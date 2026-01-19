В пункт приема пассажиров в городе Адамуз местные жители несут еду и одеяла, поскольку ночью здесь было около 6 °C (фото: Alex Gallegos/REUTERS )

Правительство Андалусии организовало медицинский пункт на месте крушения, а администрация Кордовы обратилась с экстренным призывом к местным врачам помочь в лечении пострадавших (фото: REUTERS )

Первый поезд принадлежит частной компании Iryo, второй – национальной Renfe. По словам Оскара Пуэнте, министра транспорта Испании, первому составу было всего несколько лет, а участок пути недавно был отремонтирован. «Авария крайне странная. Она произошла на прямой дороге. Эксперты крайне озадачены», – подчеркнул он. (фото: Alex Gallegos/REUTERS )

Авария произошла, когда задние вагоны поезда, шедшего из Малаги в Мадрид с примерно 300 пассажирами, сошли с рельсов и выкатились на противоположный путь. В них врезался другой состав, следовавший из Мадрида в Уэльву. В нем находилось около 100 человек. В результате два его передних вагона также оказались на обочине (фото: Alex Gallegos/REUTERS )

В провинции Кордова на юге Испании сошли с рельсов два высокоскоростных поезда. В результате крушения погибли не менее 39 человек, пострадали свыше 100, в том числе дети (фото: REUTERS)

Тогда, в феврале 2022-го, казалось, что скоро наступит мир и восторжествует справедливость. Но события начали нас ломать. Но любая вьюга кончается. Надо просто... перестать ждать просвета.

Чтобы люди разного этнического происхождения могли мирно и плодотворно взаимодействовать между собой, необходима общая культура, которая предоставляет общий набор правил и общий язык. И в России эта культура и язык – русские.

Последние годы в Латинской Америке много говорили о важности становления многополярного мира, справедливом мироустройстве и борьбе с неоколониализмом. Но реальность оказалась даже жестче, чем ожидали многие местные политики.

Чего ждать? Последнее видео 2025 года Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

Китай против Японии: новая война в 2026-м? Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

