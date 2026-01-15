  • Новость часаСК исключил связь убийств генерала Сарварова и сотрудников ДПС в Москве
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Морского права больше нет

    Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Попытки США поменять режим в других странах почти всегда плохо заканчиваются

    Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены кажется чем-то неслыханным, но на самом деле это возврат к старым и недобрым традициям американского интервенционизма.

    Борис Акимов Борис Акимов Живые елки против пластмассового мира

    Новогодняя живая елка на наших глазах превратилась в «ламповый» символ прошлого. Вместо этого зеленая повестка и псевдоответственность за экологию и прочая пропаганда навязывает нам пластмассовые симулякры праздника. И это только полбеды.

    15 января 2026, 13:39 • Новости дня

    Кремль поддержал позицию США о торможении урегулирования Зеленским

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Кремле считают, что Владимир Зеленский затягивает принятие решений, которые могли бы способствовать достижению мира на Украине, несмотря на готовность Москвы к диалогу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Кремль согласен со словами президента США Дональда Трампа о том, что именно президент Украины Владимир Зеленский тормозит мирный процесс по урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Песков заявил: «Здесь можно согласиться. Это действительно так. Президент (Владимир) Путин и российская сторона сохраняют свою открытость». Песков отметил, что позиция России по этому вопросу известна как американским переговорщикам и Трампу, так и руководству киевского режима, и она носит последовательный характер.

    Кроме того, Песков подчеркнул, что уже давно настало время для Зеленского взять на себя ответственность и принять решения, способствующие миру. «Мы еще в прошлом году говорили, что, конечно же, уже давно настало время для Зеленского взять на себя ответственность и принять соответствующее решение. Пока в Киеве этого не делают», – сказал пресс-секретарь, комментируя текущую ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что Москва готова к урегулированию конфликта на Украине, а ответственность за промедление лежит на Киеве. Заявления Трампа о Владимире Зеленском вызвали обеспокоенность у европейских союзников.

    14 января 2026, 17:36 • Новости дня
    США остановили выдачу иммиграционных виз гражданам России и 74 стран
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госдепартамент США приостанавливает обработку иммиграционных виз для граждан 75 стран, включая Россию.

    Об этом сообщает Fox News со ссылкой на внутренний меморандум американского внешнеполитического ведомства. Согласно документу, консульским сотрудникам предписано временно отказывать в выдаче виз в рамках действующего законодательства, пока Госдепартамент проводит пересмотр процедур проверки и отбора заявителей. Речь идет о так называемом принципе «public charge» – риске того, что иммигрант в будущем станет получателем государственных пособий.

    В список стран, граждане которых подпадают под ограничения, вошли, в частности, Россия, Сомали, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд и Йемен. Приостановка вступит в силу с 21 января и будет действовать бессрочно – до завершения внутренней переоценки визовой политики.

    Особое внимание федеральные власти США уделяют Сомали. По данным Fox News, это связано с крупным скандалом о мошенничестве в штате Миннесота, где прокуратура выявила масштабные злоупотребления с программами социальной помощи, финансируемыми за счет налогоплательщиков. В расследовании фигурируют выходцы из Сомали и американцы сомалийского происхождения.

    Еще в ноябре 2025 года Госдепартамент направил дипломатическим миссиям по всему миру инструкцию об ужесточении применения нормы «public charge». В рамках новых рекомендаций консульские офицеры должны оценивать широкий круг факторов – состояние здоровья заявителя, возраст, уровень владения английским языком, финансовое положение, а также потенциальную потребность в длительном медицинском уходе. Основанием для отказа может стать и факт получения государственной помощи в прошлом.

    «Госдепартамент будет использовать свои давние полномочия для признания потенциальных иммигрантов недопустимыми, если они могут стать обузой для американской социальной системы», – заявил официальный представитель ведомства Томми Пигготт. По его словам, иммиграция из указанных 75 стран будет приостановлена, чтобы предотвратить въезд лиц, которые могут рассчитывать на пособия и социальные выплаты.

    Исключения из нового порядка будут крайне ограниченными и возможны лишь после прохождения дополнительной проверки на соответствие критериям «public charge».

    Принцип отказа во въезде по причине риска социальной нагрузки существует в американском законодательстве десятилетиями, однако его применение существенно менялось в зависимости от администрации. В 2019 году при президенте Дональде Трампе трактовка этого положения была расширена, однако позднее часть нововведений была оспорена в судах и отменена при администрации Джо Байдена.

