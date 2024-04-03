Нетаньяху отнюдь не безумен – глава израильского кабмина просто учится у старших. У лидеров Европы, которые ведут себя точно так же в украинском конфликте.0 комментариев
В ГУР Украины сравнили страну с пациентом на аппарате жизнеобеспечения
Guardian: В ГУР Украины сравнили страну с пациентом на аппарате жизнеобеспечения
Высокопоставленный сотрудник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины бригадный генерал Дмитрий Тимков сравнил страну с пациентом на аппарате жизнеобеспечения, отчаянно нуждающимся в дополнительной помощи, пишет газета Guardian.
По его словам, Украина «привязана к капельнице» и у нее достаточно лекарств, чтобы остаться в живых, передает РИА «Новости». Тимаков добавил, что если Запад хочет, чтобы киевский режим победил, Украине нужно полное лечение, или она падет.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отсутствие военной помощи со стороны США означает, что украинским войскам придется отступать.