Кремль спросили о ситуации вокруг дела «Эксмо»

«Белорусская угроза» может стать важным элементом грядущей информационной кампании по объяснению населению Украины, что снижение мобилизационного возраста необходимо. «Раньше мы противостояли только России, но скоро на нас нападет и Белоруссия».2 комментария
Песков назвал ситуацию вокруг «Эксмо» вопросом для правоохранителей
Вопросы по делу топ-менеджеров «Эксмо» находятся за пределами повестки президента и должны решаться профильными органами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ситуация вокруг топ-менеджеров издательства «Эксмо» не входит в повестку президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Песков отметил, что все вопросы, касающиеся уголовного дела или внимания руководства страны к этой ситуации, следует адресовать исключительно правоохранительным органам.
Ранее силовики задержали руководителя издательства «Эксмо» Евгения Капьева по делу о распространении ЛГБТ-литературы (движение ЛГБТ признано экстремистским и террористическим, запрещено в России).
Главу компании вместе с несколькими сотрудниками доставили на допрос в Следственный комитет.
Годом ранее правоохранители задерживали директора по дистрибуции Анатолия Норовяткина по аналогичному обвинению.