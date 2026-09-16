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    Датский вертолет нарвался на российские сигналы
    Опубликованы фото разрушений на базах США после ударов Ирана
    Испытания новых украинских дронов-перехватчиков завершились провалом
    Российские удары подталкивают Украину к правильному решению
    ВС России поразили автозавод в Киеве и сухогруз в порту «Черноморск»
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    Мерц пообещал нажать на «долговой тормоз»
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Эйфория от ударов по России сменилась на Украине отчаянием

    На что рассчитывал Зеленский, начиная эскалацию? Логика майданных политиков проста. Россия воюет на свои деньги, а Украина на деньги европейцев. Значит, Украина более устойчива к ударам со стороны России, чем Россия со стороны Украины. Бред? Конечно, бред. Но на нём строится вся украинская политика.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Откуда в Германии «русские дроны»

    В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: «Почему это русские?» – следует единственный ответ: «Потому».

    4 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему за проблему миграции взялись только сейчас

    Не так часто нововведения в государственной политике встречают столь безоговорочную поддержку, как это происходит с последними решениями в сфере миграции. Правда, нередко можно услышать вопросы из серии: «А почему сразу нельзя было сделать по уму?»

    20 комментариев
    16 сентября 2026, 09:15 • Новости дня

    В Белоруссии оценили риски применения боевого искусственного интеллекта

    Глава Минобороны Белоруссии Хренин заявил об угрозе эскалации из-за боевого ИИ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны республики Виктор Хренин предупредил мировое сообщество о критических рисках неконтролируемой эскалации конфликтов на фоне стремительного развития боевых автономных систем.

    Выступая на 13-м Сяншаньском международном форуме по безопасности в Пекине, руководитель оборонного ведомства обратил внимание на новые вызовы, передает ТАСС.

    «Создание смертоносных автономных систем, внедрение искусственного интеллекта, использование космоса с целью противоборства стремительно повышает риск непреднамеренной и неконтролируемой эскалации. Ее нельзя допустить», – подчеркнул спикер.

    Политик считает крайне важным разработать единые юридические и моральные правила применения передовых технологий. По его мнению, современные вооруженные силы должны ориентироваться не только на защиту государств, но и на активное предотвращение возможных столкновений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр государственной безопасности КНР Чэнь Исинь назвал искусственный интеллект главным фактором будущих войн.

    Ранее глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин предупредил о высокой вероятности глобального военного конфликта.

    Россия и Китай в совместном заявлении выступили против использования подобных технологий для геополитического доминирования.

    14 сентября 2026, 00:40 • Новости дня
    Захарова поставила диагноз главе МИД Польши
    Захарова поставила диагноз главе МИД Польши
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова оценила реплику главы МИД Польши Радослава Сикорского о гипотетическом нападении России на страну, при котором Варшава не стала бы себя сдерживать и быстро одолела бы атакующих.

    «Министр иностранных дел Польши Сикорский: «Если бы Россия напала на Польшу, мы бы очень быстро одержали победу». Русофобия головного мозга», – написала Захарова в Telegram-канале.

    Сикорский 13 сентября на ежегодной конференции «Ялтинская европейская стратегия» (YES) в Киеве заявил, что в случае нападения России Польша не будет сдерживать себя.

    «Думаю, мы довольно быстро победим Россию. У нас подавляющее преимущество над Россией в авиации», – приводит его слова «Военное обозрение».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Сикорский предложил усилить военные учения НАТО вблизи Калининградской области. Песков ответил, что Россия обеспечит безопасность Калининградской области на фоне угроз НАТО.

    Президент России Владимир Путин поручил Балтийскому флоту защищать западный  эксклав от внешних вызовов.

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    14 сентября 2026, 21:15 • Новости дня
    Ростех: В России создали винтовку, которой можно попасть «белке в глаз»
    Ростех: В России создали винтовку, которой можно попасть «белке в глаз»
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев сообщил о создании отечественного стрелкового комплекса, способного поражать цели на дальних дистанциях с невероятной точностью.

