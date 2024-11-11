«Коммерсант»: В России намерены сократить 400 тыс. чиновников

Tекст: Алексей Дегтярев

Новое сокращение штата федеральных ведомств будет касаться территориальных подразделений, где работают около 400 тыс. человек. Сокращение планируется на уровне 10%, но в зависимости от предложений ведомств эта цифра может возрасти, пишет «Коммерсант».

Цель реформы – повысить эффективность госслужбы и привлечь квалифицированных специалистов адекватными зарплатами.

В 2020 году реформа уже затронула центральные аппараты, сократив их на 10%. Экономия тогда пошла на повышение окладов оставшихся сотрудников. Ожидается, что аналогичным образом изменения будут проведены и в территориальных отделениях. Повышение окладов работников планируется за счет средств от сокращенных позиций.

Планы по оптимизации включают использование цифровизации для снижения числа необходимых сотрудников. Это должно сохранить наиболее профессиональных сотрудников и привлечь молодых специалистов благодаря более высоким зарплатам и различным программам, таким как ипотека для молодых чиновников.

Новый этап реформы требует от ведомств представить предложения по оптимизации до конца декабря 2024 года. Проекты нормативных актов и доклад президенту должны быть готовы к середине марта 2025 года. По словам источников, вице-премьер Дмитрий Григоренко уже запустил соответствующие процессы в правительстве.