры», – говорится в заявлении МИД.

    В минобороны республики подчеркнули, что инцидент не останется без ответа. «Министерство обороны готовит необходимые ответные меры для защиты территориальной целостности и суверенитета нашей страны, обеспечения безопасности гражданского населения и гражданской инфраструктуры», – отметили в ведомстве.

    Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту удара беспилотниками. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что расценивает удар как теракт против республики. По его мнению, целью были гражданские объекты.

    «Официальные лица Ирана должны дать разъяснения, принести извинения азербайджанской стороне», – сказал политик, выступая на заседании совета безопасности. Вооруженным силам Азербайджана поручили подготовить и осуществить ответные меры после атаки Ирана на Нахичевань, подчеркнул Алиев. Он также добавил, что республика не собирается принимать участие в операциях против Ирана.

    В свою очередь генштаб ВС Ирана отверг обвинения в запуске дронов. «Исламская республика, уважая суверенитет всех соседних государств, в особенности братских мусульманских стран, отрицает запуск БПЛА в сторону Азербайджана», – говорится в заявлении, его цитирует РИА «Новости». По версии Тегерана, атаку совершил Израиль, чтобы испортить отношения между исламскими государствами.

    Накануне минобороны Турции сообщило, что силы ПВО НАТО перехватили летевшую по баллистической траектории ракету, которая была запущена из Ирана. Она направлялась в сторону республики после пересечения воздушного пространства Ирака и Сирии. Обломки боеприпасов упали в районе Дертиол провинции Хатай. Анкара заявила о готовности к ответным действиям.

    «Наша решимость и возможности по обеспечению безопасности нашей страны и нашего любимого народа находятся на самом высоком уровне. Все необходимые меры по защите нашей территории и воздушного пространства будут предприняты без колебаний. На любые враждебные действия будет дан ответ в рамках международного права», – подчеркнул глава управления по коммуникациям администрации турецкого президента Бурханеттин Дуран.

    По данным The New York Times, целью выпущенной баллистической ракеты была военная база Инджирлик, где размещен «значительный контингент» ВВС США. Тегеран тоже отверг обвинения. Вооруженные силы Ирана уважают суверенитет Турции и не запускали ракет по ее территории, сказано в заявлении военнослужащих, которое приводит канал AsharQ.

    Напомним, совместная агрессия США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Целью операции, как заявляют в Вашингтоне, стало не только недопущение развития иранской ядерной программы, но и смена режима. Дональд Трамп обратился к иранским силовикам с призывом сложить оружие, а гражданам предложил выйти на улицы и «сбросить иго тирании».

    В результате ударов погибли сотни человек, включая значительную часть руководства Исламской республики, включая верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, министра обороны и командующего Корпусом стражей исламской революции. В ответ Тегеран ударил ракетами и беспилотниками по американским военным базам на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
