Когда человек осознает, зачем ему дана жизнь, когда он обретает смысл жизни в служении чему-то большему, чем он сам, он больше не определяет свое достоинство через банковский счет или марку машины.0 комментариев
Песков объяснил необходимость полного уничтожения террористической угрозы Киева
Постоянные попытки украинских властей совершать масштабные диверсии доказывают абсолютную неизбежность доведения специальной военной операции до победного конца, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание на растущую опасность действий противника. Расширение зоны атак со стороны Украины требует обязательного выполнения всех поставленных задач, передает РИА «Новости».
«География террористической активности киевского режима расширяется. Это еще раз подчеркивает востребованность успешного проведения и завершения специальной военной операции», – заявил представитель Кремля журналистам.
Он также добавил, что исходящую от украинского руководства угрозу необходимо полностью предотвратить и окончательно ликвидировать. Политик подчеркнул постоянное увеличение масштабов вражеских диверсий.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал регулярные атаки украинских войск на жилые дома проявлением террористической натуры Киева.
В апреле представитель Кремля прокомментировал атаку украинских беспилотников на гражданскую инфраструктуру в Сызрани.