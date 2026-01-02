На юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,5

Tекст: Валерия Городецкая

По данным ведомства, эпицентр подземных толчков находился в 15 километрах к юго-востоку от Сан-Маркоса, передает РИА «Новости». Землетрясение произошло в пятницу в 7.58 по местному времени, что соответствует 16.58 по московскому времени.

Сейсмологи уточнили, что очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Информации о разрушениях или пострадавших на данный момент не поступало.

Накануне землетрясение магнитудой 5,7 произошло на Аляске к востоку от Анкориджа.

В последний день прошлого года в Калифорнии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3.