    В сентябре президент США Дональд Трамп ввел американские визы стоимостью в один и пять миллионов долларов.

    14 января 2026, 15:48 • Новости дня
    Названы суммы расходов ЕС на Украину с начала конфликта

    ЕС с начала конфликта потратил на поддержку Киева 193,3 млрд евро

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сумма поддержки, оказанной Евросоюзом Киеву с начала конфликта на Украине, достигла 193,3 млрд евро, из которых 3,7 млрд евро получили за счет реинвестирования замороженных российских активов, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

    С начала конфликта на Украине Евросоюз потратил на поддержку Киева 193,3 млрд евро, включая 3,7 млрд евро, полученных за счет реинвестирования замороженных российских активов, передает ТАСС. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

    «ЕС предоставил Киеву с начала войны помощь в 193,3 млрд евро, включая 3,7 млрд евро доходов от реинвестирования замороженных российских активов. Это больше, чем любая другая страна», – подчеркнула фон дер Ляйен, представляя новые финансовые планы Евросоюза по поддержке Украины.

    По словам главы Еврокомиссии, в 2026–2027 годах страны ЕС намерены выделить на эти цели еще 90 млрд евро. Эти средства будут собраны посредством размещения общеевропейского займа на финансовых рынках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз согласовал предоставление Украине беспроцентного кредита на сумму 90 млрд евро на 2026-2027 годы.

    Еврокомиссия установила условие, по которому большая часть этих средств должна быть потрачена на покупку европейского оружия.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Европа вряд ли увидит эти средства обратно.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    15 января 2026, 06:16 • Новости дня
    Трубы отопления начали лопаться в многоэтажках в Киеве

    Tекст: Антон Антонов

    В столице Украины произошли прорывы труб в домах, где начали восстанавливать отопление, сообщают украинские СМИ.

    СМИ сообщают о случаях лопнувших труб отопления в многоэтажках в Киеве, что привело к затоплению подъездов жилых домов. Трубы начали лопаться после того, как в домах стали восстанавливать подачу отопления, исчезнувшего ранее из-за блэкаута, передает ТАСС.

    По словам мэра Киева Виталия Кличко, вечером 14 января в городе оставались без отопления примерно 400 домов, тогда как сутки назад таких домов насчитывалось около 500.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве произошел глубокий блэкаут после ударов по энергетической инфраструктуре. Власти украинской столицы дали команду сливать воду из систем отопления, чтобы избежать повреждений радиаторов на фоне морозов. Кличко обратился к жителям с просьбой временно покинуть город из-за проблем с отоплением и электричеством.

    15 января 2026, 04:28 • Новости дня
    Трамп: Сделку по украинскому урегулированию тормозит Киев
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Москва настроена на урегулирование украинского конфликта, в промедлении виноват Киев, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    Трамп заявил в интервью Reuters, что, по его мнению, президент России Владимир Путин «готов» заключить сделку по урегулированию ситуации на Украине, а промедление исходит от украинской стороны. «Я думаю, что Украина менее готова заключить сделку», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп заявил, что ему ничего не известно о якобы имеющихся планах поездки спецпосланника США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что Уиткофф и Кушнер рассматривают возможность новой поездки в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия открыта к контактам с американскими представителями.

    15 января 2026, 08:25 • Новости дня
    Генштаб: ВС России заканчивают освобождение Купянска-Узлового
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Группировка войск «Запад» завершает освобождение от украинских боевиков населенного пункта Купянск-Узловой в Харьковской области, заявил руководитель Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

    «Завершается освобождение Купянск-Узловой. После освобождения в ноябре прошлого года Купянска подразделениями группировки «Запад» противник предпринимал несколько попыток демонстрации якобы своего присутствия в городе в городе», – указал Герасимов.

    Видео с его выступлением опубликовано в Telegram-канале Минобороны.

    ВСУ, пытаясь показать видимость контроля над Купянском, пытались устанавливать там украинские флаги на административных зданиях, но эти действия пресекались.

    Также он добавил, что группировка «Запад» активно развивает наступление на Краснолиманском направлении.

    «Южная» же группировка войск, освободив Северск, продвигается в сторону Славянска.

    Также глава Генштаба отметил, что группировка войск «Север» продолжает расширять полосу безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областях.

    До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что ВСУ перебрасывают значительные силы к Краматорску, Дружковке и Славянску.