    Отечественные предприятия выпустили новое оружие, отличающееся исключительной точностью стрельбы, передает РИА «Новости». Разработка предназначена в первую очередь для гражданского использования, однако может заинтересовать и силовые ведомства.

    Оздоев отметил, что продукция постоянно совершенствуется с учетом современного боевого опыта. Новинки создаются как для нужд армии, так и для рядовых потребителей.

    «Например, недавно наши специалисты выпустили новый стрелковый комплекс – винтовка плюс линейка мощных патронов к ней. Все полностью наше. Это оружие для спортсменов и для охоты, но не удивлюсь, если им захотят воспользоваться спецслужбы и военнослужащие», – заявил он. Оздоев добавил, что комплекс позволяет попадать белке в глаз и не уступает лучшим мировым аналогам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной спрос на снайперские винтовки Драгунова и Чукавина кратно вырос.

    Предприятие Lobaev Arms запустило в серийное производство роботизированный снайперский комплекс «Двойник».

    Индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев рассказал о создании зенитных артиллерийских роботов.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    15 сентября 2026, 09:17 • Новости дня
    «Калашников» представил новейший комплекс ПВО для перехвата вражеских дронов

    «Калашников» впервые продемонстрировал уникальный комплекс ПВО «Зверобой»

    «Калашников» представил новейший комплекс ПВО для перехвата вражеских дронов
    @ t.me/kalashnikovnews

    Tекст: Мария Иванова

    На оружейном форуме в Москве впервые показали новейший комплекс ПВО «Зверобой», который уничтожает вражеские беспилотники с помощью высокоскоростных FPV-дронов «Кракен».

    Концерн представил новейшую разработку на IV Всероссийском оружейном форуме в Москве, передает Telegram-канал «Калашникова». Комплекс предназначен для круглосуточной защиты объектов от вражеских беспилотников, включая аппараты типа «Лелека», «Лютый», «Бобер» и «Хорнет-XR».

    В арсенал «Зверобоя» входят высокоскоростные мультироторные перехватчики «Кракен». Они оснащены специальной боевой частью и могут применяться в любое время суток благодаря тепловизионным камерам. Заказчикам доступны стационарная и мобильная версии комплекса на базе серийного пикапа.

    «Стратегия «Калашникова» по эффективной борьбе с беспилотными летательными аппаратами противника строится на принципе эшелонированной обороны, включающей различные созданные концерном средства обнаружения, подавления и физического уничтожения БПЛА разного класса и на различных расстояниях», – заявил генеральный директор концерна Алан Лушников. Он добавил, что система гарантирует безопасность охраняемых объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отечественные специалисты спроектировали комплекс ПВО со специальной машиной «Импульс-Зверобой».

    Концерн «Калашников» представил выступающий носителем FPV-дронов беспилотник «Фортис».

    Глава предприятия Алан Лушников рассказал о модернизации ракет «Вихрь» для уничтожения вражеских аппаратов.

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    15 сентября 2026, 14:43 • Новости дня
    «Герани» поразили украинский КПП «Ягодин» на границе с Польшей
    «Герани» поразили украинский КПП «Ягодин» на границе с Польшей
    @ Минобороны России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Отечественные войска нанесли точный удар дронами по автомобильному погранпереходу «Ягодин», нарушив логистику поставок иностранного вооружения для украинской армии.

    Атака беспилотных аппаратов «Герань» пришлась по международному логистическому узлу в Волынской области, сообщает Минобороны. Целенаправленные действия военных позволили прервать работу важного транспортного коридора.

    «Граница на замке, ключ у «Герани». На пункте «Ягодин» досрочно закрыли смену», – прокомментировали в военном министерстве удар дронов.

    Поражение подобных объектов инфраструктуры на границе серьезно затрудняет обеспечение противника. Это напрямую влияет на объемы иностранной военной помощи, поступающей на ключевые базы украинских вооруженных сил, отметили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября российские беспилотники «Герань-4 сикер» поразили два логистических центра в Одесской области.

    Несколькими днями ранее войска атаковали логистический узел Fire Point в Киевской области. В тот же день Минобороны сообщило об уничтожении распределительных пунктов противника в Запорожье и Николаевской области.

