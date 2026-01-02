Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.2 комментария
На юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,5
Национальная сейсмологическая служба Мексики проинформировала о землетрясении магнитудой 6,5 в районе Сан-Маркоса штата Герреро.
По данным ведомства, эпицентр подземных толчков находился в 15 километрах к юго-востоку от Сан-Маркоса, передает РИА «Новости». Землетрясение произошло в пятницу в 7.58 по местному времени, что соответствует 16.58 по московскому времени.
Сейсмологи уточнили, что очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Информации о разрушениях или пострадавших на данный момент не поступало.
Накануне землетрясение магнитудой 5,7 произошло на Аляске к востоку от Анкориджа.
В последний день прошлого года в Калифорнии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3.