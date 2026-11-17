Tекст: Валерия Городецкая

Общественники продолжают добиваться решений на местах по темам доступной среды, медицины и помощи ветеранам, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В Усть-Джегуте (Карачаево-Черкесия) после обращения инвалида I группы установили пандус, а в Симферополе ускорили замену сломанного лифта в многоэтажном доме.

Кроме того, в Республике Коми после обращения на прямую линию удалось организовать госпитализацию для жительницы села Дон с поливалентной аллергией, а в селе Ыб возобновили продажу жизненно необходимых лекарств в местном ФАПе.

«Я очень благодарна сотрудникам Народного фронта и всем, кто помог решить мою проблему», – рассказала жительница села Дон Раиса Липина.

Также Народный фронт помог Виктору Мостакову из Алтайского края получить статус жителя блокадного Ленинграда и связанные с ним льготы, инициировав изменение критериев предоставления этого статуса. В Мурманской области 90-летней труженице тыла из Казахстана помогли оформить документы для получения гражданства и пенсии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Народный фронт подвел итоги работы с обращениями молодежи на прямую линию президента.

В том же месяце в Карачаево-Черкесии благодаря вмешательству организации установили удобные пандусы.

В начале лета общественники помогли организовать срочную госпитализацию пенсионерки в Республике Коми.