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    14 сентября 2026, 05:48 • Новости дня
    WSJ: Россия обошла Запад в производстве недорогого современного оружия
    WSJ: Россия обошла Запад в производстве недорогого современного оружия
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская оборонная промышленность обогнала западных конкурентов в создании современных и недорогих вооружений, таких как крылатые ракеты «Бандероль» и беспилотники «Герань», пишут американские СМИ.

    Россия опережает западные страны в производстве современных и бюджетных видов вооружений, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

    Москва обладает новым поколением инновационных боевых систем. В частности, речь идет о малогабаритных крылатых ракетах «Бандероль» и беспилотниках «Герань».

    Эти вооружения оснащены передовой электроникой, которая позволяет точно поражать цели и избегать перехвата. По мнению аналитиков, выпуск новых и относительно недорогих систем свидетельствует о высокой способности Вооруженных сил России к адаптации и внедрению инноваций.

    «Таким образом, Москва опередила своих противников», – отмечается в публикации.

    В то же время Украина сталкивается с нехваткой производственных ресурсов для долгосрочного планирования. США и их союзники по НАТО испытывают трудности с наращиванием выпуска жизненно важных видов оружия, включая перехватчики для комплексов Patriot.

    Западные страны также не могут ускорить перевод инновационных разработок в серийное производство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия показала малогабаритную крылатую ракету «Бандероль» на выставке в Египте.

    Эксперт Андрей Клинцевич отметил высокую степень адаптации российских войск к условиям современной войны.

    Глава Ростеха Сергей Чемезов в прошлом году заявлял о рекордных масштабах выпуска вооружений в стране.

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    14 сентября 2026, 18:16 • Новости дня
    Спецслужбы ФРГ заявили о росте экстремизма в бундесвере

    Спецслужбы ФРГ заявили о росте экстремизма в бундесвере на 26%

    Спецслужбы ФРГ заявили о росте экстремизма в бундесвере
    @ IMAGO/Alon David/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Служба военной контрразведки Германии (MAD) зафиксировала увеличение количества случаев экстремизма в бундесвере.

    Согласно опубликованному ежегодному докладу ведомства, негативная динамика напрямую связана с процессами в немецком обществе, передает РИА «Новости». «В 2025 году было проведено в общей сложности 519 расследований в сфере правого экстремизма, что означает рост примерно на 26%», – говорится в документе. Глава федерального ведомства военной контрразведки Германии Мартина Розенберг отметила, что в стране происходит нормализация правопопулистских нарративов.

    По словам руководителя ведомства, подобные взгляды активно распространяются в социальных сетях. Если раньше экстремистские высказывания звучали в узком кругу, где друзья могли скорректировать человека, то сегодня интернет позволяет легко связаться с единомышленниками по всему миру для подтверждения своих идей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года прокуратура ФРГ возбудила уголовные дела о пропаганде нацизма среди элитных десантников бундесвера.

    В прошлом году немецкие правоохранители зафиксировали рекордный рост числа политически мотивированных преступлений в стране.

    Глава Федерального ведомства по уголовным делам Хольгер Мюнх заявил об увеличении количества правоэкстремистских группировок среди молодежи.

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    14 сентября 2026, 14:25 • Новости дня
    «Калашников» решил впервые показать в ЮАР укороченные автоматы АК-15К и АК-19К

    Tекст: Мария Иванова

    На международной оборонной выставке в Претории впервые представят новейшие российские укороченные автоматы и проверенные в спецоперации барражирующие боеприпасы.

    Отечественное предприятие покажет свои разработки на выставке Africa Aerospace and Defense Expo, которая пройдет с 16 по 20 сентября, передает пресс-служба концерна «Калашников».

    Посетители увидят новейшие укороченные автоматы АК-15К и АК-19К.

    Кроме того, состоится зарубежная премьера управляемого барражирующего боеприпаса «КУБ-2-Э». Этот беспилотный аппарат уже успел хорошо зарекомендовать себя в зоне проведения специальной военной операции.

