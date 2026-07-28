Tекст: Денис Тельманов

Без военной поддержки западных стран Украина прекратит свое существование. Об этом заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто на заседании комиссии по иностранным делам и обороне парламента, передает ТАСС.

«Многие говорят, что помогать Украине означает продлевать сроки конфликта. Я никогда не слышал в больнице, что переливание крови или лечение означает продлевать болезнь. Конечно, если пациент умрет, освободится койка. Если мы не продолжим помогать Украине, она исчезнет, и проблемы не будет», – сказал политик.

По словам главы ведомства, подобный подход к решению международных кризисов недопустим. Он напомнил, что Рим уже передал Киеву 13 пакетов военной помощи. Как подчеркнул Крозетто, поставки оружия для Украины сродни лекарству для больного.

Российские власти неоднократно заявляли, что военная поддержка киевского режима со стороны западных государств лишь затягивает конфликт. Кроме того, Москва подчеркивает, что такие действия делают Запад прямым участником противостояния.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Италия направила Киеву устаревшее оружие на три миллиарда евро.

До этого Гуидо Крозетто заявил о готовности Рима участвовать в миротворческой миссии на украинской территории.

Ранее в украинской разведке сравнили страну с пациентом на аппарате жизнеобеспечения.