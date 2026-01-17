Буданов, Арахамия и Умеров прибыли на переговоры в США

Tекст: Вера Басилая

Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) прибыл в США вместе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамия для переговоров с американской стороной, передает ТАСС.

По словам Буданова, у украинской делегации запланирована совместная встреча со Стивеном Уиткоффом, Джаредом Кушнером и Дэниелом Дрисколлом.

Ожидается обсуждение соглашений о гарантиях безопасности, а также вопросов восстановления на сумму 800 млрд долларов.

Посол Украины в Вашингтоне Ольга Стефанишина сообщила, что в Майами 17 января пройдут переговоры делегаций США и Украины по мирному урегулированию конфликта.

Дональд Трамп заявил, что Москва готова к урегулированию конфликта на Украине, а ответственность за промедление несет Киев.

Кремль поддержал позицию США о торможении урегулирования президентом Зеленским.