    Экспозиция также включит традиционные образцы стрелкового вооружения, среди которых автоматы АК-203 и АК-204, снайперская винтовка Чукавина и пистолет-пулемет ППК-20. Дополнительно будут продемонстрированы три модели пистолетов Лебедева.

    В сегменте беспилотной авиации разработчики представят переносную разведывательно-ударную систему «РУС-ПЭ». Гражданское направление будет представлено летательным аппаратом «СКАТ 350 М».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года концерн впервые публично представил укороченные автоматы АК-15К в Подмосковье.

    Позже генеральный директор предприятия Алан Лушников рассказал об успешном применении этого оружия в странах Африки.

    Зимой компания анонсировала демонстрацию барражирующих боеприпасов «Куб-2Э» на международной выставке в Объединенных Арабских Эмиратах.

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    15 сентября 2026, 10:41 • Новости дня
    Космические силы США подтвердили наличие орбитальных вооружений
    Космические силы США подтвердили наличие орбитальных вооружений
    @ David Dozoretz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Министр ВВС США Трой Майнк впервые официально признал развертывание на орбите американского оружия, предназначенного для защиты объединенных сил от потенциальных враждебных действий.

    Министр ВВС США Трой Майнк впервые открыто сообщил о наличии у страны оружия на орбите, выполняющего задачи космического контроля, передает TWZ.

    «Сегодня мы по-прежнему добиваемся того, чтобы быть готовыми к вызовам развивающихся угроз, где бы они ни возникали», – заявил Майнк, добавив, что США уже имеют орбитальное оружие для защиты объединённых сил от враждебных действий.

    После выступления Майнк отказался раскрывать подробности, заметив, что формулировка была «очень тщательно продумана» и он повторяет сказанное дословно. Он подчеркнул, что ключевой задачей остаётся сохранение доминирования не только в воздухе, но и в космосе, и именно поэтому Вашингтон был вынужден предпринять шаги для ответных действий при угрозе.

    На отдельном брифинге Майнк заявил, что не станет уточнять типы орбитального оружия, сравнив задачу с обеспечением господства в воздухе. По его словам, по мере того как космос становится всё более важным для военных, экономики и гражданской сферы, США должны сохранять превосходство, но обсуждение деталей подорвало бы сдерживание потенциальных противников.

    Представитель Космических сил США сообщил TWZ, что страна располагает орбитальными средствами космического контроля, способными защитить объединённые силы от враждебных действий. Он пояснил, что космический контроль охватывает задачи по оспариванию и удержанию пространства с использованием кинетических и некинетических средств для дезорганизации, ухудшения или уничтожения возможностей противника при необходимости, при этом операции ведутся в соответствии с Договором о космосе и нормами международного гуманитарного права.

    В материале напоминается, что Договор о космосе 1967 года запрещает размещать на орбите ядерное и другое оружие массового поражения, но не ограничивает обычные вооружения. До нынешнего заявления официально признанными противоспутниковыми средствами США считались только наземные комплексы радиоэлектронной борьбы, хотя в 2022 году Вашингтон объявил мораторий на испытания разрушительных ракет прямого перехвата.

    Контекстом для нынешнего признания названы быстрый рост противоспутниковых возможностей Китая и России и расширение их орбитальных группировок. Глава Командования космическими операциями США генерал Стивен Уайтинг ранее подчёркивал, что в космосе «нет безопасной гавани», а спутники постоянно находятся в зоне поражения чужих систем. Командующий Combat Forces Command Космических сил США генерал Грегори Ганьон отмечал, что одних мер защиты недостаточно и для контроля в космосе необходима и возможность удара.

    Майнк признал, что усиление вооружённого присутствия в космосе вызывает опасения из-за роли спутниковых систем в повседневной жизни и экономике, но сослался на активные разработки Пекина и Москвы. По его словам, задача американского правительства – обеспечить защиту граждан от новых угроз. Несмотря на сохраняющиеся вопросы, теперь официально подтверждено: США уже развернули по меньшей мере часть орбитальных систем вооружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр ВВС США Трой Мейнк официально подтвердил развертывание американских систем контроля космического пространства для защиты от потенциальных угроз.

