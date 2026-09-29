Автоэксперт рассказал, как быть водителю при ДТП с животным

Tекст: Катерина Туманова

«В случае если произошел наезд на лося, водитель обязан оставаться на месте, вызвать сотрудников ГАИ, а также сотрудников Министерства природы – они фиксируют факт наезда», – сказал он ТАСС.

Специалист подчеркнул, что правила дорожного движения не предусматривают исключений для случаев, когда зверь покинул место аварии. Ашурков пояснил, что последствия такого нарушения сопоставимы с оставлением места ДТП с пострадавшим человеком.

Эксперт уточнил, что данные требования касаются столкновений с относительно крупными зверями, начиная от размера лисы.

Ранее он отмечал, что наезд на лося часто приводит к тяжелым последствиям: животное весом до 500 кг может пробить лобовое стекло, что нередко заканчивается гибелью людей.

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