РЖД пообещали построить в 2026 году новый плацкарт с удлиненными полками

РЖД анонсировали создание нового плацкартного вагона с двухметровыми полками

Tекст: Тимур Шайдуллин

Новый плацкарт с удлиненными полками построят в России в 2026 году, сообщил заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников.

«Продолжаем развивать линейку вагонов габарита Т. В прошлом году мы запустили штабной купейный. В этом году мы должны вместе с коллегами с Тверского вагоностроительного завода сделать, изготовить вагон плацкартный», – заявил Колесников, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что вагоны габарита Т отличаются увеличенными размерами по сравнению со стандартными.

Кроме того, ведется разработка вагонов-ресторанов, СВ и люкс в аналогичном габарите, а также их модификаций.

В 2025 году между Москвой и Петербургом начали курсировать купейные вагоны габарита Т. В них полки увеличены до двух метров, проход расширен на 9 см, а спальные места – на 15 см. Вместимость такого вагона составляет 40 мест вместо привычных 36.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом РЖД сообщили, что в новых вагонах СВ появятся душ и удлиненные полки. До этого компания анонсировала запуск новых плацкартов.