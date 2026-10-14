Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
Песков: Российские компании приняли меры защиты от украинских атак
Песков рассказал о дорогих мерах защиты российских компаний от ударов
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские компании принимают сложные и дорогостоящие меры для обеспечения физической безопасности от атак со стороны украинских войск.
Песков заявил, что предприятия активно работают над обеспечением своей защиты на фоне угрозы ударов со стороны киевского режима, передает ТАСС.
«Безусловно, все компании принимают меры, не забывайте про указ президента. Все компании принимают меры по обеспечению физической безопасности, хотя это очень сложные и достаточно дорогие меры, это понятно», – сказал Песков.
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