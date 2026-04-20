Tекст: Дмитрий Зубарев

Марочко заявил, что потери вооруженных сил Украины и иностранных наемников за неделю составили около 7260 человек, передает ТАСС.

Он отметил, что наибольший ущерб украинским формированиям нанесла российская группировка «Центр», действующая на западных рубежах Донецкой народной республики и в Днепропетровской области.

Марочко добавил, что российские военные уничтожили за неделю три танка, боевую машину РСЗО «Град», боевую машину РСЗО Vampire, 46 орудий полевой артиллерии, 36 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 98 складов боеприпасов, горючего и материальных средств, более 600 различных машин и 1600 БПЛА противника.

Эксперт также сообщил, что бойцы российской группировки «Север» расширили зону контроля в Сумской области. За неделю под контроль российских военных перешли два населенных пункта в Харьковской области – Волчанские Хутора и Зыбино.

Марочко отметил, что украинские войска усилили контратаки в зоне спецоперации, несмотря на значительные потери. Для стабилизации фронта Киев перебрасывает боеспособные и элитные подразделения. Кроме того, на славянско-краматорском направлении был заменен командующий украинской группировкой, который за несколько дней потерял месячные стратегические запасы.

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о потере противником более 4920 солдат в районах ответственности трех российских группировок.

