Tекст: Елизавета Шишкова

Кремль согласен со словами президента США Дональда Трампа о том, что именно президент Украины Владимир Зеленский тормозит мирный процесс по урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС.

Песков заявил: «Здесь можно согласиться. Это действительно так. Президент (Владимир) Путин и российская сторона сохраняют свою открытость». Песков отметил, что позиция России по этому вопросу известна как американским переговорщикам и Трампу, так и руководству киевского режима, и она носит последовательный характер.

Кроме того, Песков подчеркнул, что уже давно настало время для Зеленского взять на себя ответственность и принять решения, способствующие миру. «Мы еще в прошлом году говорили, что, конечно же, уже давно настало время для Зеленского взять на себя ответственность и принять соответствующее решение. Пока в Киеве этого не делают», – сказал пресс-секретарь, комментируя текущую ситуацию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что Москва готова к урегулированию конфликта на Украине, а ответственность за промедление лежит на Киеве. Заявления Трампа о Владимире Зеленском вызвали обеспокоенность у европейских союзников.