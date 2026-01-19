Последние годы в Латинской Америке много говорили о важности становления многополярного мира, справедливом мироустройстве и борьбе с неоколониализмом. Но реальность оказалась даже жестче, чем ожидали многие местные политики.0 комментариев
В крушении двух скоростных поездов в Испании погибли 39 человек
В провинции Кордова на юге Испании сошли с рельсов два высокоскоростных поезда. В результате крушения погибли не менее 39 человек, пострадали свыше 100, в том числе дети (фото: REUTERS)
Авария произошла, когда задние вагоны поезда, шедшего из Малаги в Мадрид с примерно 300 пассажирами, сошли с рельсов и выкатились на противоположный путь. В них врезался другой состав, следовавший из Мадрида в Уэльву. В нем находилось около 100 человек. В результате два его передних вагона также оказались на обочине (фото: Alex Gallegos/REUTERS )
Первый поезд принадлежит частной компании Iryo, второй – национальной Renfe. По словам Оскара Пуэнте, министра транспорта Испании, первому составу было всего несколько лет, а участок пути недавно был отремонтирован. «Авария крайне странная. Она произошла на прямой дороге. Эксперты крайне озадачены», – подчеркнул он. (фото: Alex Gallegos/REUTERS )
Правительство Андалусии организовало медицинский пункт на месте крушения, а администрация Кордовы обратилась с экстренным призывом к местным врачам помочь в лечении пострадавших (фото: REUTERS )
В пункт приема пассажиров в городе Адамуз местные жители несут еду и одеяла, поскольку ночью здесь было около 6 °C (фото: Alex Gallegos/REUTERS )
В понедельник движение высокоскоростных поездов на большей части юга Испании будет приостановлено (фото: Leonardo Benassatto/REUTERS )