    Также украинская армия стала активнее использовать западные системы РЭБ и увеличили удары с помощью РСЗО.

    14 января 2026, 14:48 • Новости дня
    ЕК обязала Киев тратить кредит на закупку европейского оружия

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Еврокомиссия установила условие, согласно которому большая часть кредита на 90 млрд евро должна быть потрачена на покупку европейского оружия. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

    Еврокомиссия ввела обязательное условие, согласно которому кредит Киеву в 90 млрд евро должен быть потрачен преимущественно на закупку вооружений, произведенных в странах Евросоюза или Европейской экономической зоны, передает ТАСС.

    По словам фон дер Ляйен, «использование этих денег предусматривает, что оружие должно закупаться главным образом на Украине, в ЕС или в странах Европейской зоны свободной торговли». Она подчеркнула, что речь идет о крупных суммах, которые, по замыслу Еврокомиссии, должны способствовать созданию рабочих мест и укреплению европейской военно-промышленной базы.

    В то же время глава Еврокомиссии уточнила, что если необходимые Киеву вооружения не производятся в Европе, разрешается приобретать их за пределами Евросоюза. В этом случае допускается закупка американского и другого оружия, если аналогов в европейских странах не находится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в странах Евросоюза возникли разногласия по поводу распределения 90 млрд евро на военную помощь на Украине.

    Политолог Александр Рар заявил, что кредит Киеву на 90 млрд евро еще больше ослабит Евросоюз.

    14 января 2026, 20:10 • Новости дня
    Зеленский поручил новому министру обороны повысить эффективность мобилизации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На встрече с новым министром обороны Украины Владимир Зеленский выделил повышение эффективности мобилизации как главный приоритет работы ведомства.

    Масштабные перемены в системе мобилизации поручил провести новому министру обороны Украины Михаилу Федорову  Владимир Зеленский, передает ТАСС. По итогам личной встречи Зеленский заявил, что ведомству предстоит реализовать более масштабные изменения, которые должны гарантировать больше возможностей для оборонных сил и экономики страны.

    В своем Telegram-канале Зеленский отметил, что определены первые приоритеты для Министерства обороны, среди которых главной задачей названа модернизация мобилизационного процесса.

    Президент подчеркнул, что изменения должны повысить эффективность мобилизации и обеспечить устойчивое функционирование оборонных и экономических структур государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем в среду Верховная рада проголосовала за назначение Михаила Федорова министром обороны на Украине. Парламент откладывал рассмотрение его кандидатуры после провала голосования по другому министерскому назначению. Депутаты также утвердили 18-е продление режима военного положения и всеобщей мобилизации.

    Между тем, большинство молодых мужчин с Украины, воспользовавшись разрешением на выезд, массово отправились в Германию, Польшу и Чехию, чтобы не попасть под мобилизацию, сообщила ранее испанская газета Pais.

    15 января 2026, 01:28 • Новости дня
    Зеленский и Кличко поспорили из-за энергетического кризиса в Киеве

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне энергетического кризиса в Киеве произошел заочный публичный спор между украинским лидером Владимиром Зеленским и мэром столицы Виталием Кличко.

    Зеленский в своем видеообращении подчеркнул, что в Киеве самая тяжелая ситуация с обеспечением энергией и обвинил местные власти в недостаточных мерах. Он отметил, что не видит интенсивных действий по решению кризиса, передает ТАСС.

    В ответ Кличко заявил в соцсетях: «Какой «интенсивности» в работе в Киеве при чрезвычайной ситуации [Зеленский] не видит?». Он пожаловался на постоянную волну критики в свой адрес.

    Кличко напомнил, что ранее его критиковали за совет жителям временно покинуть город из-за перебоев с энергоснабжением. «Я, по крайней мере, говорю честно и предупреждаю людей о крайне сложной ситуации. И мне все равно на какие-то рейтинги и призрачные выборы», – заявил мэр.

    Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала отстранить от должности и Кличко, и руководителя столичной военной администрации Тимура Ткаченко, назначенного Зеленским. Она подчеркнула, что оба чиновника конфликтуют между собой, но пользы для города нет.

    Украинские СМИ указывают, что конфликт между президентом и мэром длится давно: Зеленский стремится сместить Кличко, а тот называет происходящее давлением на местное самоуправление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кличко признал, что у украинской ПВО нет ресурсов для отражения воздушных атак. Кличко обратился к жителям с просьбой временно покинуть столицу из-за перебоев с отоплением и электроэнергией. Зеленский обвинил Кличко в провале подготовки Киева к отключениям энерго- и водоснабжения.

