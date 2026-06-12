Путин обсудил с бойцами производство тепловизионных FPV-очков на фронте

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин в День России пообщался в Кремле с участниками спецоперации, передает РИА «Новости». Боец одного из штурмовых подразделений, уроженец Кемеровской области, поделился деталями использования в ночное время FPV-очков, оснащенных тепловизионным излучением.

«А эти FPV-очки, кто их производит? Я видел, что они используются. Но вы сейчас говорите про какое производство, кто их делает?», – поинтересовался глава государства. Военнослужащий пояснил, что бойцы самостоятельно собирают такую технику прямо на фронте.

В ходе беседы российский лидер также спросил о гражданской профессии собеседника и его связи с угольной промышленностью Кузбасса.



«Вы и ваши друзья, кто-то из ваших близких имеют отношение к угольной промышленности-то? Там в Кузбассе все так или иначе, да, связаны с угольной промышленностью», – поинтересовался президент.



Участник СВО рассказал, что является горным инженером по образованию и до начала боевых действий трудился горным мастером на шахте «Грамотеинская».

Президент России назвал День России праздником участников специальной военной операции.

Осенью прошлого года Путин примерил тепловизионные очки на военных учениях.

Ранее российский лидер восхитился способностью бойцов самостоятельно конструировать беспилотники на передовой.