    Накануне Мейнк заявил о наличии у Вашингтона развернутых на орбите систем вооружения для контроля космического пространства и защиты американских войск.

    Ранее компания Northrop Grumman подготовила к запуску роботизированный аппарат Mission Robotic Vehicle с двумя манипуляторами, предназначенный для обслуживания спутников и потенциального уничтожения орбитальных целей.

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    15 сентября 2026, 09:21 • Новости дня
    Власти США признались в наличии космического оружия на орбите

    Defense One: Вашингтон впервые подтвердил размещение боевых систем в космосе

    Власти США признались в наличии космического оружия на орбите
    @ Mattie Neretin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Министр ВВС США Трой Мейнк официально подтвердил развертывание американских систем контроля космического пространства для защиты от потенциальных угроз.

    Американские военные располагают орбитальным вооружением, передает издание Defense One.

    «Сегодня мы продолжаем обеспечивать готовность к встрече с развивающимися угрозами, где бы они ни находились», – заявил министр ВВС США Трой Мейнк. Он добавил, что именно поэтому Соединенные Штаты сейчас имеют на орбите оружие контроля космического пространства, способное защитить силы от враждебных противников.

    Директор по космической безопасности фонда Secure World Foundation Виктория Самсон отметила, что подобные заявления ранее не звучали от официальных лиц США.

    По ее мнению, Вашингтону теперь придется смириться с аналогичными шагами Китая и России. Эксперт предположила, что речь идет не о кинетическом оружии, а о космических системах радиоэлектронной борьбы.

    Мейнк также анонсировал запуск прототипов спутниковой группировки Airborne Moving Target Indicator в сентябре. Кроме того, министр сообщил о готовности к полетам космических перехватчиков, которые являются основой системы противоракетной обороны Golden Dome. Генерал Космических сил Майкл Гетлейн ранее предупреждал о серьезных проблемах с финансированием этого проекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр ВВС США Трой Менк заявил о наличии у Вашингтона развернутых на орбите систем вооружения.

    В прошлом году глава Космического командования ВС США генерал Стивен Уайтинг призвал Пентагон разместить оружие в космическом пространстве.

    В ответ на разработку американских систем противоракетной обороны Москва и Пекин указали на риски начала гонки вооружений.

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    14 сентября 2026, 07:43 • Новости дня
    В Лондоне решили построить крупнейший со Второй мировой военный завод

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В центральной части Лондона появится крупнейшее со времен Второй мировой войны оборонное предприятие, которое займется производством компонентов для военной техники, его запустит британский стартап Isembard.

    Компания возвела на месте бывшего автопарка четырехэтажное здание общей площадью 160 тыс. квадратных метров, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

    В новом комплексе разместятся не только производственные мощности, но и штаб-квартира организации.

    Предприятие займется выпуском комплектующих для беспилотников, ракет, робототехники, подводных лодок и реактивных двигателей. Генеральный директор компании Александр Фицджеральд отметил, что среди главных заказчиков числятся американская Anduril, британская Babcock International и правительство Соединенного Королевства.

    Компания намерена активно развивать производственную сеть. В настоящее время по франшизе функционируют около 15 заводов Isembard в Британии, США, Франции и Германии. Эксперты оценивают стоимость стартапа примерно в 500 млн долларов.

    Прежний британский премьер-министр Кир Стармер заявлял о масштабном увеличении военного бюджета страны.

    Правительство Британии решило направить 5 млрд фунтов стерлингов на развитие военных БПЛА.

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    15 сентября 2026, 10:48 • Новости дня
    Истребитель НАТО впервые сбил неизвестный дрон в небе Литвы

    Силы НАТО впервые уничтожили беспилотник в воздушном пространстве Литвы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Истребитель НАТО в ночь на вторник сбил беспилотник, залетевший в воздушное пространство Литвы. Как сообщил портал TV3 со ссылкой на департамент пожарной охраны и спасения, БПЛА в литовском небе был сбит впервые.