    14 января 2026, 16:04 • Новости дня
    Самарец задержан за шпионаж в пользу Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Самаре местного жителя подозревают в передаче секретных сведений спецслужбам Украины с марта по октябрь 2024 года, он задержан, сообщили в спецслужбах.

    Управление ФСБ России по Самарской области пресекло противоправную деятельность жителя Самары, причастного к государственной измене в форме шпионажа, сообщает РИА «Новости».

    В ведомстве уточнили: «Установлено, что указанный гражданин, не разделяя цели и задачи проводимой Вооруженными силами РФ специальной военной операции, в период с марта по октябрь 2024 года осуществлял сбор и передачу посредством интернет-мессенджера сведений в интересах спецслужб Украины, которые могли быть использованы против РФ».

    Следователи областного УФСБ возбудили уголовное дело по статье о государственной измене. Сейчас продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности подозреваемого. Имя задержанного и детали собранных сведений не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Мариуполе был задержан 17-летний юноша по подозрению в передаче украинской военной разведке информации о размещении российских военных частей.

    До этого пенсионер в Запорожской области получил 12 лет колонии строгого режима за передачу на Украину данных о местоположении российских военных и техники.

    А в декабре за передачу данных о местном заводе на Украину был задержан житель Ижевска .

    14 января 2026, 14:51 • Новости дня
    Казахстан выразил обеспокоенность ударами ВСУ по танкерам в Черном море

    Казахстан выразил обеспокоенность ударами дронов ВСУ по танкерам в Черном море

    @ Lucio Tavora/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Казахстанские власти выразили обеспокоенность после атак беспилотников по трем танкерам у терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море.

    Министерство иностранных дел Казахстана выразило серьезную обеспокоенность из-за недавних атак беспилотных летательных аппаратов на три танкера в Черном море, передает ТАСС. Официальный представитель ведомства Ерлан Жетыбаев в заявлении отметил, что атаки произошли 13 января у морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума.

    Власти Казахстана подчеркивают необходимость обеспечения безопасности судоходства и недопустимость эскалации подобных инцидентов в акватории Черного моря, где проходят важные логистические маршруты.

    Атакованные в Черном море танкеры имели все необходимые разрешения, а также оборудование для идентификации, говорится в заявлении Жетыбаева.

    «Подчеркиваем, что Республика Казахстан не является стороной какого-либо вооруженного конфликта, вносит значимый вклад в укрепление глобальной и европейской энергетической безопасности и обеспечивает бесперебойность поставок энергоносителей в полном соответствии с установленными международными нормами. В этой связи отмечаем, что указанные танкеры имели все необходимые разрешения и были оснащены требуемым идентификационным оборудованием», – сказано в документе.

    МИД Казахстана полагает, что возрастающее число инцидентов вблизи объектов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) говорит о нарастающих рисках для международной энергетической инфраструктуры. В ведомстве призвали партнеров к тесному взаимодействию по выработке совместных мер по исключению подобных инцидентов в будущем, отмечается в заявлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинские беспилотники атаковали танкер Matilda, принадлежащий дочерней компании «Казмунайгаза», в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума.

    В целом в результате атаки ВСУ три танкера у терминала КТК получили повреждения, но сохранили плавучесть, пострадавших среди экипажей нет.


    14 января 2026, 18:16 • Новости дня
    Финансист бригады ВСУ тратил деньги на азартные игры

    На Украине за хищение 9,7 млн гривен задержан главный финансист бригады ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководитель финансовой службы одной из бригад ВСУ присвоил крупную сумму денег и потратил часть на азартные игры, сообщили в государственном бюро расследований (ГБР) Украины.

    О задержании руководителя финансово-экономической службы одной из бригад ВСУ, действующей на запорожском направлении, сообщили в государственном бюро расследований Украины, передает РИА «Новости». Фигурант, используя манипуляции с финансовыми данными и банковскими реквизитами бойцов, присвоил 9,7 млн гривен. Часть этих средств он потратил на азартные игры.

