Зеленский возложил на США ответственность за отступление ВСУ

Зеленский предрек отступление вооруженных сил Украины в случае отсутствия помощи со стороны США

Tекст: Антон Антонов

Зеленский сказал, что без поддержки США украинские войска не получат ПВО, ракет для ЗРК Patriot, средств РЭБ и артиллерийских снарядов. По его словам, «это значит», что ВСУ «будут возвращаться, отступать, шаг за шагом, маленькими шажками». Отдельно он подчеркнул «дефицит ракет» для ПВО, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.

Зеленский сказал, что ВСУ ищут возможность не отступать в зоне боевых действий. Он заявил, что стабильный фронт позволил бы Украине подготовить новые подразделения ВСУ для новой попытки контрнаступления в 2024 году.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина готова начать мирные переговоры с Россией без выхода на границы 1991 года в случае возврата к рубежам 2022 года.