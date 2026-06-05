В обществе, причем не только российском, созрело осознание, что мир перегнул палку в стремлении защитить детей и обеспечить им лучшее детство из возможных. А это неизбежно означает пересмотр очень многих принципов.2194 комментария
«Народный фронт» помог обратившимся на прямую линию президента сельчанам
Вмешательство «Народный фронта» позволило организовать срочную госпитализацию пенсионерки и возобновить продажу жизненно важных препаратов в сельском медпункте Республики Коми.
Активисты продолжают контролировать решение медицинских проблем граждан после обращений на прямую линию президента Владимира Путина. Одной из заявительниц стала Раиса Липина, более 40 лет проработавшая учительницей в селе Дон Усть-Куломского района. Женщина нуждалась в сложной операции, но из-за организационных трудностей не могла получить необходимое направление.
После вмешательства «Народного фронта» региональный минздрав взял ситуацию под личный контроль. Пенсионерку экстренно госпитализировали в республиканскую клиническую больницу для полного обследования и дальнейшего лечения.
Также удалось восстановить справедливость для 765 жителей села Ыб. В 2025 году люди лишились возможности покупать базовые препараты в местном фельдшерско-акушерском пункте. За обычными таблетками приходилось ездить 60 километров в районный центр, тратя на дорогу весь день и более 500 рублей.
Многочисленные жалобы в региональное ведомство оставались без ответа, пока одна из местных жительниц не дозвонилась на прямую линию. Представители движения оперативно связались с руководством Сыктывдинской центральной районной больницы. Сейчас весь перечень необходимых лекарств вновь появился в свободной продаже прямо в населенном пункте.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об оперативном решении министерствами срочных обращений россиян на прямую линию.
Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал о спасении тяжелобольной пациентки благодаря экстренному звонку.
«Народный фронт» при содействии ведомства продолжает контроль за решением проблем с обеспечением граждан лекарствами.