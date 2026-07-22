Белый дом не стал передавать утвержденную Конгрессом военную помощь Украине

Tекст: Антон Антонов

а слушаниях в сенатском комитете по ассигнованиям он обратился к председателю Комитета начальников штабов ВС США генералу Дэну Кейну с вопросом: «Известно ли вам также, что администрация проинформировала нас о том, что эти средства по многим аспектам не будут доступными до тех пор, пока к власти не придет следующий [американский] президент?».

Кейн ответил, что ему об этом не известно и, насколько он знает, капитал был ассигнован, но комментировать решение должна гражданская часть руководства, передает ТАСС.

Дурбин в ответ заявил, что теперь это является фактом, и пояснил, что план платежей предусматривает готовность расходовать эти средства в 2029-м финансовом году, когда решение будет принимать новый президент США, кто бы им ни стал.

Сенатор напомнил, что Конгресс уже санкционировал выделение еще 400 млн долларов военной помощи Украине в нынешнем году, включая средства на противовоздушную оборону, а документ был подписан президентом США.

На тех же слушаниях сенатор Джин Шахин отметила, что Пентагон до сих пор не заключил контракт с подрядчиком на производство оружия в рамках этих ассигнований, передав слова представителя одной из оборонных компаний о том, что она не получила финансирования и не видела контракта, передает РИА «Новости».

Хегсет заявил, что пока не может назвать сроки, в которые может быть заключен один из контрактов на производство оружия для Украины в рамках утвержденной Конгрессом дополнительной военной помощи Киеву.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сенатор-республиканец Митч Макконнелл заявил, что Пентагон намеренно удерживает 400 млн долларов, выделенных Конгрессом США на поддержку Киева.

Позже глава Пентагона Пит Хегсет во время слушаний в Палате представителей заявил о разморозке и направлении Киеву этих 400 млн долларов военной помощи.

В начале июня госсекретарь США Марко Рубио пообещал вскоре представить подробный отчет о расходовании выделенных Конгрессом 400 млн долларов на военную поддержку Украины в 2026 году.