«Народный фронт» подвел итоги работы с обращениями молодежи

«Народный фронт» отчитался о поддержке молодежных инициатив

Tекст: Тимур Шайдуллин

Представители президентского движения «Народный фронт» рассказали об успешном решении проблем молодых россиян. Организация активно защищает права студентов и поддерживает их волонтерские проекты, объединяя вокруг важных социальных миссий, говорится в сообщении, пришедшем в газету ВЗГЛЯД.

В Херсонской области из-за нехватки социальных работников активисты организовали помощь пожилым людям. «Народный фронт» предложил помощь нашим подопечным, и мы с удовольствием поддержали эту инициативу. Теперь ребята помогают старикам наколоть дрова, полностью убрать участок или что-то починить в доме. Все пенсионеры очень довольны таким вниманием, и мы искренне благодарны нашей молодежи за неравнодушие», – отметила директор комплексного центра социального обслуживания населения Людмила Колбасенко.

В Ростовской области после обращения на Прямую линию удалось восстановить автобусный маршрут №238, связывающий хутор Камышеваха с Ростовом-на-Дону. Студентка Александра Адонасова рассказала, что теперь учащиеся могут без проблем добираться до колледжа, избегая дорогих поездок с пересадками при небольшой стипендии.

В Петербурге поддержали инициативу Александра Дроздова по созданию программы трудоустройства людей с инвалидностью.

В Кемеровской области выпускница колледжа Софья Кругленко присоединилась к региональному отделению движения для развития проектов по патриотическому воспитанию, отметив важность реальных дел на благо страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, активисты «Народного фронта» решили проблемы инвалидов после их обращения к президенту.

Ранее общественники помогли дозвонившимся на прямую линию сельчанам с экстренной госпитализацией.