    Неизвестный летательный аппарат оказался в небе прибалтийской республики вскоре после полуночи, из-за чего власти объявили угрозу с воздуха в трех районах, передает ТАСС.

    Для перехвата цели оперативно подняли натовскую авиацию, которая спустя полчаса успешно ликвидировала дрон вблизи Каунасского района. Сейчас специалисты ведут сбор обломков уничтоженного аппарата, который, по предварительным оценкам, мог быть оснащен взрывчаткой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двумя днями ранее авиация Североатлантического альянса поднималась по тревоге в небе над Литвой из-за стаи птиц.

    В августе литовская армия развернула на подступах к Вильнюсу зенитные комплексы NASAMS для защиты от беспилотников.

    Месяцем ранее истребители союзных сил уничтожили неопознанный дрон в воздушном пространстве соседней Латвии.

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    14 сентября 2026, 00:24 • Новости дня
    FT: Новые реактивные дроны России парализовали украинскую систему ПВО

    FT: Российские дроны «Герань» изменили ход боев в небе

    Tекст: Катерина Туманова

    Новейшие российские реактивные беспилотники «Герань» массово поражают стратегические объекты на Украине, успешно преодолевая противовоздушную оборону.

    Новые российские реактивные беспилотники «Герань-4» и «Герань-5» в последние недели нанесли серию ударов по украинским целям. Дроны обходят средства противовоздушной обороны с гораздо большей скоростью, чем их предшественники, представляя новую серьезную угрозу, пишет Financial Times.

    «Они вложили все свои усилия, ресурсы, деньги и таланты в эту единственную систему», – заявила старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Катерина Бондарь.

    По ее словам, Россия постоянно совершенствует технологии, тестируя их на поле боя.

    На фоне этих успехов западные чиновники отмечают значительный прогресс российских технологий.

    «По словам западных силовиков и человека, близкого к Кремлю, возможности российских беспилотников настолько улучшились, что в этом году Тегеран попросил Москву предоставить ему передовые беспилотники Geran для использования в войне с Израилем и США», – пишет газета.

    Тогда как в «Герани-4» используется более аэродинамичная версия первоначального корпуса, то «Герань-5» получила новую компоновку, близкую к крылатой ракете. Изменения не ограничиваются скоростью полета и формой корпуса.

    Новые варианты БПЛА оснащаются тепловизионными камерами и системами наведения на основе искусственного интеллекта, российскими помехоустойчивыми антеннами, говорится в статье.

    «Украина перехватывает около 60% реактивных беспилотников, в то время как по другим типам летательных аппаратов ей обычно удается перехватывать 90-95%», – отметил представитель ВВС Украины.

    По мнению директора московского «Центра анализа стратегий и технологий», пока у Киева нет возможности найти эффективный способ перехвата новых «Гераней». Преимущество в дальнем воздушном противостоянии останется за Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Guardian указывала на то, что ВСУ неспособны перехватывать новые модели БПЛА «Герань». Эксперты заявили о том, что новые технологии дают России преимущество в зоне СВО.Минобороны

    сообщало об уничтожении «гнезда «Фламинго» беспилотниками «Герань».

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    13 сентября 2026, 17:40 • Новости дня
    Завод «Калашников» представил уникальный дрон с искусственным интеллектом

    Tекст: Денис Тельманов

    В Екатеринбурге на Международном фестивале молодежи впервые продемонстрировали беспилотник двойного назначения «Скат 350М», способный уклоняться от вражеских дронов благодаря искусственному интеллекту.

    Беспилотный летательный аппарат двойного назначения «Скат 350М» от ижевского завода «Калашников» представил центр «Воин» в выставочном пространстве Международного фестиваля молодежи, передает РИА «Новости».

    «Это двойного назначения дрон, потому что он может быть как разведчиком на территории ведения боевых действий каких-либо… Но это не единственное его применение, также здесь есть большая сфера применения гражданского назначения», – рассказали агентству на стенде центра «Воин».

    Представитель центра пояснила, что аппарат может эффективно отслеживать прокладку электросетей, межевание полей, строительство эстакад и развязок.

