В мире очень мало стран, способных воевать, и это хорошо. Но обратная сторона этого латентного пацифизма – неспособность к индивидуальной жертве ради коллективной цели.2 комментария
«Народный фронт» взял на контроль обращения по лекарствам на прямую линию президента
«Народный фронт» при содействии Минздрава продолжает контролировать работу по решению связанных со здравоохранением и лекарствами вопросов, поступивших на прямую линию на передаче «Итоги года с Владимиром Путиным» в декабре 2023 года.
На прямую линию в декабре поступило свыше 2,8 млн обращений по этой теме, в сборе вопросов участвовал в объединенной редакции «Народный фронт».
«Вопросы лекарственного обеспечения находятся в сфере внимания Народного фронта уже много лет. В рамках ежегодного комплексного мониторинга сферы здравоохранения осуществляется контроль наличия в аптеках необходимых жителям препаратов», – отметил представитель «Народного фронта» Дмитрий Цвич.
«Последние четыре года мы сталкиваемся со значительным числом вызовов, которые и система здравоохранения, и фармацевтическая индустрия обратили в возможности. Мы отмечаем устойчивую, стабильную картину лекарственного обеспечения, которая говорит о развитии ассортимента препаратов, доступных нашим пациентам. Сегодня объем запасов лекарств, относящихся к категории жизненно необходимых и важнейших, составляет в среднем восемь месяцев. Наша промышленность приобретает инновационный профиль благодаря программе «Фарма-2030» и быстро реагирует на вызовы, связанные с точечными сокращениями объемов ввоза в Россию определенных лекарственных препаратов», – подчеркнул замминистра здравоохранения Сергей Глаголев.
Часть вопросов уже удалось решить. Так, на прямую линию обратилась жительница города Клинцы Брянской области Галина Шакина, которая после инфаркта нуждается в рецептурных лекарствах. Она пожаловалась на отсутствие в течение более трех месяцев препаратов в аптеке Клинцовской ЦГБ.
После вмешательства регионального отделения Народного фронта лекарственные препараты были предоставлены. «В ноябре 2023 года я должна была получить по рецепту лекарства, но в аптеке мне ответили, что это невозможно. Я начала переживать, написала смс-сообщение на прямую линию президента. После мне поступил звонок из Народного фронта, и, когда я снова пришла в аптеку, фармацевт выдал мне необходимые лекарства», – рассказала Шакина.
Сразу два обращения в связи с отсутствием лекарственных препаратов поступили из Крыма. Олег Поповский пожаловался, что не может найти вакцину «Вактривир» от кори, краснухи и паротита для внучки, которой прививка была необходима перед госпитализацией. Представители «Народного фронта» в регионе обратились в минздрав и проконтролировали получение вакцины.
«На сегодняшний день проблема решена, в республику поступила партия вакцины. Эти поставки федеральные, в рамках нацкалендаря они дошли до региона, были распределены по медицинским учреждениям. С заявителем связались, пригласили в удобное для него время прийти и получить вакцину», – прокомментировал замминистра здравоохранения Крыма Антон Лясковский.
Другая крымчанка, инвалид первой группы Зоя Митрович нуждалась в препарате, который принимается при почечной недостаточности, «Кетостерил». Без лекарства у нее резко ухудшается самочувствие, повышается давление, появляются отеки. Врач регулярно выписывал рецепт, но получить препарат не всегда удавалось.
«Мы взяли на контроль эту ситуацию, так как лекарство необходимо регулярно и применять его нужно пожизненно. Следим за тем, чтобы ежемесячно и своевременно норма препарата выдавалась», – сказала руководитель исполкома «Народного фронта» в Крыму Алла Вертинская.
Силами «Народного фронта» была решена проблема 11-летней девочки Лизы из Запорожской области, больной диабетом. Ее мама обратилась на прямую линию и попросила у главы государства помощи в покупке тест-полосок для измерения уровня сахара в крови у своей тяжелобольной дочери. Активисты «Народного фронта» оперативно отреагировали на проблему. Для Лизы привезли жизненно необходимые тест-полоски и беспроводной глюкометр, которым можно пользоваться даже при помощи мобильного приложения.