Экс-глава Генштаба Грузии допустил удар Ирана по посольству США в Тбилиси
Бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Грузии Вахтанг Капанадзе допустил ракетные удары Ирана по посольству США в Тбилиси и нефтепроводу Баку – Тбилиси – Джейхан, что вызвало жесткую реакцию правящей «Грузинской мечты», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В интервью телекомпании «Палитра» генерал-майор Капанадзе сказал, что «допускает возможность» удара Ирана по американскому посольству в Грузии.
«Фактически американское посольство – это цель для иранских вооруженных сил», – отметил экс-начальник Генштаба.
Также он не исключил удара Ирана по грузинскому участку нефтепровода Баку – Тбилиси – Джейхан, назвав его «самым незащищенным».
«Грузия по своим военным возможностям уступает Турции и Азербайджану, так что точно нельзя исключать (удар Ирана по нефтепроводу)», – сказал Капанадзе.
Это заявление председатель комитета парламента Грузии по евроинтеграции Леван Махашвили назвал «антигосударственным и предательским».
«(Экс-глава Генштаба) называет цели, втягивая Грузию в войну», – сказал председатель комитета.
Депутат от правящей «Грузинской мечты» Звиад Шаламберидзе назвал заявление генерала «безответственным».
«Мы всячески пытаемся сохранить мир и стабильность, а такое заявление вредит нашим интересам и не должно остаться без внимания соответствующих ведомств», – отметил парламентарий.