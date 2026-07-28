Японию сотрясли два мощных землетрясения менее чем за час

Землетрясения магнитудой 7,1 и 6,1 произошли на японском острове Кюсю

Tекст: Мария Иванова

Главное метеорологическое агентство Японии зафиксировало землетрясение магнитудой 6,1 на острове Кюсю, передает РИА «Новости».

Подземные толчки произошли в 17.08 по местному времени (11.08 мск). Очаг располагался на небольшой глубине в префектуре Кумамото.

До этого в этом же районе произошло более мощное землетрясение магнитудой 7,1. В связи с этим было объявлено предупреждение об угрозе цунами для побережья заливов Ариакэ и Яцусиро. Подземные толчки тогда зафиксировали около 16.27 по местному времени, а очаг залегал на глубине около 10 километров.

Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Для координации действий и сбора данных о последствиях стихии правительство Японии создало оперативный штаб в кризисном центре при канцелярии премьер-министра.

Оператор станций Kyushu Electric Power Company сообщил, что сбоев в работе АЭС на острове Кюсю не выявлено. «Первый и второй энергоблоки АЭС «Сендай», а также четвертый энергоблок АЭС «Генкай» продолжают работу в обычном режиме. Третий энергоблок АЭС «Генкай» находится на плановом техническом обслуживании», – заявили в компании.

В июне из-за сильных подземных толчков в Токио сработала экстренная мобильная сигнализация. В апреле премьер-министр Японии Санаэ Такаити поручила в экстренном порядке оценить ущерб от очередного сейсмического события.