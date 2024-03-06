«Народный фронт» взял на контроль обращения по лекарствам на прямую линию президента

На прямую линию в декабре поступило свыше 2,8 млн обращений по этой теме, в сборе вопросов участвовал в объединенной редакции «Народный фронт».

«Вопросы лекарственного обеспечения находятся в сфере внимания Народного фронта уже много лет. В рамках ежегодного комплексного мониторинга сферы здравоохранения осуществляется контроль наличия в аптеках необходимых жителям препаратов», – отметил представитель «Народного фронта» Дмитрий Цвич.

«Последние четыре года мы сталкиваемся со значительным числом вызовов, которые и система здравоохранения, и фармацевтическая индустрия обратили в возможности. Мы отмечаем устойчивую, стабильную картину лекарственного обеспечения, которая говорит о развитии ассортимента препаратов, доступных нашим пациентам. Сегодня объем запасов лекарств, относящихся к категории жизненно необходимых и важнейших, составляет в среднем восемь месяцев. Наша промышленность приобретает инновационный профиль благодаря программе «Фарма-2030» и быстро реагирует на вызовы, связанные с точечными сокращениями объемов ввоза в Россию определенных лекарственных препаратов», – подчеркнул замминистра здравоохранения Сергей Глаголев.

Часть вопросов уже удалось решить. Так, на прямую линию обратилась жительница города Клинцы Брянской области Галина Шакина, которая после инфаркта нуждается в рецептурных лекарствах. Она пожаловалась на отсутствие в течение более трех месяцев препаратов в аптеке Клинцовской ЦГБ.

После вмешательства регионального отделения Народного фронта лекарственные препараты были предоставлены. «В ноябре 2023 года я должна была получить по рецепту лекарства, но в аптеке мне ответили, что это невозможно. Я начала переживать, написала смс-сообщение на прямую линию президента. После мне поступил звонок из Народного фронта, и, когда я снова пришла в аптеку, фармацевт выдал мне необходимые лекарства», – рассказала Шакина.

Сразу два обращения в связи с отсутствием лекарственных препаратов поступили из Крыма. Олег Поповский пожаловался, что не может найти вакцину «Вактривир» от кори, краснухи и паротита для внучки, которой прививка была необходима перед госпитализацией. Представители «Народного фронта» в регионе обратились в минздрав и проконтролировали получение вакцины.

«На сегодняшний день проблема решена, в республику поступила партия вакцины. Эти поставки федеральные, в рамках нацкалендаря они дошли до региона, были распределены по медицинским учреждениям. С заявителем связались, пригласили в удобное для него время прийти и получить вакцину», – прокомментировал замминистра здравоохранения Крыма Антон Лясковский.

Другая крымчанка, инвалид первой группы Зоя Митрович нуждалась в препарате, который принимается при почечной недостаточности, «Кетостерил». Без лекарства у нее резко ухудшается самочувствие, повышается давление, появляются отеки. Врач регулярно выписывал рецепт, но получить препарат не всегда удавалось.

«Мы взяли на контроль эту ситуацию, так как лекарство необходимо регулярно и применять его нужно пожизненно. Следим за тем, чтобы ежемесячно и своевременно норма препарата выдавалась», – сказала руководитель исполкома «Народного фронта» в Крыму Алла Вертинская.

Силами «Народного фронта» была решена проблема 11-летней девочки Лизы из Запорожской области, больной диабетом. Ее мама обратилась на прямую линию и попросила у главы государства помощи в покупке тест-полосок для измерения уровня сахара в крови у своей тяжелобольной дочери. Активисты «Народного фронта» оперативно отреагировали на проблему. Для Лизы привезли жизненно необходимые тест-полоски и беспроводной глюкометр, которым можно пользоваться даже при помощи мобильного приложения.