    В апреле 2025 года подозреваемый, опасаясь разоблачения, самовольно покинул воинскую часть и скрылся. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество в особо крупных размерах», «Легализация имущества, полученного преступным путем», а также «Самовольное оставление воинской части». Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее группа дезертиров из ВСУ украла гуманитарную помощь на 8 млн гривен, предназначенную жителям подконтрольного Киеву Запорожья.

    А жители Красноармейска сталкивались с массовым мародерством со стороны военных ВСУ, которые выносили из домов все вплоть до ковров.

    Служба внешней разведки России заявила, что новая схема хищения денег Киевом связана с поставками артиллерийских боеприпасов ВСУ по так называемой чешской инициативе.

    14 января 2026, 19:03 • Новости дня
    Директора ялтинской школы задержали в Киеве во время визита к больной матери

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Директора ялтинской школы №14 задержали в Киеве, куда она приехала навестить больную мать, сообщило Министерство образования, науки и молодежи Крыма.

    Директор школы №14 из Ялты была задержана в Киеве, когда приехала навестить свою больную мать, передает РИА «Новости».

    Министерство образования Крыма выразило глубокую озабоченность по поводу произошедшего и назвало действия украинских спецслужб грубым нарушением прав человека. «Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым выражает глубокую озабоченность в связи с незаконным задержанием директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ялтинская средняя школа № 14» в Киеве, которая поехала навестить больную мать», – заявили в ведомстве.

    В министерстве также подчеркнули, что подобные действия свидетельствуют о произвольном характере работы спецслужб Украины в отношении граждан Крыма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба безопасности Украины задержала в Киеве 64-летнюю директрису детсада из Донецкой народной республики. Прокуратура Украины заявила, что женщину подозревают в «коллаборационной деятельности».

    14 января 2026, 15:28 • Новости дня
    В ЕК назвали условие для возвращения Киевом кредита на 90 млрд евро

    ЕК: Украина вернет 90 млрд евро ЕС только при компенсациях от России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина должна будет вернуть 90 млрд евро ЕС только в случае, если получит компенсации от России, заявили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис на пресс-конференции в Брюсселе.

    Средства планируется привлечь в 2026–2027 годах в виде совместного займа всех стран Евросоюза по механизму, использованному во время пандемии COVID-19, передает ТАСС.

    Фон дер Ляйен подчеркнула, что возвращать эти 90 млрд евро Украина будет только в том случае, если Россия «выплатит все репарации за военный ущерб». Домбровскис уточнил, что, помимо возможных выплат России, возврат средств может быть осуществлен и за счет экспроприации замороженных российских активов в будущем.

    В декабре страны ЕС договорились о кредите для Украины из собственных средств.

    Политолог Александр Рар в беседе с газетой ВЗГЛЯД указал, что кредит Киеву на 90 млрд евро еще больше ослабит Евросоюз.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что деньги для Украины разрывают Евросоюз изнутри.

    15 января 2026, 12:40 • Новости дня
    Эксперт: Трамп скоро признает «коалицию желающих» помехой урегулированию на Украине

    Дипломат Долгов: Трамп усиливает давление на Зеленского и «коалицию желающих»

    Эксперт: Трамп скоро признает «коалицию желающих» помехой урегулированию на Украине
    @ Thomas Krych/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Президент США Дональд Трамп в ближайшее время может признать барьером к украинскому урегулированию не только Киев, но и «коалицию желающих». Для Белого дома, как и для Кремля, очевидно, что различные европейские и украинские проекты – это лишь попытка мимикрировать под мирные процессы, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее Трамп назвал Зеленского причиной задержки урегулирования на Украине.

    «Дональд Трамп абсолютно прав. Именно Украина является тем, кто тормозит и даже блокирует все усилия по мирному урегулированию. Причем это делается под кураторством премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и других активистов «коалиции желающих», – заметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «Американский лидер пока напрямую не называет «коалицию желающих» барьером к мирному урегулированию. Но, вероятно, может это сделать в ближайшее время, поскольку усиливает давление на Европу. Впрочем, само неучастие американского лидера в «коалиции» уже показывает его отношение к ней», – считает он.

    «Думаю, как для Москвы, так и для Вашингтона, очевидно, что псевдо-мирные инициативы Европы и Киева – это попытка мимикрировать под мирное урегулирование. Суть в том, что ситуация на поле боя для ВСУ и их европейских кураторов становится тяжелее день ото дня. Им нужна передышка для накачивания украинской армии новым вооружением и наемниками», – продолжил собеседник.

