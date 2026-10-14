Из бизнес-центра в Москве эвакуировали 1,5 тыс. человек

Ночная атака дронов на Москву стала одной из крупнейших за год

Tекст: Алексей Дегтярёв

В период с вечера 12 октября до утра 13 октября в сторону Московского региона летели 417 беспилотников, что делает эту попытку атаки одной из самых массовых с начала года, передает ТАСС со ссылкой на собственные подсчеты.

Самая масштабная атака фиксировалась с 19 по 20 сентября, когда средства ПВО уничтожили более 1,6 тыс. дронов, из которых 450 сбили на подлете к столице. В числе других крупных инцидентов назывались налеты 8–9 октября, когда летели 403 аппарата, и 15–16 августа, когда было запущено 600 дронов.

Напомним, с вечера понедельника по утро вторника в сторону Московского региона летели 417 украинских беспилотников.

За несколько часов до этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что число сбитых на подлете к городу БПЛА выросло до 48.

Вечером в понедельник были уничтожены 10 летевших на Москву беспилотников.