Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
Следственный комитет завел дело после срыва северного завоза в Эвенкию
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности из-за проблем с поставками продуктов в Эвенкию во время северного завоза.
Дело было заведено после рассмотрения материалов прокурорской проверки, сообщает прокуратура Красноярского края в Мах.
В августе основная кампания по доставке грузов в населенные пункты Эвенкийского района была приостановлена из-за критически низкого уровня воды в реке Нижняя Тунгуска. В результате суда с продуктами не смогли дойти до Туры.
В магазинах поселка возник дефицит овощей, фруктов, молочной продукции, муки, бутилированной воды, консервов, мяса, сыра и колбас. По данным прокуратуры, за один месяц цены на продукты питания выросли на 343%.
В Туре и некоторых поселениях Илимпийской группы был введен режим повышенной готовности по решению администрации Эвенкийского района.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Сахалин выполнил план северного завоза на 70% досрочно.
Летом президент России Владимир Путин поручил сформировать флот для северного завоза.