    Дрон применим для поиска нефтегазовых месторождений и в природоохранных целях, включая борьбу с браконьерами. Кроме того, беспилотник задействуют в спасательных операциях и ликвидации пожаров.

    Благодаря встроенному искусственному интеллекту дрон способен маневрировать и уклоняться от вражеских аппаратов.

    Многофункциональная камера высокого разрешения позволяет отслеживать различные объекты, включая людей и животных, а также фиксировать сейсмические сдвиги и изменения ландшафта.

    В 2017 году беспилотник попал в Книгу рекордов Гиннесса, поднявшись на высоту более девяти тысяч метров и пролетев над Эльбрусом.

    Завод «Калашников» поставляет дроны партиями по заказу различных служб, включая Минобороны России.

    Российские военные положительно оценивают беспилотник за маневренность и устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы. На выставке аппарат демонстрируется впервые, ранее он применялся в полевых условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября концерн «Калашников» продемонстрировал модернизированную версию дрона «Скат 350М» на выставке в Казани.

    В январе разработчики предложили ближневосточным партнерам испытать этот разведывательный беспилотник.

    В конце прошлого года производитель выполнил крупную поставку данных аппаратов заказчику.

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    14 сентября 2026, 11:19 • Новости дня
    Ростех сообщил о создании зенитных роботов для борьбы с дронами

    Tекст: Мария Иванова

    Индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев рассказал о создании полностью автоматизированных зенитных артиллерийских роботов, способных уничтожать любые беспилотники.

    Новые российские зенитные комплексы ТКБ-1167 и «Цитадель» закрывают ниши, для которых ранее не существовало средств ПВО, сообщил индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.

    «Комплексы очень востребованы. У этой техники – своя ниша, которую не закрывают, например, системы РЭБ. ТКБ-1167 и «Цитадель» – это не просто зенитки. Фактически это два зенитных артиллерийских робота, которые автоматизированы на всех этапах – от обнаружения цели до ее поражения», – приводит его слова РИА «Новости».

    Комплексы оснащены радиолокационными станциями и тепловизорами, что позволяет им обнаруживать дроны любых размеров круглосуточно. Техника успешно прошла апробацию в реальном бою. ТКБ-1167 вооружен четырьмя пулеметами для плотного огня по БПЛА, а «Цитадель» использует снаряды с программируемым подрывом, создающие шрапнельное облако.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Рособоронэкспорт» анонсировала мировую премьеру зенитных комплексов ТКБ-1167 и ЗАК-30 в Египте.

    Российские специалисты создали систему «Цитадель» для круглосуточной защиты объектов от атак беспилотников.

    Военные задействовали этот пушечный комплекс против украинских дронов в зоне проведения спецоперации.

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    13 сентября 2026, 18:14 • Новости дня
    Российские войска поразили логистический центр «Новой почты» под Одессой

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска нанесли высокоточные удары по логистическому центру «Новой почты» в Одесской области и сухогрузу в порту Одессы, доставлявшим грузы для украинской армии.

    Вооруженные силы России нанесли удары по объектам на территории Украины, задействованным в обеспечении украинской армии, передает РИА «Новости».

    В частности, поражен логистический центр «Новой почты» в Одесской области, где хранились и распределялись грузы для военных нужд.

    «В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены… в Одесской области: логистический центр «Новой почты», осуществляющий хранение и распределение грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ», – заявили в ведомстве.

    Кроме того, российские военные поразили в порту Одессы сухогруз, который доставил военные грузы для украинской армии.

    Также продолжилось нанесение ударов по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, которые используются для транспортировки грузов военного назначения из стран Европы.

    В течение дня групповым ударам подверглись промышленные предприятия по производству беспилотников, логистические центры, складские терминалы и объекты энергетики, обеспечивающие работу портов и транспортной инфраструктуры страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные поразили крупный логистический центр «Новой почты» в Одесской области.

    Накануне Вооруженные силы России нанесли удар по сухогрузу с военными грузами в порту Одессы.

    Несколькими днями ранее армия уничтожила склад дронов в Николаеве.

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