Биолог объяснил причину массового выхода лосей к людям

Ученый Федоров связал выход лосей к людям с осенним брачным периодом животных

Tекст: Мария Иванова

Брачный сезон у этих крупных животных начинается в конце августа и длится до середины октября, передает РИА «Новости».

Пик активности традиционно выпадает на конец сентября, когда поведение самцов кардинально меняется из-за постоянного поиска самок.

«Самцы теряют осторожность, инстинкт самосохранения притупляется, животные перестают бояться людей и могут выходить к населенным пунктам или на дороги в любое время суток. Растет агрессия по отношению к соперникам, а иногда и к человеку. Они могут ломать рогами ветки, выбивать копытами «гонные ямы» и издавать громкий рев», – рассказал Дмитрий Федоров.

Специалист добавил, что в этот период звери почти не едят и способны преодолевать за ночь от 50 до 70 км. Особую угрозу они несут для водителей, так как вес взрослого лося достигает 500 кг, а ДТП с их участием часто заканчиваются тяжелыми травмами или гибелью людей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, биолог Дмитрий Кропачев призвал водителей к особой осторожности в вечернее и ночное время из-за осеннего гона сохатых.

Двумя днями ранее дикое животное протаранило рогами легковой автомобиль на подмосковной автомагистрали М-12.

В начале сентября другой лось застрял в дорожном отбойнике на оживленном Киевском шоссе в Москве.