Трудно себе представить, что Пакистан, рискующий потерять всё, и Китай, рискующий потерять многое, просто будут ждать у моря погоды, а не сделают ставку на свержение власти в Афганистане. А если к этой увлекательной игре присоединится Индия?0 комментариев
Буданов, Арахамия и Умеров прибыли на переговоры в США
Руководитель офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), секретарь Совета безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия прибыли на переговоры в США.
Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) прибыл в США вместе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамия для переговоров с американской стороной, передает ТАСС.
По словам Буданова, у украинской делегации запланирована совместная встреча со Стивеном Уиткоффом, Джаредом Кушнером и Дэниелом Дрисколлом.
Ожидается обсуждение соглашений о гарантиях безопасности, а также вопросов восстановления на сумму 800 млрд долларов.
Посол Украины в Вашингтоне Ольга Стефанишина сообщила, что в Майами 17 января пройдут переговоры делегаций США и Украины по мирному урегулированию конфликта.
Дональд Трамп заявил, что Москва готова к урегулированию конфликта на Украине, а ответственность за промедление несет Киев.
Кремль поддержал позицию США о торможении урегулирования президентом Зеленским.