    «Кроме того, лично для Стармера, Макрона и Мерца сейчас наступает политический цугцванг. Любой ход ухудшает их позиции в том, что касается внутренней повестки. Ну а политическую ситуацию на Украине можно уже даже не комментировать – там все скатывается к полному хаосу. Конечно, Трамп это видит, чувствует, что Киев и Брюссель пытаются водить его за нос, потому и делает острые заявления в адрес Зеленского», – подчеркнул Долгов.

    Президент США Дональд Трамп в интервью Reuters заявил, что Владимир Зеленский является главной причиной задержки подписания соглашения по урегулированию украинского кризиса. Он заявил о необходимости убедить Киев поддержать мирный процесс. Глава Белого дома также отметил, что российский лидер Владимир Путин «готов заключить сделку».

    Ранее сообщилось, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф вместе с Джаредом Кушнером рассматривают возможность новой поездки в Москву для переговоров с Путиным. Глава МИД России Сергей Лавров в этой связи отмечал, что Москва открыта к контактам с американскими эмиссарами.

    Российский дипломат также отметил, что Москве было бы интересно узнать впечатления представителей США от встречи в Париже с «коалицией желающих» с участием Зеленского. Лавров указал, что итоговый документ встречи носит декларативный характер, а США к нему не присоединились.

    Также сообщалось, что европейское единство трещит по швам, и еще одним признаком этого стала судьба 90 млрд евро, которые решено потратить на закупки оружия для Украины. Внезапно выяснилось, что самые крупные и богатые страны ЕС – Франция и Германия – имеют разные взгляды по поводу того, кому именно должны уйти эти деньги в конечном счете. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему деньги для Киева разрывают Евросоюз изнутри.

    14 января 2026, 21:56 • Новости дня
    Times: Британия хочет финансировать Киев за счет продажи изъятой нефти России
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Британии рассматривают возможность передачи Украине доходов от подсанкционной российской нефти, изъятой с судов так называемого «теневого флота», сообщает The Times.

    Британия изучает планы по использованию нефти, изъятой с судов российского «теневого флота», для финансирования военных усилий Украины, передает RT.

    По данным издания The Times, Лондон хочет перенаправить средства, полученные от продажи подсанкционной нефти, в поддержку Украины.

    Источник издания заявил, что таким образом Британия хочет лишить Россию незаконных доходов от войны, а также найдет способ помочь финансировать сопротивление Украины.

    На данный момент не уточняется, насколько реалистичен такой формат финансирования и когда именно Британия сможет применить подобную схему. Ранее стало известно, что кабинет министров Британии подготовил юридические основания для использования армии при задержании судов, связанных с «теневым флотом» России.

    Планируется, что вооруженные силы получат расширенные полномочия для усиления давления на подобные суда, однако сроки начала подобных операций пока не определены.

    Еврокомиссия предоставила странам Евросоюза право самостоятельно решать вопрос о задержании российских танкеров.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о намерении продолжать давление на Россию в 2026 году, включая новые меры против нефтетрейдеров и операторов теневого флота.

    Британия создаст для Украины баллистическую ракету Nightfall с боеголовкой весом 200 кг, способную уничтожать российские объекты на расстоянии до 480 км.

    Напомним, что Британия занимает первое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Российский транспорт в 2026 году получит новую конфигурацию

    В 2025 году российский транспорт успешно преодолел целый ряд вызовов и испытаний. О чем именно идет речь, как перестраиваются транспортные потоки внутри страны и за ее пределы – и как они в итоге должны выглядеть уже через несколько лет? Подробности

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Освобождение Комаровки дает сигнал к новой фазе Сумской операции

    Российские войска вошли на территорию Украины с еще одного направления. На этот раз речь идет об освобождении крохотного села Комаровка в Сумской области. Чем важен данный населенный пункт и почему продвижение на данном участке может иметь значение с точки зрения судьбы самих Сум и формированию зоны безопасности вдоль украинской границы? Подробности

    Стубба сочли непригодным на роль переговорщика по Украине

    В Евросоюзе хотят назначить переговорщика для диалога с Россией по ситуации на Украине. Среди возможных претендентов на эту роль называют действующего президента Финляндии Александра Стубба – сторонника жесткого курса в отношениях с Москвой. Зачем Европе, которая сама отказалась от мирных переговоров по Украине, понадобился свой спецпредставитель для контактов с Россией и почему Стубб не годится на эту роль? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

